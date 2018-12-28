【王全璋案】被控在港成立公司收受外國資金　現停止運作保留註冊

2015年於「709大抓捕 」被捕後一直不獲與家屬見面的內地維權律師王全璋，案件在星期三（26日）於天津市第二中級人民法院審訊，因為涉及國家秘密，庭審不公開，擇日宣判。起訴書透露，王全璋曾與瑞典人Peter Dahlin在香港成立公司，收受海外資金，試圖顛覆國家政權。 該公司為本港註冊的「Joint Development Institute Limited」，董事Peter Dahlin和Michael Caster對《香港01》指，公司仍在註冊但已停止運作，更指認為起訴書的指控無理。

維權律師王全璋（右二）與瑞典人Peter Dahlin（左一）、美國人Michael Caster（右一），在香港成立公司，被內地指控收受外國資金顛覆國家政權。為保護其他中國朋友，Peter Dahlin上載此圖片時，已打格處理。（Peter Dahlin twitter）

根據起訴書，王全璋被控與瑞典人Peter Dahlin、陳松竹，在香港註冊公司，專門接受境外組織提供的資金支持，以「中國維權緊急援助組」、「人權衛士緊急救援協會」等名義，在內地成立法律援助站，培訓律師，「傳授與政府對抗的方法」，並向境外發布調查報告，「攻擊我國法治及人權狀況，詆毀社會主義法治」。

翻查香港公司註冊處紀錄，王全璋在2009年成立「Joint Development Institute Limited」，至今公司仍然在冊。公司有四名股東兼董事，分別是王全璋、陳松竹、瑞典人Peter Dahlin、美國人Michael Caster。

Peter Dahlin是瑞典人權活動家，長期支持中國維權運動，2016年1月在北京被以涉嫌危害國家安全罪拘捕，他在中央電視台新聞中「認罪」後，被驅逐出境。Peter之後接受《紐約時報》訪問時稱，當時被逼上央視認罪，在鏡頭前背稿。Michael Caster是援助組的發起人之一，編有《失蹤人民共和國》一書。至於陳松竹，起訴書指他已「另案處理」。

維權律師王全璋，在2015年「709大抓捕」中被捕後，妻子李文足及其他家人，一直無法與他會面，音訊全無。（資料圖片）

公司停運作 僅保留註冊

Peter接受《香港01》記者訪問時指，2009年與王全璋在香港成立公司，目的是希望支援中國律師，為處理重大敏感案件的律師提供培訓和援助，並在中國設立多個法律援助點，為遇到徵地、逼遷、無理拘捕的人提供無償援助。

根據公司註冊處紀錄，王全璋本來擁有Joint Development Institute的25%股份，但之後減至3%。Peter指王全璋早在2013年就停止在該機構工作，因此減少股份。

對於該公司仍在冊，Michael Caster接受《香港01》記者訪問時稱，組織當時為赤腳律師、維權人士和邊緣團體提供援助，早已停止運作，只是保留註冊。

王不處理資金

對於王全璋被之收受境外資金、顛覆國家政權，Peter認為王從未處理過公司的資金和收入，亦從未使用銀行戶口，「王全璋只是做項目有關的工作。我和其他人都曾因為同樣的指控被調查，但最後都被釋放。」

Peter更指，收受海外資金在香港並非罪行，在中國「技術上」亦不是罪行，當時中國規管海外NGO的法律並未立法。內地的《境外非政府组織境内活動管理法》，在2016年9月生效。

Michael亦指，當時的工作，從無計劃「顛覆政權」，除非當局認為教人應用法律是顛覆。

另註冊「農民之友社會發展研究有限公司」

王全璋亦在2010年7月於香港成立「農民之友社會發展研究有限公司」，公司董事兼股東共三人，除了王全璋，還有另外兩名內地人。

公司多年未有提交周年申報，在2016年，被公司註冊處處長刊憲註銷註冊。

Peter指不清楚該公司的運作，相信是服務王全璋曾經服務山東家鄉的項目。他指王全璋2015年被帶走後失蹤，不可能主動註銷公司，相信因為秘書公司知道王出事後辭職，之後沒有遞交周年申報，「我被捕後，香港的秘書公司亦在沒有通知我的情況下辭職，亦因此延遲遞交Joint Development Institute的周年申報。」

709律師的王全璋的妻子李文足，12月28日到最高人民法院上訪，被特警阻攔，現場亦有其他自稱是上訪者的人士，阻擋記者採訪。（美聯社）

被捕三年來 外界無從得知身體狀況

王全璋是內地維權律師，在2015年的「709大抓捕」中被捕，之後家人一直未能聯絡，當局亦禁止家屬委任的律師處理案件。案件終於在星期三（26日）於天津市第二中級人民法院審訊，王全璋的太太李文足，被禁止到天津旁聽。

當局在法院門口設置了關卡，限制車輛進入，記者根本無法接近法院大門，法院外還有幾位西方外交官，同樣不被允許進入法院，現場更有自稱是內地傳媒的「記者」拍攝在場採訪香港和外國記者。現場有維權人士叫口號聲援王全璋，之後被公安帶走，法院在網站公告，王全璋案涉及國家秘密，依法決定不公開審理，將擇日宣判。

王全璋妻子李文足今日（28日）聯同兩名709家屬到位於北京的最高人民法院遞交《督促函》，要求法庭糾正王全璋案超出規定辦案期限，但行動最終被大批警員及便衣包圍制止。