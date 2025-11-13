01獨家｜新加坡洗錢案逃犯蘇炳海擁中環整幢商廈　恢復港公司運作

繼柬埔寨陳志的太子集團外，《香港01》調查發現，有另一個經營電訊詐騙和賭博的跨國洗黑錢集團，在香港大舉購買豪宅及商廈。2023年震驚新加坡的30億新元（近180億港元）洗黑錢案逃犯蘇炳海（SU Binghai），原來早已大舉購入市值約12億港元的商廈、豪宅和車位，包括在舖王鄧成波離世前，在波叔手中購入中環一整幢商廈；另一逃犯蘇福香（SU Fuxiang），亦擁有約3.5億元的豪宅和商廈單位。

蘇炳海持有中國、聖基茨和尼維斯、瓦努亞圖護照，兩年前潛逃到英國後繼續購買豪宅和奢侈品，英國國家打擊犯罪局上周公布，將沒收他在英國價值2,700萬英鎊（27.5億港元）的豪宅和恐龍骨化石收藏品，但達成和解可保留英國居留權。蘇炳海亦在今年7月，恢復香港公司運作。



蘇炳海據報經常乘坐停靠在新加坡聖淘沙的遊艇出海釣魚。（新加坡海峽時報圖片）

2015年涉內地詐騙案 交易金額9000萬

1988年2月出生的蘇炳海（SU Binghai）是福建省泉州市安溪縣人。

2015年，蘇炳海與多位福建安溪同鄉，在內地被控詐騙罪。《香港01》記者翻查內地法院判決書，發現案件為刷單騙案騙局，交易金額逾9,000萬元人民幣。內地法院網站未能找到蘇炳海最終判刑紀錄。

2017年5月，蘇炳海在香港成立私募股權公司「元正國際有限公司」（New Future International Limited）。公司網站刪除前曾有高層合照，蘇炳海（前排左二）坐在中間，楊國榮（後排左五）亦在合照中。（元正國際網站）

2017年用中國護照來港成立私募公司

2017年5月，蘇炳海在香港成立私募股權公司「元正國際有限公司」（New Future International Limited）。公司網站現已刪除，網頁存檔簡介指，創始合夥人有多年私募、併購、融資經驗；元正投資的企業，包括香港石墨烯研發、新加坡VR數碼公司、中國人臉識別技術等。

港鐵何文田站上蓋豪宅「天鑄」（Ultima）。蘇炳海2017和2019年，分別以約9,000萬元和1.08億元，各購入一個單位。（資料圖片 / 倫星揚攝）

兩個月後以聖基茨和尼維斯護照 2億購入天鑄豪宅

公司成立時，蘇炳海以中國護照登記，報住福建省廈門市集美區。

同年7月，即來港成立公司兩個月，他就用合共用近2億元，購入何文田佛光街豪宅「天鑄」（Ultima）一個複式和一個單層單位，此時他登記護照變成中美洲島國「聖基茨和尼維斯」（Saint Kitts and Nevis）。

九龍灣偉業街38號富臨中心（Capital Tower）。蘇炳海於2019年用了4.3億元，購入A、B座20樓全層，連帶多個車位。（勞顯亮攝）

2019年瓦努亞圖護照購九龍灣商廈單位

除了天鑄，《香港01》調查發現，蘇炳海於2019年用了4.3億元，大舉購買九龍灣偉業街38號富臨中心（Capital Tower）A、B座20樓全層，連帶多個車位。

此時他的登記護照，變成太平洋島國「瓦努亞圖」（Vanuatu）。

中環德輔道中102號「德輔道中心」（The Voeux）。2021年4月30日，蘇炳海從舖王鄧成波手中購入全幢。（羅國輝攝）

2021年從鄧成波手中購入中環全幢商廈

2021年4月30日，蘇炳海再出手，從舖王鄧成波手中，購買中環德輔道中102號詹氏商業大廈整幢業權。交易以轉讓公司形式進行，無法查閱具體作假，但相信這是鄧成波離世前的最後幾宗大型交易，同年5月14日「波叔」離世，大廈2023年翻新，改名「德輔道中心」（The Voeux）。

這幢樓高11層、地盤面積約1,376平方呎的商業大廈，鄰近恒生銀行總行和中環中心，「波叔」2017年7月以4.38億元購入，之後他的家族財務惡化，2020年標售，到現時估值5億元。

根據記者調查，目前蘇炳海在香港擁有兩個天鑄單位、富臨中心兩座各一層寫字樓、德輔道中心全幢，市值約12億元，全部無抵押。

同夥蘇福香擁3.5億元物業

「元正」（New Future）相關公司的另一名董事蘇福香（SU Fuxiang），亦在2019年大舉購買物業，包括用2.7億元，購買南昌站上蓋「匯璽」五個單位連車位；用4,800萬元購買觀塘駿業街45號創匯廣場（CORE45）的六個寫字樓單位。目前市值約3.5億元。

