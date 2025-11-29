大埔宏福苑火災｜實測多個屋苑棚網物料　宏福苑封窗發泡膠火最猛

大埔宏福苑五級火災奪去過百條人命，不少住在正進行維修工程的屋苑居民都人心惶惶，擔心棚網和物料易燃，剪下部份物料實測。《香港01》獲得多個屋苑的物料，包括大埔宏福苑街坊，向記者提供跌落災場附近，相信是圍封窗口所用的發泡膠和棚網。記者在一個安全的地方，配備水和滅火筒的情況下燃燒實測。

宏福苑的封窗發泡膠一點就着，火勢迅速擴大，約7乘16厘米的一小塊，就持續燃燒超過四分鐘。宏福苑和其他多個屋苑的棚網，燃燒程度和持續時間各不相同。



2025年11月28日晚上，大埔宏福苑五級火災已經救熄，消防在災場搜索。（梁鵬威攝）

保安局局長鄧炳強稱，初步調查所得，棚網阻燃度合乎要求，但封窗的發泡膠高度易燃，燒爆玻璃後，令火勢迅速蔓延至室內。

宏福苑封窗發泡膠猛烈燃燒

宏福苑封窗的發泡膠，完整一塊大約73乘35厘米，厚約2厘米。記者𠝹出當中的7乘16厘米，大約112平方厘米來燃燒實測。

發泡膠一點就點着，火勢迅速擴大。發泡膠掉落化寶盆後繼續焚燒，經過4分37秒，才完全燒毀和熄火。

宏福苑棚網要多次點火才能燒熔

宏福苑附近收集到的棚網碎塊，點火之後棚網燒熔之後掉落，要多次點火，才能將棚網完全燒掉，地下燒熔了的膠變成硬粒。

炮台山富澤花園富嘉閣棚網 持續點火才燒着

+ 1

宏福苑大維修的承建商「宏業建築」同樣負責炮台山富澤花園富嘉閣工程，圍網是白色的，與宏福苑綠色的不同。

測試的時候點了一下火，棚網就熱熔萎縮，要點多幾次火才能燒着。點燃後火苗持續亦有黑煙，燒完後有一塊灰白色的硬膠塊。

另一段富澤花園富嘉閣棚網的焚燒影片，大約10乘4厘米棚網，也是持續點火後才可以燒着。大約兩分鐘就完全燒熔，燒完後也是剩餘灰白色的膠塊，現場有燒塑膠的氣味。

美孚清麗苑全部座數同圍封，做大維修工程。（勞顯亮攝）

美孚清麗苑全部座數同圍封

美孚清麗苑也是整個屋苑全部座數一起圍封做大維修，承建商是「文源建築工程有限公司」，圍網是白色的，而封窗的並非發泡膠，而是灰白色的薄膜。有居民向《香港01》記者提供了圍網和封窗薄膜實測。

清麗苑棚網僅有小火光

先是清麗苑棚網試過多次點火，都是接觸到火的部份迅速熔掉和萎縮，持續點火才看到火光，火勢與之前測試的棚網不同，部份很快熄滅變成黑色硬塊。

清麗苑封窗薄膜可燒着

清麗苑封窗的薄膜，是點得着的，但很快燒斷和燒完，與發泡膠的火勢和持續時間有很大分別。

屯門怡樂花園棚網

網上亦有不少市民實測火燒棚網的片段。同樣由「宏業建築」負責工程的屯門怡樂花園，有居民拍攝片段見到棚網火燒後，火屑連棚網一同滴落鋅盆。

沙田穗禾苑棚網

正進行大維修工程的沙田穗禾苑，由其他承建商負責。多位居民試過實測，有段片看到，棚網點不着火；亦有片段試到棚網起火，火屑滴着掉落鋅盆。

大埔溋玥·天賦海灣棚網

大埔溋玥·天賦海灣的棚網，火種愈燒愈旺，火屑一直滴着掉落。

長沙灣怡閣苑棚網及封窗膠板

長沙灣怡閣苑居民提供影片，看到棚網可以燃燒，亦燒着放在地下的封窗膠板。

阻燃棚網測試

有市民上載片段，無交代拍攝地點及日期，稱是「學術性討論」，真正阻燃棚網就算燒完張紙網都不會這麼快燒着。

消防顧問梁錦得。（有線新聞）

消防顧問：實測非科學 可看拿開火機是否繼續燃燒

曾任消防處助理區長的消防顧問梁錦得說，實測當然不是科學做法，但如果想知道棚網有沒阻燃作用，用火機一燒可見到端倪，一定要主要安全，附近不要有可燃燒的雜物，不要讓燃燒中的碎屑掉到地上點着地面的物件：「拿個火機去燒它，看燒不燒得着。如果燒得着，又看看火機拿開的時候，這是否繼續燃燒，如果它是會熄掉的，也有個阻燃的效力，這是一個比較簡單的觀察的測試。」

2025年11月28日晚上，大埔宏福苑五級火災已經救熄，消防在大廈天台搜索。（梁鵬威攝）

2025年11月28日晚上，大埔宏福苑五級火災已經救熄，幾幢大廈滿目蒼夷。（梁鵬威攝）

