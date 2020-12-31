港鐵的賣樓收益為何要「肥水流別人田」？

港鐵公司本周二（29日）宣布為黃竹坑站第五期物業發展項目招標，補地價金額據稱逾64億元，賣樓收益分紅25%，發展商另要額外提供一口出價決勝負。市傳落成後住宅呎價高達三萬元，觀乎發展商早前踴躍遞交意向書，估計競爭激烈。 港鐵一向以鐵路加物業發展模式營運業務，物業收入一向豐厚，但同時在票務價格上卻有升無減，被視為市民負擔。港鐵作為服務社會的公共交通，作為大股東的政府應考慮在出售住宅時保留全部收益，從而加碼補貼票價，壓低市民交通開支。

港鐵黃竹坑站合共有6期，第5期今日起開始招標。（資料圖片）

黃竹坑站項目盆滿砵滿

現行的鐵路加物業發展模式，原意是填補興建鐵路項目資金差額，好處是政府毋須斥資興建，港鐵在投資基建後可以獲得長遠而穩定的回報，同時應付車務支出，南港島綫（東段）正是例子。港鐵要承擔鐵路169億元工程費，政府批出黃竹坑邨地皮和黃竹坑站上蓋給港鐵，興建住宅、商場、公共交通交匯處等設施，另向港鐵收取未通車、土地和物業升值前的補價。

黃竹坑站物業發展項目分五期推出，港鐵收益主要分三部分，一是向地產發展商收取補地價，二是賣樓收益分紅，三是發展商支付港鐵的一口價，而後者是中標關鍵。

港鐵在黃竹坑站項目賺取一、二百億元，毫無難度。單計首四期，補地價金額已達296億元，足以補回工程費有餘。雖然該四期樓宇未完全出售，但港鐵已經鎖定25%至35%不等的固定分紅，以及不對外透露的一口地價，相信物業收益在支付港鐵向政府的補價後仍有剩餘。

眾所周知，港鐵不是一般的交通運輸企業，也不是一般發展商，而是政府持股七成半，嚐盡政府政策好處的半國企。企業肩負集體運輸的公共使命，各項決策首要照顧公眾利益。然而港鐵裝作私人公司，管理層以維護股東利益為名，只顧不斷牟利，尤其多番抗拒興建可負擔住宅，車費加價多年，月票以外的票價優惠多數是小恩小惠，花招而已。

不忘初衷 港鐵須惠民

在這個利益格局下，不論是物業和商場也日益高檔，脫離普羅市民的負擔能力。地產發展商雖然受制於港鐵甚為辛辣的招標條件，但評估新路線通車後令上蓋和鄰近地段和物業升值，以及物業能夠吸引高消費客源，大部分時間也願意與港鐵合作。當港鐵樓盤成了本地樓市供應相當份額，地價、樓價就能左右大市，有份導致樓市居高不下。

港鐵應該拾回公營運輸機構的初衷，其他業務皆為輔助性質。要做到這一步，首先政府必須回購港鐵，釐清公營角色。第二，港鐵的項目必須提升一般市民生活，最直接的做法是以物業發展收益補貼市民票價。

港鐵近年把業務重心放在地產發展及商業範疇， 車站商務、物業發展、物業租賃及管理等項目的收益共佔總收益逾半。(資料圖片/羅君豪攝)

港鐵若要惠及最多市民，減票價是最實際，而且即時見效，現時單靠「利潤分享機制」優惠票價的金額肯定不夠，商務和物業補貼則要更多。港鐵宜保留一定比例興建私人住宅和商業設施，取得物業、租賃和管理的利潤，預留資金應付新鐵路開支。港鐵亦可考慮擔起發展商的角色，自行興建項目，雖然不能再收取私人發展商的補地價，但「一條龍」起樓就可全數保留日後售樓的利潤，不用分成。

港鐵過往十年的物業發展的收入有上有下，但長期維持正數，利潤佔比亦超過一成。較少人提及的是，物業租賃及管理業務收入和利潤穩定增長，即使新冠疫情衝擊業務，這部分的利潤較去年同期只是低一成左右。港鐵加碼減票價、減建私樓的確削弱港鐵未來的盈利能力，但現時業務相當穩健，實力雄厚，有餘力在日後推出利民紓困措施。