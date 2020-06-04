李克強的「地攤經濟」提醒了我們什麼？

自去年開始，香港經濟在中美貿易戰和本地社會運動內外夾擊下面臨逆行之景，至今年初又有新冠疫情，經濟環境非常困難。經濟不景，有人失業或被迫放無薪假、收入減少、生活困苦，本港大部分市民都有切膚之痛，此時重振經濟當然十分重要。但當今之世論及「經濟」一詞時，總是拿出「離地」的數據去演繹，即使經濟數據似是不斷改善，股市不斷上升，但很多基層卻難以感受到這種「經濟」與他們何干。為政者須虛心明白，談「經濟」不能只有一堆技術數字，而須讓民眾切身感受到「經濟」到底與他們的關係，達致「經世濟民」之目的。

提到經濟好不好，數據當然是最有力的材料。但是，數據本身所反映的事情有限，側重於某些數據的好壞未必真的能反映社會大部分人民的福祉。例如論及經濟好壞，常常會觸及到GDP的增減、股市之升跌。然而在大部分民眾的眼中，GDP與股市不外乎是些虛浮的數字。在上的人講「經濟」，市井根本不懂。GDP上升了，很多人只是覺得他們薪金的增長連通漲也追不上；股市上升了，很多人手停口停，根本連投資的餘力也沒有。美國近來爆發大規模的示威，不正正是個好例子嗎？經濟重啟，聯儲局無限量寬，股市節節上揚，兩個月前還在熊市領域，最近已差不多重回高位。但實體經濟停頓，失業率仍在高位，一般基層生活根本未有「著落」，不排除有人因此趁反警暴示威而搶掠。

經濟成果必須與民共享

當經濟差的時候社會所有人要「共患難」，但經濟「好」的時候，他們卻難以「共富貴」。香港人對此現象絕不陌生。過去經濟發展好時，雖然就業不成問題，但物價騰飛遠快於薪金增長，樓價炒至天價，輪候公屋無期。正如很多年輕人自嘲「只是生存，根本沒有生活」。這種「經濟」如何好，大部分的基層根本難以感受得到。某程度上而言，這也是為何去年反修例示威時，「攬炒」會成為示威者的口號——很多年青人認為經濟再繁榮也未能令他們得著，即使經濟被破壞了，他們的損失也遠比其他人低。

為政者必須要理解，「經濟」終究須與一般人接上關係，才能真正算得上是「經世濟民」。一些成功脫離基層的人，經常恃着自己已經「上岸」，便只談他們心目中更高的追求，認為再去討論市井經濟不足以滿足所謂「精神需求」。但這些人眼中所看到的只有自我，而沒有其他還未上岸的廣大民眾。如果這只是「上岸者」的孤芳自賞也罷，但為政者如果也這麼想，那與美國總統特朗普不顧人民於水深火熱自誇經濟很好，更似是同出一轍。

國務院總理李克強上月28日在人大閉幕時，指出中國尚有六億人每收入只有1,000元人民幣，一時震驚國人。中國經濟近年快速發展，有很多人已經成功脫貧是不爭的事實，但同時，仍有很多包括在農村內的人生活仍然困苦。在上的人，不能只看到「一部分人富起來」的結果便自我滿足，甚至忘記了還有另外一些人活在困苦之中。李克強在人大重提「地攤經濟」，讚賞西部有城市設置3.6萬個流動商販攤位，一夜之間就製造了10萬就業。這裡所說的「經濟」便不再是遙不可及的數據和理論，而是一般社會基層所切實能觸摸到的「經濟」。

李克強6月1日上午考察山東煙台一處老舊小區。了解熟食攤經營狀況。他稱贊地攤經濟、小店經濟是人間的煙火，是中國的生機。（中國政府網）

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世界第一大的經濟體美國仍有如此多的貧窮人口，香港則更似是美國的縮影。香港是世界金融中心，城市中的財富絕對不少，但雨露卻無法均沾。「經世濟民」者，無非不過是改善人民的生活。為政者當思考，如何能令他們口中的「經濟」，與社會大多數人建立起密切關係。