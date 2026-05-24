彭韻僖｜中西醫強強聯手　繪就香港中醫藥發展新藍圖

彭韻僖專欄

我日前從德國公務返港，途中因搬運重物不慎拉傷腰背，回港後酸痛難耐，日常起居大受影響。其後我每周到香港中醫醫院接受針灸調理，西醫着重止痛紓緩，中醫則主打疏通經絡、放鬆筋骨，講求標本兼治，數次治療後情況明顯好轉，讓我切實感受中醫實用的調理成效。



中西醫互補協作有助提升質素

早前我亦走訪剛啟用的將軍澳香港中醫醫院，了解這所全港首間公立中醫醫院的運作與發展規劃，更深刻明白特區政府出台《中醫藥發展藍圖》的重要性。這份藍圖既能完善本港醫療體系，守護市民健康，亦能帶動中醫藥產業升級，助力傳統醫學邁向國際。香港背靠祖國、連通世界，憑藉獨特優勢，必能走出切合本地實情的中醫藥高質量發展之路。

現今大眾健康觀念轉變，愈來愈多人重視養生保健。都市常見的筋骨勞損、情緒失眠、長者慢性病及術後調養等問題，單靠西醫難以全面兼顧。推動中西醫互補協作，順應社會健康需求，有助提升市民生活質素與身心健康水平。

打造中醫「一體化」服務體系

香港中醫醫院建立起預防、診治、康復一體化的中醫服務體系，積極融入基層醫療。醫院管理層兼具中西醫專業背景，從頂層設計落實融合理念，為兩大醫學體系聯合診療打下穩固基礎。

人才培養層面，本港三所開設中醫課程的大學教學體系成熟，中醫學生須修讀西醫基礎課程，畢業後兼具雙向醫學思維，臨床診治更為全面。內地早已將中醫知識納入西醫必修課，反觀香港西醫教育尚未普及相關內容，業界認知普遍不足。政府無需大幅調整課程，可透過醫療政策引導兩業界交流溝通，增進彼此了解，共同提升整體醫療服務水平。

中醫藥國際化程度不斷提升

此次德國之行，讓我對中醫藥國際化有更貼地的認識。德國是歐洲中醫發展最成熟的國家，當地設有專業中醫學院與納入醫保的中醫醫院，針灸療法普及度高，社會對中醫接受度不斷提升。

不過實地所見，德國合法流通使用的中藥品類，遠遠少於香港。主要原因在於當地藥品監管嚴緊，中藥進口檢測門檻高；加上本土草本醫療成熟，當地醫師多偏重針灸治療，較少使用中藥複方；同時多數中成藥難以取得正式藥品資格，僅能以保健產品銷售，進一步壓縮藥材引進種類。而香港緊鄰內地，向來是亞太重要中藥集散地，藥材來源充足、品種齊全，兩地差距由此形成。

制定中藥專屬標準勢在必行

目前國際雖已出台多項中醫藥相關標準，世衛亦接納傳統醫學體系，但全球仍未建立適配中藥複方的統一權威標準。海外現時大多沿用西藥單一成分的檢測與審批模式評核中藥，與中藥講究配伍調和、整體調理的特性背道而馳，難以客觀評定藥效與品質，成為中藥出海最大阻礙。

制訂屬於中藥自身的國際專屬標準，已是勢在必行。現時香港全面推行中藥GMP管理規範，從採購、炮製、生產到儲運全程嚴格監管，有效改善農殘、重金屬超標等問題，穩固本地中成藥國際口碑。

香港應繼續發揮自身優勢

本港政府中藥檢測中心長年制定藥材行業規範，開展專業檢測與學術研究，為數百種常用中藥訂立明確標準，是亞太地區具影響力的中藥科研檢測平台。

往後香港可繼續發揮平台優勢，加強與內地及大灣區中醫藥機構合作，實現技術、數據、標準互通互認，合力研發新式中藥、開展臨床研究，推動本地中藥產業脫離傳統貿易模式，向科研創新、品質研發的高端產業邁進。

香港應穩步推進中醫藥國際化

香港立足中外交流樞紐，具備完備法規、專業檢測技術與豐富國際經驗，理當積極參與全球中藥標準制定，對外分享成熟管理經驗，讓國際社會客觀認識中醫藥的臨床價值。

中醫藥既是中華傳統文化載體，亦是現代醫療不可或缺的補充力量。香港穩步落實中醫藥發展規劃，持續推動中西醫融合、人才培育與品質監管，既能切實惠及市民大眾，也能憑藉自身區位優勢，穩步推進中醫藥走向國際市場。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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