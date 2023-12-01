酒店自助餐2023｜12月聖誕自助餐/到會優惠合集｜人均$130起

聖誕節自助餐是不少人指定的慶祝節目之一，《香港01》好食玩飛記者整合了11間酒店及餐廳的自助餐，讓你及摯愛親朋可以在這普天同慶的開心日子一同享受美食，擦餐飽！透過「01空間」網上訂座更有獨家優惠低至53折，想知道有甚麼心水餐廳及美食，就要繼續看下去。



12月酒店/餐廳優惠【1】the Arca雅格酒店雙人食宿優惠 獨家64折

位於南區的the Arca雅格酒店推出聖誕住宿體驗套票，包一晚海景客房、早餐及雙人4道聖誕晚餐。於12月24日及25日訂座，晚餐時段更有現場樂隊為客人即席表演。客房的設計以簡約為主，最吸睛是客房的大窗戶正對著南區的避風塘，客人更可以在房間內一邊欣賞南區的迷人景色，一邊享用精選朱古力拼盤。

the Arca雅格酒店雙人食宿優惠

價錢：人均HKD$1340起（原價人均HKD$2093起）

日期：12月23日至25日

地址：黃竹坑香葉道43號

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12月酒店/餐廳優惠【2】上環AKVO酒店日式料理放題 獨家53折起

Omakase是近年不少港人的至愛，而上環AKVO酒店推出Omakase 壽司放題，低至53折的價錢，就可以享受一系列師傅即製刺身、生蠔、海膽及追加放題等，款款美食都是最時令的食材，加上師傅的巧手製作，喜歡吃日本料理的你，就絕對不可以錯過！另外，作為「牛魔王」亦可以留意餐廳推出的北海道十勝A4和牛壽喜燒料理放題，人均只需$552起，就可以吃到北海道十勝A4和牛壽喜燒及一系列美食，而鍋物更可以追加放題，讓你和親朋好友都可以享受一個精彩的晚上。

上環AKVO酒店日式料理放題Omakase +壽司放題

價錢：$1580（原價$1980，79折）｜$ 2370/2位（原價$3960/2位，59折）｜$3160/3位（原價$5940/3位，53折）

地址：上環蘇杭街57號香港嘉賦酒店1&2樓

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上環AKVO酒店A4和牛壽喜燒料理放題

價錢：$828/位（原價$880/位，94折）｜$1242/2位（2人同人1人半價，原價$1320/2位，96折）｜$1656/3位（3人同行1人免費，原價$1760/3位，94折）

地址：上環蘇杭街57號香港嘉賦酒店1&2樓

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12月酒店/餐廳優惠【3】珀薈酒店 Uptop Bistro and Bar聖誕節日晚餐送葡萄酒

聖誕節當然想跟一家人吃一頓豐富的聖誕大餐，位於尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro and Bar推出了五道菜「聖誕節日晚餐」，每道菜都由大廚精心炮製，包括了主菜龍蝦尾配慢煮比目魚柳併帶子或者美國西冷牛扒，味道自然不在話下，於網上訂座更會獨家贈送精選葡萄酒一杯。想在這個聖誕節與朋友或家人好好慶祝一下，就不容錯過，及早訂座。

珀薈酒店 Uptop Bistro and Bar「聖誕節日晚餐」

價錢：每位$772（原價 $867）

優惠期：由即日起至12月15日

地址：尖沙咀漆咸道南117號

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12月酒店/餐廳優推出了惠【4】六國酒店華麗盛自助晚餐 獨家83折

提起酒店餐廳優惠，又怎少得灣仔六國酒店，酒店主打國際不同特色美食，今次更為聖誕節推出華麗盛自助晚餐。推薦必食聖誕火雞配雞肝汁、惹味蜜汁菠蘿焗火腿、口感豐富的焗威靈頓牛柳，另外大廚亦會炮製鮑汁燴花膠、鮮冬菇蠔皇扣鴨掌及佛跳牆等中式美食。不過聖誕大餐又怎可以沒有甜品，酒店大廚製作火焰雪山，更會在客上面前將軟綿綿蛋白霜的海綿蛋糕上淋上烈酒再點燃，讓客人可以在聖誕佳節留下美好的回憶。

六國酒店華麗盛自助晚餐

價錢：成人$674起（原價$811起，83折）

優惠期：由即日起至2024年1月1日

地址：香港灣仔告士打道72號一樓

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12月酒店/餐廳優惠【5】六國酒店「鮑魚‧鱈場蟹」節日下午茶套餐 折完再送手工咖啡

除了自助晚餐，六國酒店亦推出了特色下午茶二人套餐，在維多利亞風格設計的Le Menu西餐廳中享用冬日限定「鮑魚‧鱈場蟹」節日下午茶，以一系列應節的鹹甜美點刺激你味蕾！首推鱈場蟹肉法國芥末沙律醬薄多士、鮑魚酥皮盒、鵝肝醬配特濃紅酒啫喱、酥炸生蠔等，味道絕對可以滿足嘴饞的你。另外，經網上訂座更可以升級享用手工咖啡和贈送2杯氣泡酒。不妨趁這個普天同慶的佳節，與另一半好好享受一個美好的下午。

六國酒店「鮑魚‧鱈場蟹」節日下午茶套餐

價錢：$537/2位用（原價$713，76折）

優惠期：由即日起至2024年1月1日

地址：灣仔告士打道72號一樓

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12月酒店/餐廳優惠【6】MOMO Cafe西環萬怡酒店檳城美饌生蠔海鮮自助餐 $397起

