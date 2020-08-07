新冠肺炎｜街頭「無罩人士」仍常見　食環執法佔巡查比率僅0.3%

新冠肺炎確診個案數字居高不下，香港政府規定自上月23日起，任何人在公眾地方，不論室內或室外，均須一直佩戴口罩。《香港01》在周三（5日）巡查元朗及深水埗區近兩小時，至少20名市民在公眾地方未有佩戴口罩或佩戴不當。在深水埗北河街街市一帶，有食環署職員在巡查期間，未有對無佩戴口罩人士作出口頭勸喻或檢控。 截至8月6日，食環署於規例生效後巡查近20萬次，但僅發出657次勸喻、72張定額罰款及作出7次檢控，署方平均巡逾271次才發出一次糾正執法。另外，警方巡查合共1,542次、發出228次勸喻、97張定額罰款及作出6次檢控。

在深水埗北河街街市一帶，有食環署職員在巡查期間，未有對無佩戴口罩人士作出口頭勸喻或檢控。（香港01記者攝）

行政會議在上月22日同意修訂599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，任何人在公眾地方時須一直佩戴口罩，原定本周五屆滿。當局在周二決定將限罩令等措施延長至本月11日。

六人無戴罩在元朗捉棋飲啤酒

記者周三下午在元朗及深水埗一帶巡查近兩小時，至少20名市民在公眾地方未有佩戴口罩或佩戴不當，當中元朗巴士總站一帶，有10名市民在三張枱子聚集捉棋及喝啤酒，六人均拉低或未有佩戴口罩傾談耍樂，附近更有執拾紙皮的婆婆未有佩戴口罩。在元朗廣場外的避車處，亦有無戴口罩的貨車司機維修車輛。

在元朗巴士總站一帶，有10名市民在三張枱子聚集捉棋及喝啤酒，六人均拉低或未有佩戴口罩傾談耍樂。（香港01記者攝）

深水埗食環職員行過 無理會「無罩」市民

在深水埗北河街及鴨寮街一帶，同樣發現多名市民未有佩戴口罩。在北河街一帶，有販子坐在路邊，扯高口罩吸煙，旁邊同有一名南亞籍人士未有佩戴口罩。當時恰巧有兩名食環署職員巡查並經過，並望向相關位置，但未見職員對任何違規人士作出任何勸喻或警告。

根據有關規例，除警方外，食環署、民政事務總署、衞生署、康文署、漁護署及房屋署均有權執法，並處理其管理處所範圍內的公眾地方。根據食衞局統計的資料，截至8月6日，該七個部門合共巡查逾21.8萬次，發出9,641次勸喻，169張定額罰款及作出11次檢控。

有檔販扯起口罩吸煙，有食環署職員期間經過，未有理會。（香港01記者攝）

(數據由政府提供)

食環平均巡查271次發一次勸喻

當中食環署巡查數據最高，巡查近20萬次，佔七部門巡查總數91％。但是，署方僅發出657次勸喻、72張定額罰款及作出7次檢控，平均巡查逾271次才作出一次執法。另外，警方巡查合共1,542次、發出228次勸喻、97張定額罰款及作出6次檢控。

該七個部門中，只有食環署及警方曾發出定額罰款及檢控，其餘5個部門只有作出勸喻，當中康文署發出6,185次勸喻，佔七個部門勸喻總數65％。根據法例，任何人士違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處罰款5,000元，或定額罰款2,000元。

另外，佩戴口罩的規定不適用於未滿2歲的人、有合法權限或合理辯解不佩戴口罩的人，以及正參與在任何法庭、法定審裁處、法定委員會或法定仲裁處進行的法律程序，並獲該法庭、審裁處、委員會或仲裁處指示或准許不佩戴口罩的人。