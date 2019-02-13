【抹茶牛奶食譜】5分鐘在家沖泡Starbucks人氣飲品　每杯慳一半錢

讀書時期，有段時間身邊很多人喜歡去Coffee Shop溫書，現在回想，明明那環境不是特別寧靜、光猛，卻總有同學偏愛「蒲Starbucks」，還務必影張打卡相（必須影到杯裝咖啡和筆記簿）放上網誌，對，是網誌，因為那個年代還未有Instagram出現，facebook都是較後期的事了。然而記者並不是個愛喝咖啡的人，所以去到也只得點些不含咖啡的飲品，首選必定是——Green Tea Latte（鮮奶抹茶）！ 攝影、攝錄：王夕子、劉晴 剪接：繆鈞堤

自從前開始，我習慣叫它抹茶牛奶，Starbucks官方餐牌則稱它「鮮奶綠茶」，但最近在官網搜尋資料時，發現它的英文名已由Green Tea Latte改為Matcha Latte，中文名亦隨之改成鮮奶抹茶，不過其實都只是個名字而已，不是重點。

任職Starbucks的朋友曾告訴我，這款飲品的人氣程度永遠位列三甲，尤其受女生歡迎。日本Starbucks更曾經推出鮮奶抹茶沖劑（¥650/5包），加水和奶即可沖泡，可惜香港沒有如此沖劑，不少網民只得在網上「求食譜」，既然如此，現在就立即分享「抹茶牛奶」的食譜和心得，簡單到不得了！

2016年，日本Starbucks曾推出抹茶沖劑，成為網上熱話！（圖片來源：新加坡Starbucks）

在Starbucks買一杯Matcha Latte，最小的那杯都要$35，但今次抹茶粉約$20一大包，可沖到3杯抹茶牛奶，加上$10有找的盒裝鮮奶，成本足足慳了一半！學曉之後你不會再想出去買了，反正自己沖也只需幾分鐘時間，方便得很，而且出來的成品香濃順喉，非常接近正版的味道。

沖這杯飲料只需幾種材料，抹茶粉、糖、鮮奶、熱水，據知Starbucks專用的抹茶粉本身已經有糖，但我們外人當然買不到，其實抹茶粉在日式超市也有售，若你買的茶粉本身有甜味，則不需額外加糖。由於怕抹茶粉倒進凍鮮奶會結塊，因此先用少許熱水開稀。因為我之後還會加冰，為免太淡，個人調製抹茶粉跟糖的比例是2:3，你也可以酌量調整。

抹茶牛奶食譜

健康小貼士：

抹茶是由上好的茶葉磨成粉末，含有氨基酸，除了幫助人體降低患癌風險，也能抗氧化；而牛奶則含豐富鈣質，對骨骼健康有益。

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