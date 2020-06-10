夏日親子活動賺分攻略

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親子活動賺分詳情

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「01空間」活動平台找來二十多個戶外、室內活動及興趣班，既可讓小朋友於暑假盡情「放電」，更可寓學習於娛樂。

親子戶外體驗系列

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元朗菠蘿園為全港首個農莊引入羊駝 (又名草泥馬)，讓小朋友近距離餵飼及接觸溫馴的羊駝，還可參加菠蘿食物製作班，一個票價兩種體驗。

有否想過與子女一起體驗採摘樂趣？大棠有機生態園現時可以入園採摘光輝、含香蜜、長青玫瑰提子，辛勞過後更可提走1磅提子回家品嚐。

在現實中你遇過螢火蟲嗎？適逢螢火蟲交配季節，自然遊樂的「夜尋螢火蟲」具備設計好的觀賞路線以及活動，讓孩子追縱螢火蟲、培養他們愛惜螢火蟲自然生態的心。

香港01獨家活動

👉🏻免費報名： 【香港01獨家︰奇幻米埔－「米埔自然遊」】, 名額：25個

👉🏻免費報名： 【香港01獨家︰元洲仔生態團－探索海岸導賞團】, 名額：25個

由WWF世界自然基金會獨家提供兩個免費活動給01會員親近大自然，讓您與子女觀賞及拍下美麗的生態風光外，同時了解海岸生態及自然保育重要。

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1,234「01積分」可做什麼？

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