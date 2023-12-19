假日好去處｜香港故宮文化博物館必睇2大特展+「西九繽紛聖誕」

想感受充滿歡樂的假日氣氛，又想沉浸在藝術氛圍中？香港故宮文化博物館在聖誕、新年等佳節期間，除了有2個別具特色的特別展覽外，更舉辦了涵蓋一連串精彩活動的「水墨藝術節」！一場來到西九文化區，當然不能錯過節日氣氛滿滿的聖誕市集！立即睇文了解詳情啦！



一次睇匀西方藝術巨匠傑作加中國考古新發現

【1】「從波提切利到梵高」 橫跨400多年西方藝術歷史長河

香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦繪畫藝術珍藏展覽，展出50位在歷史上地位舉足輕重的藝術大師名作，包括梵高的《長草地與蝴蝶》、拉斐爾的《聖母子與施洗者約翰》、湯瑪斯 · 羅蘭士爵士的《紅衣男孩》等總共52件世界頂尖藝術傑作！無論是大人還是小朋友，在這裡都能輕鬆逛展或學習藝術知識，體驗一個不一樣的假日！

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「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」

展覽日期：2023年11月22日至2024年4月11日

展覽地點：香港故宮文化博物館展廳9

了解更多：https://wk.org.hk/hkpmbotticellitovangogh

【2】「凝視三星堆」 穿越古今探索中國考古新發現

中華文明五千年來孕育無數文化瑰寶，這次香港故宮文化博物館便與四川省文博機構合辦特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」。三星堆遺址是國家文物局「考古中國」的重大項目之一，是次展覽將展出共120件距今2600–4500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，當中有55件展品是2020–2022年在三星堆發掘的最新成果，此批文物幾乎全部是首次在四川外的地方展出！

展覽分為四個單元，講述三星堆文化的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈，訪客可以欣賞到現時已出土體積最大的青銅《大面具》、最高的動物造型青銅器之一《虎頭龍身像》、刻滿紋飾的玉器《獸面鳳鳥紋方座》，以及三星堆考古發掘所用的器材及工具等。把握最後機會與親朋好友一起穿越古今，過一個充滿文化氣息的假日！

「凝視三星堆──四川考古新發現」

展覽日期：2023年9月27日至2024年1月8日

展覽地點：香港故宮文化博物館展廳8

了解更多：https://wk.org.hk/hkpmsxd

【3】「水墨藝術節」 體驗AR虛擬試身室 免費欣賞期間限定音樂表演

聖誕節期間欣賞展覽之餘，香港故宮文化博物館現正舉辦「水墨藝術節」！藝術節設《墨幻遊蹤》互動水墨體驗區，内設不同藝術互動裝置；動畫投影《墨影劇場》以沉浸式動畫和3D投影技術播放水墨流動影像，耳目一新之餘極具科技感；而故宮學堂前廳亦舉行的《墨韻樂揚》期間限定音樂表演，為觀眾帶來耳目一新的藝術視聽體驗。

動畫投影《墨影劇場》以沉浸式動畫和3D投影技術播放水墨流動影像

「水墨藝術節」

日期：2023年12月16日至31日

藝術節地點：香港故宮文化博物館故宮學堂

了解更多：https://wk.org.hk/artinink2023

博物館於聖誕節將延長開放時間

香港故宮文化博物館於12月25日、26日及2024年1月1日將於早上十時正至下午八時正開放，想在佳節當日睇展覽、參加工作坊都沒有問題！

【4】「西九繽紛聖誕」 搜羅禮物享受環球節日美食

參觀完展覽後，萬勿錯過於西九文化區藝術公園感受歡樂節日氣氛的機會！

一連十天的「西九繽紛聖誕」，帶來超過25個特色攤位的聖誕市集。你可以品嘗瑞典薑餅人、熱紅酒、芬蘭肉丸等節慶美食，特大薄脆牛角酥、甜品杯、堅果雪糕等精緻烘焙及甜點，同場更有多個本地特色品牌產品，例如以香港為靈感的香水、手工堅果醬、手冲咖啡、寵物時裝等，讓你可以輕鬆選購聖誕禮物！聖誕市集亦歡迎大家攜同毛孩到訪，消費滿指定金額更可換領寵物驚喜小禮物，讓小毛孩都可以一起歡度佳節！

一連十天的聖誕市集擁有超過25個特色攤位供大家食買玩，歡度佳節。

「西九繽紛聖誕」

舉行日期：2023年12月21日至2024年1月1日

舉行地點：藝術公園大草坪

了解更多：https://wk.org.hk/wkchristmasfest