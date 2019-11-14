【區選前瞻】「福建勢力」以外　東區的老舊民生

港島四區之中，以東區人口最多，共有逾54萬人，比起中西區、灣仔及南區的68萬僅差十多萬人。由於人煙稠密，當區亦成為了兵家必爭之地。東區區議會共有35個議席，全部由民選產生，被視為大區之一，對於整個選舉來說，亦有舉足輕重之地位。 6月至今，反修例示威多次幅射到東區。8月5日全港大罷工，疑似「福建幫」人士於北角英皇道襲擊示威者，其後兩幫人於9月再度爆發衝突，「福建幫」曾被追打至內街。11月11日另一次大罷工，警員與示威者在西灣河衝突之中連開三槍，擊中一名21歲學生。如此日益惡化之形勢下，尚有不夠兩周的區議會選舉能否順利舉行已成疑問，而當區的社區民生議題，又會否在政治風暴中消音？

北角——香港小福建

香港彈丸之地，不同背景及階層的家庭毗鄰而居，大多沒有所謂因地域而劃分的天然票倉。不過除了元朗鄉郊為新界原居民之鄉，因而可被視作鄉事派票倉外，北角一帶一直有「小福建」之稱，有大量閩籍家庭聚居，而其政治取態亦十分親北京，因此亦被視為傳統左派大本營。香港上一次大型社會動盪六七暴動，便有英軍出動直升機空降親共團體藏身之北角僑冠大廈，成為當年經典一幕。以組織龐大的全港最大的福建社團，香港福建社團聯會則在此次反修例運動中多次高調表態支持政府和警察。8月10日，該聯會發起「止暴制亂、反獨保家」誓師大會，號召將「止暴制亂」化成具體行動，又稱「人若犯我，我必自衛」。以身兼福建社團聯會名譽主席的優品360主席林子峰，其名下商店亦受到針對及破壞，令福建幫以至整個北角，在此次選舉前夕都捲入政治漩渦之中。

至於選舉之中，北角選區亦幾乎被建制派一手包攬。由於為「深紅」票倉，民主派亦不敢進區挑戰，2011及2015年區議會選舉中，北角七區中，竟有六區為建制派自動當選，錦屏的當區民建聯區議員蔡素玉本身便是福建人，1999起至今自動當選三次之多。福建社團聯會的常務會董許清安亦已擔任城市花園區議員五屆之多，有兩次為自動當選。上屆北角丹拿選區公民黨新人鄭達鴻擊敗自由黨曾卓兒擔灘成功，令民主派多年以來首次在「紅區」插旗。民主派食髓知味，今屆多名素人組成「北炮同盟」，於炮台山、北角多區參選，搶攻建制派老巢，令當區多年以來首次出現沒有自動當選之局面，亦令全港首度出現區區有競爭的局面，對於選民來說絕對是好事。

1952年建成的皇都戲院，有著獨一無二的天台圓拱形混凝土桁架，直至2016年被地產商收購，政府才將之評為一級歷史建築物。（資料圖片／謝浩然攝）

衝突連累區選

不過此次選舉競爭有着政治風暴的背景，會否令選舉更為激烈，甚至出現衝突場面，令人擔憂。城市花園獨立民主派候選人，許清安挑戰者仇栩欣便報稱在拉票時被襲。城市花園往東移的示威熱點太古城，當區爭取連任之區議員民主黨趙家賢於眾目睽睽之下被咬斷耳窩，亦令人毛骨悚然。任何暴力包括選舉暴力並不可取，勢削弱選舉之公平公正及其公信力，對於選舉表達民意的目的恰恰相違背。

選舉的公平公正或許因連串的暴力事件受影響，而區議會的公平公正亦因東區區議會中的增選委員制度而受削弱。太古城往東移的示威熱點西灣河，當區區議工黨麥德正於上屆以266票之差擊敗爭取連任的獨立建制派江澤濠。江澤濠雖然敗選，他及其他於該屆選舉失利之候選人，包括報稱獨立之吳志隆、經民聯王詩展、新民黨江玉歡、自由黨曾卓兒、民建聯植潔鈴，由區議會委任成為增選委員，享有與民選議員一樣之發言權和投票權。然而不論是「敗部復活」，抑或透過選舉以實力擠身議會，最終仍必須務實為民、改善民生，方能贏得選民掌聲。

「不能避雨亭」，造價33萬。（樂活鰂魚涌圖片）

社區治理待進步

東區屬於較早發展之舊區，與鄰區灣仔一樣舊樓林立，同時面對重建及保育之兩難局面，當中以屹立逾半世紀的北角地標皇都戲院最受關注。皇都戲院於1952年落成，為本港現存最後的單幢式戲院。屋頂的「拋物線形混凝土桁架」，體現戰後現代主義的簡潔風格，甚至被國際保育組織Docomomo International譽為全球戲院獨一無二的設計，皇都入口處的弧形立面，為一幅名為《蟬迷董卓》的大型浮雕裝飾，出自名畫家梅與天手筆。如此具歷史價值之舊戲院，卻被財團瓦解該廈「釘子戶」，陸續收購業權，圖以八成業權強拍。對此，當區中民選成份最高、民意授權最大，作為官民橋樑的東區區議會卻沒有如當年利東街重建一樣，爭取主動組織社區街坊，透過公開諮詢及研究之方式，以民主及科學之方式為類似的古蹟未來方向提出意見，彰顯社區民主及改善社區治理，令皇都戲院死得不明不白，豈不令人惋惜？

相反，東區區議會過去一屆斥資33萬元，於海堤街興建一個避雨亭，其巨墩式設計獨特，路人難以遮蔭避雨，被嘲為「不能避雨亭」，結果於迅速被清拆，白白浪費納稅人公帑。此類問題正反映區議會不僅未有準確反映民情，亦沒有發揮區議會民選代表之積極角色，為區內城規及社區設施採取主動及利民之倡議。皇都戲院、「不能避雨亭」等，反映的是社會民情能否有效傳達之問題。一場區區有競爭，公平且公正的選舉有助反映及平衡此種反對聲音及不滿情緒。然而在今天子彈橫飛，火光熊熊的街頭，令選舉順利舉行之難度愈來愈大，成為政府以及社會皆要面對的難題。

【註】城市花園候選人為許清安、仇栩欣、樊熙泰；太古城西候選人為丁煌、趙家賢；西灣河候選人為麥德正、林梓鴻；佳曉候選人為植潔鈴、黎梓欣、陳真真。