追差價重現｜大角咀納米盤買家撻訂被追109萬　不敢告訴家人

長實（1113）入稟追討兩新盤撻訂買家差價共1,765萬元，有三名買家被頒令破產。《香港01》發現中小型發展商宏安地產，在11月初向旗下新盤Larchwood撻訂買家發律師信，有撻訂業主被追討109萬元，要求7日內回覆，不敢向家人透露被追收差價。業主在7日限期內未有回覆，正等待宏安聯絡洽談事件。



宏安地產大角咀新盤Larchwood。（夏家朗攝）

較買入時價格跌了37%

在2024年落成的大角咀新盤Larchwood，有撻訂業主聯絡《香港01》稱在11月3日收到發展商宏安地產的律師信，追收重售單位的差價109萬元，並要求在7日內回覆。

該名業主在2023年4月，以589萬元的價格買入約210平方呎單位，首期付了約30萬元。但他因2024年因樓價大跌，便乾脆撻訂，又聲稱買樓時是「被人氹」，想不到被發展商追討約109萬元差價。該單位現時市值約370萬元，較買入時價格跌了37%。

宏安地產在11月初向旗下新盤Larchwood撻訂買家發律師信，有撻訂業主被追討109萬元，要求7日內回覆。（受訪者提供）

業主指他當日收到律師信件時嚇呆了，整個星期都徹夜難眠，稱「呢幾日真係玩死我」，不敢向家人透露被追收差價。他想聯絡宏安，但律師樓無提供電話，現時7日限期已過，正等待宏安聯絡洽談事件。

《香港01》向宏安查詢有向多少名撻訂買家發律師信，涉款總額等詳情，在截稿前未獲回覆。