傳統的聖誕大餐都是西餐為主，不如今個佳節轉一轉口味，嘗試東南亞的美食？西環萬怡酒店MOMO Café推出檳城美饌生蠔海鮮自助餐，由新鮮冰鎮海鮮開始，包括了雪埸蟹腳、愛爾蘭黃金螺等打響頭炮，再品嚐阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚、鯛魚及北寄貝，另外亦有多款中式點心及美食，包括四川口水雞等。說到東南亞美食又怎少得泰式咖喱雞配印度煎餅和越式湯粉，再來海南雞及羊肉串等，一次過可滿足你對美食的執著！

MOMO Cafe西環萬怡酒店檳城美饌生蠔海鮮自助餐

價錢：成人$397起（原價$624起，63折）

優惠期：由即日起至12月31日

地址：西營盤干諾道西167號

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12月酒店/餐廳優惠【7】香港逸東酒店生蠔、松葉蟹腳、龍蝦自助餐 獨家82折起

香港逸東酒店推出生蠔、松葉蟹、龍蝦自助餐，多款時令海鮮源源不絕般送上。於自助午餐方面，餐廳設有7個美食專區，每個區均會提供多款國際美饌，而且食材新鮮，包括生蠔、小龍蝦、即切燒牛肉、日式刺身。至於自助晚餐方面，餐廳更無限任食生蠔、松葉蟹腳、新鮮龍蝦，想回本絕對不難！還有不同海鮮菜式及美食供應，包括即蒸活波士頓龍蝦、泰式青檸蒸魚、辣椒芫茜烤扇貝、即叫即煮的韓式火焰卜 卜蜆及清酒香草牛油蒸青口等。聖誕節期間餐廳更提供多款佳節美食，包括了傳統烤火雞配蔓越莓醬、澳洲M5和牛肉眼扒、蜜汁焗火腿和即蒸活波士頓龍蝦等，讓你和親朋好友都可以在美食前迎接聖誕節！

香港逸東酒店生蠔、松葉蟹腳、龍蝦自助餐

價錢：自助午餐$427起（原價$482起，86折）｜自助晚餐$724起（原價$883起，82折）

優惠期：即日起至12月31日

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

👉82折優惠訂座

12月酒店/餐廳優惠【8】富豪九龍酒店雅廊咖啡室「冬甩奇幻聖誕」獨家7折

富豪九龍酒店的雅廊咖啡室推出了「冬甩奇幻聖誕」，餐廳大廚一早就準備了多款國際佳餚和特色亞洲美饌，包括了雪蟹腳、麵包蟹及海蝦。再配以烤肉區的即燒美國西冷及蜜燒火腿。另外當然不少得香煎牛柳伴鴨肝汁、烤羊架配露絲瑪莉汁、香煎鱸魚柳伴竹筍檸檬牛油汁、意式香草焗海鮮、脆皮牛腩、避風塘炒蟹，每一款都是必食之選！經網上訂座，更可獨家獲得7折優惠！

富豪九龍酒店雅廊咖啡室「冬甩奇幻聖誕」

價錢：成人$407（原價$581，7折）

優惠期：由即日起至2024是1月1日

地址：尖沙咀麼地道71號

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12月酒店/餐廳優惠【9】PLAYT 柏寧酒店元旦聖誕火雞自助餐 $385起仲有表演睇

邊享受美食邊看表演就更開心！銅鑼灣柏寧酒店餐廳PLAYT推出的元旦聖誕火雞自助餐，過節必備的火雞以各種配料，包括雞肝肉汁、椰菜仔、燴紅椰菜、焦糖栗子、傳統麵包釀餡、豬肉腸煙肉卷和小紅莓醬炮製而成，是自助餐必食之一。還有烤聖誕蜜糖火腿、現場熱溶瑞士拉可雷特芝士配烚迷你薯仔、香煎北海道帶子配芝士忌廉汁及新鮮黑松露都是餐廳的名菜之一。酒店更在平安夜及聖誕節當日，安排了聖誕老人、魔術師及小丑，一同歡度節日，有小朋友的家庭不妨留意。

PLAYT 柏寧酒店元旦聖誕火雞自助餐

價錢：自助午餐$385起（原價$460，84折）｜自助晚餐$720起（原價$843起，87折）

優惠期：由即日起至12月31日

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

👉84折優惠訂座

12月酒店/餐廳優惠【10】FEAST聖誕到會超軟嫩多汁烤火雞 獨家73折起

到會平台FEAST於今個聖誕節及除夕都推出了節日到會，「食肉獸」要留意，當中有最受歡迎的「香草烤原隻火雞」及「慢煮香草烤火雞伴肉餡」均用上新鮮材料製作而成，還有慢燉美國Prime牛肋骨配南瓜蓉，肉味香濃配以南瓜蓉，絕對是必食之選。其他美食包括煙肉酸忌廉焗薯、迷你聖誕馬卡龍等，想一大班朋友慶祝節日，FEAST的到會或者是你的心水選擇。

FEAST聖誕到會超軟嫩多汁烤火雞

價錢：$1242起（原價$1700起，73折）

優惠期：由即日起至1月31日

👉73折優惠預訂兼免運費

12月酒店/餐廳優惠【11】極上到會 Premium Catering 聖誕大餐 人均$130起免運費

就算未能去酒店餐廳嘆美食，你一樣可以外賣到會美食，極上到會Premium Catering推出聖誕大餐，只要$1042起，可供6-8人用，人均$130起，即可以送上各國美食，包括中式、馬來咖哩、甜品等。想品嚐更多美食的話，亦可以追加威靈頓牛柳、台式鹵水拼盤等美食。另外餐廳亦有超過40款中西美食，讓你可以在聖誕佳節，安坐家中與朋友或家人一同慶祝。

極上到會 Premium Catering 聖誕大餐

價錢：$1042起免運費（6至8人用，人均$130起）（原價$1184起，88折）

優惠期：即日起至12月20日

👉88折優惠預訂兼免運費