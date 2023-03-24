公屋富戶漏洞｜三公屋戶擁全幢涉套丁新丁屋　01直擊一人認有戶籍

蔡天鳳碎屍案意外揭發疑兇之一的死者前家翁鄺球是一名公屋富戶，購入居屋時已經手持市值超過7,000萬元豪宅，被外界質疑房署無審查綠表的機制，出現漏洞。

一名簡姓公屋富戶，同樣持有上水松柏塱村價值1,500萬元村屋物業無申報，虛假陳述等罪罪成，去年2月被判監十日，緩刑一年。《香港01》發現，地政總署在2019年收到該屋與相鄰七間村屋懷疑套丁的投訴，除該公屋富戶外，還有另外兩名業主均報住公屋。

其中一間村屋已出租，有租客入住，但業主對記者否認出租，稱為家人居住，並承認有公屋戶籍。房屋署過去三年發440宗遷出公屋通知書，其中39%在港持物業。



一名簡姓公屋富戶，瞞報持有上水松柏塱村價值1,500萬元村屋物業，今年2月被判監十日。地政總署在2019年收到該屋與相鄰七間村屋懷疑套丁的投訴，除該公屋富戶外，還有另外兩名業主均報住公屋。（香港01記者攝）

蔡天鳳碎屍案意外揭發疑兇之一的死者前家翁鄺球是一名公屋富戶，在2020年購入居屋時已經手持市值超過7,000萬元豪宅，被外界質疑房署無審查綠表買資助房屋的機制，出現漏洞。

一名居住於粉嶺祥華邨的公屋戶，並無申報擁有上水松柏塱村價值1,500萬元的村屋，虛假陳述及忽略提供申報表指明詳情罪成，去年2月16日被判囚10日，緩刑12個月及罰款2,000元。

鄰居指村屋業主並非姓簡 附近八村屋涉套丁投訴

《香港01》早前到訪其粉嶺祥華邨公屋，門外鎖上鐵鏈，無人應門，但窗戶打開，鄰居指簡生與妻子同住，但生活十分低調。記者再到其松柏塱村村屋，同樣無人應門，相鄰村屋租戶指該屋業主並不是姓簡。

涉瞞報持村屋的公屋戶單位門外鎖上鐵鏈，無人應門，但窗戶打開，鄰居指簡生與妻子同住，但生活十分低調。（香港01記者攝）

翻查附近八間村屋資料，地政總署在2019年收到該村屋與相鄰七間村屋疑涉套丁的投訴。八間村屋業主都是2010年從同一名地主中購入土地，建屋牌都是2015年獲批，牌照見證人為同一人。

疑涉套丁投訴8村屋 另有兩業主報住公屋

除被判囚的公屋富戶外，另有兩名業主「簡A」及「簡B」（化名）在買賣合約時報住同一個葵涌石蔭邨公屋地址，簡A的村屋更是已經出租。居住簡A單位的居民向記者透露，是去年搬進來的租戶，但租金及租務是由丈夫處理，故不太清楚詳情。

居住在涉套丁投訴的村屋居民稱是去年搬進來的租戶，該村屋單位業主簡A為公屋戶，卻稱現時村屋由家人居住，並無出租。（香港01記者攝）

村屋已有租戶入住 持公屋戶籍業主稱只有家人入住

記者其後到簡A及簡B報住的公屋單位，簡A承認自己有公屋戶籍，稱是早幾年才開始建屋，現時正在執修，指自己數月後會搬走，並取消戶籍。但當提及村屋已有人入伙，他則表示「不是出租，是上水家人住的」，是家人拿錢建的，不牽涉出售丁權。

問及他擁有私人物業已超出公屋資產的限制，是否屬瞞報等問題，他僅重覆表示早幾年才建屋，數月後會搬走，並會取消戶籍。

公屋富戶瞞報村屋物業已非首次發生，2021年一月有彩虹坪石邨公屋戶同因瞞報擁有大埔村屋物業，被判囚14天。

一名簡姓公屋富戶，持有上水松柏塱村價值1,500萬元村屋物業無申報，去年2月被判監十日，（香港01記者攝）

房署三年發590宗遷出公屋通知書 46%在港持物業

根據公屋「富戶政策」，只要在香港擁有住宅物業的公屋住戶，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離其公屋單位。

房屋署指，個別個案詳情涉及私隱未能透露，亦無透露當中兩名業主有否公屋戶籍。截至今年3月底，最近三年向不符繼續租住公屋租戶共發出440宗遷出通知書，約39%（即170宗）涉及在港擁有住宅物業，惟未有區分住宅類型的數字。

地政總署指，不便透露該八間村屋懷疑套丁的投訴具體情況，但署方稱如經調查後有合理懷疑會轉介執法部門調查。

公屋聯會總幹事招國偉表示，房署並無持有丁屋的公屋富戶數目，但他相信為數不多。他指出自兇殺案後，大眾對公屋富戶更為關注，但現時公屋居數目逾200萬，房署要每年覆檢的人力成本太高，亦未必可行。故此，他認為加強罰則阻嚇會更有效。