IT欠租｜時裝集團I.T被入稟追多月欠租24次　母公司未回覆

新冠肺炎個案數字稍為回落，但二人限聚令一再延長，零售業寒冬雪上加霜。《香港01》翻查各大商戶的法庭記錄，發現商人沈嘉偉旗下的時裝集團I.T（0999）自5月中至今，曾被入稟追租24次，每次涉額34至140萬。 入稟業主之一恒隆地產發言人回覆指，除向I.T提供租金寬減外，將會繼續與其商討解決方案。另一業主新鴻基地產則回覆指5月已撤回入稟。 I.T集團至截稿時未有回覆記者查詢。

香港自第二波新冠肺炎疫情緩和後，本來停業逾月的戲院、美容院等場所一度於5月重開。第三波疫情6月中再度爆發，高峰期每日確診人數過百，政府於是宣布多項辣招，勒令消閒場所再度停業，限聚令收緊至二人。政府只准食肆堂食至晚上6時，及後再放寬至晚上9時。多項禁令致各大商場人流凋零，時裝零售商戶亦一同大失血。

繼早前APM分店結業，I.T集團年報顯示本港店舖數目比往年收縮27間。（網上圖片／Novo8）

恒隆入稟23次 追租34至140萬不等

據區域法院入稟記錄，今年5月14日至今，由商人沈嘉偉持股6成的I.T APPARELS LIMITED，曾被恒隆地產入稟追租共24次。當中有23次涉及恒隆地產位於銅鑼灣百德新街51及53號、及京士頓街2號FASHION WALK名店坊多個舖位、以及旺角荷李活商業中心1樓舖位入稟追討租金。記錄顯示，恒隆每次入稟均是追討一個月租金數目，由35萬至140萬不等。

銅鑼灣名店坊舖位為COMME DES GARCONS、McQ、ZUCCa等I.T集團代理的名牌專門店，每月租金由34至74萬不等。而旺角荷李活商業中心則為i.t分店，據入稟狀資料，月租高達140萬。

新都廣場管理公司：已於5月撤回入稟

另外，屬新鴻基地產旗下位於上水的新都廣場，亦曾於5月中向I.T集團追討double-park分店兩個月租金，合共34萬元。新都廣場管理公司回覆記者查詢時表示，5月份已撤回相關入稟狀。

恒隆地產：會繼續商討 I.T無回覆

FASHION WALK名店坊業主則為恒隆地產，其發言人回覆指，除了向I.T集團提供租金寬減外，將會繼續與他們商討，以期達成解決方案。集團又指明白各行各業因2019冠狀病毒病疫情而受到沉重打擊，故向不同租戶延續或提供租金寬減，並一直與租戶保持聯繫，了解其經營狀況並提供適切安排。

I.T集團為租用恒隆旗下名店坊多個地舖，租金由34至74萬不等。（網上圖片／Teresaku）

I.T上月曾發盈警 年報顯示比去年少27間分店

翻查資料，I.T集團本年8月初曾發盈警，指出截至今年5月底的現財政年度首季出現虧損盈警，其後發出補充，預料期內錄得不少於1億元虧損。公司2020年年報亦顯示，集團在香港的店舖數目，由2019年2月的221間縮減至今年2月的194間，其觀塘APM分店早前亦結業。另外，集團亦獲「保就業計劃」首期補助約4,711萬元。法庭記錄未有錄得追討工資、遣散費，或強積金供款的案件。

《香港01》曾向I.T集團查詢有否清還欠租，至截稿時未獲回覆。