二人的物業，均以公司名義持有。

2023年洗黑錢案轟動獅城

蘇炳海、蘇福香大舉在香港「買磚頭」的時候，市場還不知道他的另一身份，直至2023年新加坡警方的大規模搜捕行動，他們才登上國際新聞版面，成為知名的電訊詐騙、賭博和洗黑錢集團逃犯。

2023年8月15日，新加坡警方出動400人，在全國大舉搜捕洗黑錢團夥，拘捕10名福建籍疑犯，並通緝17人，部份涉案人士同在中國公安通緝名單上。警方亦在團伙擁有的豪宅中，搜出和扣押了大量現金、名錶、名酒、名牌手袋和豪華跑車。

新加坡2023年破獲重大洗黑錢案，涉及多名福建籍的疑犯。（聯合早報）

被捕人士全為福建籍 蘇炳海帶大量現金出逃

十名被捕人士其中四人姓蘇，以及四人是他們的妻子，他們均持有柬埔寨、瓦努亞圖、塞浦路斯、聖基茨和尼維斯等國護照，他們其後全部被判監13至17個月，新加坡沒收他們合共約9.445億新加坡元（約56.33億港元）資產。他們刑滿後，已被驅逐出境到柬埔寨、英國、日本等地。

案件震驚新加坡，蘇炳海（SU Binghai）在警方行動前幾小時，就攜帶大量現金，經馬來西亞逃到英國，出逃的亦包括他的公司另一股東蘇福香。

擁杜拜100多房產

OCCRP及《海峽時報》報道，新加坡洗黑錢案團夥核心成員蘇劍鋒，和另外幾名被捕人士，擁有阿聯酋杜拜100多處房產，價值共約7,000萬美元（5.46億港元）。

幾個杜拜物業持有人，包括蘇劍鋒，早因涉跨境賭博遭中國通緝。

距離白金漢宮十分鐘步程的豪宅「The Broadway」。（OCCRP）

出逃僅一周 買倫敦九間豪宅

不過蘇炳海到英國後並無收斂，而是繼續高調。

根據總部設於荷蘭阿姆斯特丹的「有組織犯罪和貪腐報道項目」（Organized Crime and Corruption Reporting Project / OCCRP），以及新加坡《海峽時報》的合作調查報道，蘇炳海出逃前後，仍在英國大舉購買豪宅，包括在出逃一周內，就購買距離白金漢宮十分鐘步程的豪宅「The Broadway」九個單位。

交出19億元 與新加坡和解

2024年10月，蘇炳海與妻子與新加坡當局達成和解，同意交出3.166億新加坡元（約18.88億港元）資產，換取撤銷通緝令，但之後被禁止再入境新加坡。

2025年再與英國和解 豪宅、恐龍骨遭沒收

2025年4月，英國高等法院對蘇炳海發出「不明財富令」及「凍結令」，凍結他的資產。但他再次戲劇性地達成和解。

11月5日，英國國家打擊犯罪局（NCA）依據《犯罪收益法》，與蘇炳海及他的「蘇氏帝國有限公司」（Su Empire Limited）達成和解協議，沒收他約2,000萬英鎊（約2.04億港元）的資產。

這些資產包括蘇炳海於2024年，在倫敦一場拍賣會上，以1,240萬英鎊（1.26億港元）購得的三具恐龍化石骨架，即一隻成年和一隻有年異特龍（allosaurus）和一隻劍龍（Stegosaurus）；2024年以1,570萬英鎊（約1.6億港元）購買的九套倫敦公寓；以及2022 年以超過40萬英鎊（約407萬港元）在拍賣會上購得的11件中國藝術品收藏。

根據和解協議條款，國家打擊犯罪局將出售所有已確認的財產，並保留75%的收益，蘇炳海將獲得剩餘的25%。

英國《犯罪收益法》允許英國當局在沒有刑事定罪下，追回被認定為非法所得的財產。英國國家打擊犯罪局並無公開對蘇炳海的具體指控。

2025年11月12日，中環的德輔道中心，地舖正丟空。（羅國輝攝）

蘇炳海逃離新加坡到英國這幾年，無再於香港開設新業務或購買物業的紀錄，中環的德輔道中心、九龍灣的富臨中心，均有出租給不同公司。

德輔道中心以「萊傑有限公司」（Supreme Leader Limited）名義持有，蘇炳海是唯一股東，亦擔任董事，另一位董事楊國榮（YEUNG Kwok Wing）2025年5月辭職，由詹偉團（ZHAN Weituan）接替，他以中國護照登記。

「元正國際」（New Future）公司網站有楊國榮的相片；他目前是瀚隋資本的創辦人、執行主席。（瀚隋資本網站）

楊國榮曾任職「元正國際」（New Future），公司網站有他的相片；他目前是瀚隋資本的創辦人、執行主席。

而詹偉團則為放債人公司「保力有限公司」（Bosonic Limited）的董事，亦擔任十多間以「車行」為名的公司董事。

蘇炳海香港公司7月恢復運作

翻查公司註冊處資料，蘇炳海依然用中國護照作為「元正國際」公司董事登記的證件，他今年7月18日去信公司註冊處，表示恢復公司運作。

