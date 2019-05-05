【乳酪營養】果味乳酪糖分比可樂高！實檢22品牌35款暗藏高糖陷阱

含有益生菌，保護腸道健康、有助瘦身減肥是不少推廣乳酪的銷售賣點，不過若然忽略閱讀營養標籤資料，隨時墮入乳酪的高糖陷阱！ 我們隨機抽樣22個品牌35款檢視，其中一個品牌的士多啤梨味乳酪，每100克藏17克糖（約3.5粒方糖），比100克可樂有10克糖（約2粒方糖）更要高。 攝影 ：尹嘉蔚

雪糕一向是夏天消暑佳品，大家普遍知道雪糕的熱量及糖含量高，故此或會以乳酪代替。但選購乳酪前，建議先閱讀營養標籤資料，避免墮入乳酪的高糖陷阱。

超級市場出售各式各樣的乳酪，觀察所見市民選購乳酪時，多以口味為考量，較少仔細閱讀營養標籤資料。

消委會曾在2017年進行乳酪檢測，發現市售的3種乳酪，包括原味添加糖乳酪、士多啤梨味乳酪及原味無添加糖乳酪，當中的糖分含量高低差異大，平均糖含量最高的是原味添加糖乳酪，其次是士多啤梨味乳酪。建議選購乳酪時，揀脂肪和糖含量較低，鈣質和蛋白質含量較高的產品，另外留意成份表中牛奶排在較前，糖分排在較後的產品更佳。

消委會建議選購乳酪時，揀脂肪和糖含量較低的產品，並留意成分表資料，牛奶排在較前的產品更佳。

據食物安全中心「降低膳食中的鈉和糖」指南引述世界衞生組織建議，一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。世衞亦加入一項條件性建議，建議將游離糖攝取量進一步減至每日能量總攝取量的5%以內。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

以為吃乳酪助減肥？如果揀了糖含量高的乳酪，隨時會令你越吃越肥！此款有蜜糖的乳酪，糖含量16.1克/100克，如果全部吃掉，等於吃掉3粒方糖。

我們就市售的乳酪中隨機抽樣22個品牌35款檢視，發現當中原味乳酪每100克約佔1至2粒方糖含量，而帶果味（藍莓、士多啤梨）的乳酪，普遍每100克約佔3粒方糖含量。其中一個品牌「LaFermière」士多啤梨味乳酪，每100克藏17克糖分（約3.5粒方糖），比蜜糖希臘乳酪（糖16.1克/100克）及拖肥味乳酪（糖16.7克/100克）更高，含糖量冠絕全部檢視樣本，再比較檢視樣本中含糖量最低的一款「The Coconut Collaborative」原味椰奶「乳酪」，每100克有2.5克糖（約半粒方糖），差距足足有6.8倍。

此款士多啤梨味乳酪，每100克有17克糖，大約等於3.5粒方糖，糖含量冠絕全部檢視樣本。

點擊以下各圖了解乳酪的熱量及含糖量，當中有你常吃的品牌嗎？



原味、呍呢拿味乳酪及非乳製品「乳酪」共17款（糖含量由高至低排列）：

原味乳酪每100克約佔1至2粒方糖含量，請向左掃了解更多乳酪品牌的熱量及含糖量。

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果味及其他口味乳酪共18款（糖含量由高至低排列）：

藍莓、士多啤梨味乳酪，普遍每100克約佔3粒方糖，比100克可樂佔2粒方糖的糖含量更嚇人。請向左掃了解更多乳酪品牌的熱量及含糖量。

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消委會總幹事黃鳳嫺曾指出，很多市民會揀選乳酪進食，認為對健康有益，但如果沒有看清楚糖含量，進食高糖的乳酪一樣對健康有害，建議消費者必須要看清楚營養標籤選購。