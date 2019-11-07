【區選前瞻】兩大陣營沙田分庭抗禮　社區和諧不敵政治撕裂？

上屆區議會選舉令人最大跌眼鏡者，為沙田區民主派議席大躍進，由八個議席急升超過一倍，跟建制派同得19席。建制派憑經民聯之沙田鄉事委員會主席莫錦貴的一席當然議席，僅僅維持議會多數。此役令民主派內部磨拳擦掌，勢要借反修例的氣勢再下一城，奪取沙田之控制權，亦成為此次選舉的焦點之一。然而除了黨派之爭外，沙田區在新舊從政人的理念、新舊屋邨選民的期望，以及眾多社區發展及示威中所衍生之社區問題，會否因此而埋沒？

上屆民主派以犁庭掃穴之勢，攻破建制派於馬鞍山幾乎所有議席。馬鞍山11席當中，建制派只能保住馬鞍山市中心、耀安、鞍泰三席，其餘皆為民主派所得，就連民建聯立法會議員葛珮帆的頌安選區，都給工黨的葉榮突襲成功。今屆馬鞍山戰況比四年前更加激烈。多次出現示威場面的新港城中心，曾有保安阻擋警員進入商場而被捕，其選區馬鞍山市中心戰況便甚為激烈，由現任的獨立議員李子榮面對四名挑戰者。鄰近的錦英選區，因警員闖入私人屋苑雅景臺搜捕，而曾搬上區議會討論。當區現任沙田區政之丁仕元，本屆亦面對民建聯蔡惠誠等三人挑戰。於當區爆發的反修例示威勢必成為其關鍵的選舉議題。

民主派上屆在沙田圍的公屋區「沙乙博」亦創造了「選舉奇蹟」，公民力量紮根逾廿年的沙角、乙明、博康三邨一舉被新民主同盟的陳兆陽、趙柱幫、丘文俊攻破。（蔡正邦攝）

新選區關注新移民

除馬鞍山外，民主派上屆在沙田圍的公屋區「沙乙博」亦創造了「選舉奇蹟」，公民力量紮根逾廿年的沙角、乙明、博康三邨一舉被新民主同盟的陳兆陽、趙柱幫、丘文俊攻破。當區公民力量老將紛紛下馬，而丘文俊則成功保住2011年取得之乙明選區。新民主同盟之成功，被視為其打着「民生無小事」之口號，不以空喊政治口號，反之以民生民主並行的成功例子。加上公民力量自90年代初由劉江華一手創立，1994年區議會的十子全勝成一時美談後，當中十子大多年過半百，如博康的陳國添、翠田的黃澤標，以及早已離黨的湯寶珍，都於當屆選舉中給新人取代。可見從政多年，逐漸年老的區議員並不一定有經驗及知名度上的優勢，反而活力及思維比不上新一代而遭淘汰。

與「沙乙博」一街之遙的新選區水泉澳，自2015年陸續入伙的水泉澳邨，其居民人口成份則可謂大相逕庭。據統計，該邨來港十年以下（包括兒童）居民佔總體33%，較全港平均18%的數字高出近一倍，而23%來港七年以下居民，亦高於全港12%之平均水平。雖然來港未夠七年的新移民非合資格選民，並不享有投票權，但按其人口統計，亦可推測當區新移民選民的比例依然是舉足輕重，勢必為三名候選人，即跨區出選的工聯會前立法會議員鄧家彪、獨立民主派之新人盧德明及無申報政治聯繫的雷奕芳極力爭取之對象。

身為乙明區議員丘文俊的徒弟，盧德明坦稱水泉澳跟「沙乙博」那些「老香港」有所不同，新移民為現時香港人口增長之最大動力，與其訴諸恐懼、排斥，倒不如爭取這群為數不少的新香港人，此不僅是選舉中區議員之推陳出新，亦為選民乃至整個社會之新舊交替。不過自反修例風波爆發，盧德明遭遇昔日支持者質疑，亦有街坊當面把他宣傳單張撕爛，形勢似乎對盧不利。盧德明指，新移民非鐵板一塊，當中有藍有黃，不能一概而論，相反鄧家彪則認為反修例風波亦令建制派選情大受影響。

落場挑戰公民力量黃宇翰者：沙田瀝源岑子杰。

多區現政治張力

水泉澳既是新屋邨及新選區，又有反修例風波之外在因素，選舉結果最終鹿死誰手實在難以預料，但不可否的是政治運動日益激烈，不僅令社會撕裂，家庭、朋友、社區、公司分開不可逾越的藍黃鴻溝，而此亦體現於水泉澳邨之中。昔日有講有笑的街坊如今會質問盧德明為何支持示威者，黃藍之別之政治矛盾凌駕了昔日建立的個人關係，甚至抹煞了候選人多年苦幹的地區工作，對於社區和諧及治理來說，實非好事。

然而政府及示威者各不相讓，反修例風波未見平息，選情不可避免必然會被街頭上的衝突和鏡頭下的畫面所牽動。沙田區中的另一個示威熱點，沙田警署所在地之瀝源選區，今屆則有代表社民連的民陣召集人岑子杰，代替上屆出選的黃浩銘，挑戰現任公民力量之黃宇翰。本來公民力量於2014年與新民黨結盟，全數成員均加入新民黨。不過黃宇翰早前卻因反對馬料水填海而與黨立場不合而退黨。早前政府就「土地大辯論」提出馬料水為五個近岸填海選址之一，遭沙田區議會不論民主建制一致反對，擔心馬料水填海會使區內人口大增，導致社區配套緊絀，為當區交通帶來龐大壓力，而政府亦很快便宣佈暫緩計劃。

馬料水填海計劃一事亦再次印證，站於民生事項、社區利益之上，本來政治立場便非如此分明，甚至出現民主建制同聲同氣的情況。但當有政治敏感的議題，政府未有做好疏解矛盾、處理紛爭之角色，民間不滿情緒如雪球愈滾愈大，社會各走極端，政治立場先行，社區民生反而次之，區議會亦無可避免捲入此場政治風波之中。本屆沙田區選舉的焦點，必然是民主派能否變天。然而就算變天之後，沙田的區政又要如何走下去呢？

【註】馬鞍山市中心選區候選人為：鍾禮謙、吳惠靈、李啟雄、李子榮、邱文勁；錦英選區候選人為：李健行、蔡惠誠、羅兆沖、丁仕元。