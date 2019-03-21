【健康湯水食譜】龍脷葉蘋果瘦肉湯潤肺治乾咳　蛇果連皮煲湯更好

每逢轉天氣，就是咳嗽肆虐的時候，近來天氣忽冷忽熱，前兩天最高溫度高達攝氏27度，有人開始換上夏天衫，不過天氣預報又說明天（22日）起有冷鋒，周日氣溫或跌至17度。一冷一熱最易病，尤其對氣管敏感的人更是痛苦難當，在這個春日時分，大家可以煲一個龍脷葉蘋果瘦肉湯。 攝影：鄧穎琪

龍脷葉是廣東獨有草藥，被譽為止咳佳品，因外型像舌頭，故此得到「龍脷葉」之名。《陸川本草》曾指出它能「清肺，治肺熱咳嗽」，另外《嶺南採藥錄》亦曾說過將龍脷葉與豬肉煎湯，能當作治痰火咳嗽的食療，亦適合急性支氣管炎患者。

今次煲這個湯，除了龍脷葉和瘦肉，也加入了蘋果。曾疑問過煲湯應用蛇果還是富士蘋果，後來發現原來前者較為耐火，而用後者煲湯味道也可能會變酸。蛇果只需切塊和去芯，無需去皮，許多人擔心蘋果皮有蠟，之前寫過一篇有關蘋果皮的稿，外國專家就教讀者如何去蠟，他說：「先用清水洗蘋果，再浸水約1小時，然後才以暖水沖洗2至3次，這樣便能完全去走蠟質和除蟲劑，同時享受蘋果的真味。」

龍脷葉蘋果瘦肉湯食譜

整個湯有潤肺、止咳功效，性質溫和，不過只適宜乾咳的人，而痰多及非乾咳者則不宜。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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食譜 龍脷葉蘋果瘦肉湯（煲） 材料 龍脷葉1両、蘋果3個、蜜棗3粒、南北杏1両、瘦肉400克、水2公升、酒少許、鹽適量 做法 1. 龍脷葉浸10分鐘後再清洗幾趟，蜜棗、南北杏及蘋果洗淨。 2. 蘋果切塊，並去走中間果芯。 3. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加入少許酒。 4. 所有材料放進鍋裡，大火煲10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

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