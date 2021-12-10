百年鐘樓見證兩地關係

尖沙咀鐘樓作為香港地標，深為香港人所熟知。為了紀念銅鐘百年，本周四（9日）鐘樓時隔71年再次鳴響，其附近的文化博物館亦安排了鐘樓歷史相關的展覽。



尖沙咀鐘樓主樓建於1915年，初時只有一面時鐘而且沒有銅鐘，因此不會鳴響。到1921年正式安裝了銅鐘後才成為今日的模樣。在建成之後一直到1950年間，除了日佔時期短暫中止外，鐘樓一直都在報時及每日鳴響。但1950年時鐘更換組件後，令鐘面與銅鐘響起的時間不一致，才中止鳴響。鐘樓原本是作為九廣鐵路香港（南端）總站的設備而建，1975年總站移至現在紅磡總站後，鐘樓則獨留於原址，與文化博物館等組成香港的文化區。

1921年鐘樓仍是九廣鐵路火車站的一部分，同年開始鳴鐘報時。（康文署片段截圖）

見證歷史的九廣鐵路

鐘樓的建設與九廣鐵路密不可分。香港自1841年開埠以來雖為英國所佔領，一直與內地保持着非常密切的關係。在香港發展初期，大部分在香港工作的勞工都是穿梭於香港與內地之間的移動人口。當中不少都是從廣東省南下香港謀生計的內地人，他們一般在香港工作一段時間，又或是到老年便會回鄉。直至1949年新中國成立前，香港與內地的邊界也是開放讓華人自由流動，這也方便了人口於粵港兩地來往。

來自內地的人口支撐了香港主體的勞動力，對香港發展有着不可磨去的貢獻。也因如此，最初主要負責營運九龍至廣州鐵路運輸的九廣鐵路便承擔着溝通兩地人口的重要使命，可謂香港早年重要「基建」之一，是香港勞動力的生命之源。

新時代的鐘樓

1949年新中國成立，大量的內地移民與資金從內地一下子湧進香港，為往後經濟起飛發展提供要重要的基礎。在移民潮之後，人口流動由於邊界封鎖已比不上早年重要，而九廣鐵路連繫內地與香港的使命也日漸褪色。加上新界新市鎮的發展，九鐵雖然仍是港人來往內地的重要途徑，但功能已漸漸傾向於香港市內鐵路交通之用，與地鐵幾乎一樣，最終兩鐵亦於2007年合併。

九廣鐵路的重要性日漸改變，再加上1975年總站正式移離鐘樓原址至紅磡，鐘樓亦脫離了其原初的功能，成為象徵歷史文化的地標性建築物。乘着今年百年紀念，我們再看鐘樓的歷史，其實也是香港發展的一個縮影。

1972年的鐘樓和九龍車站。（keithmacgregorphotography.com）

香港發展的早年非常依賴來自內地的勞動力與資源，但隨着香港漸漸發展成一個大都會後，依賴定程度便有所下降。今日香港人口逾700萬，不單不用再依賴內地的移民提供勞動力，反而單程證新移民更成為了內地與香港兩地矛盾的一個來源。

雖然如此，香港回歸以後與內地的關係又再密切起來。香港將來發展與整個大灣區息息相關，因此與內地的接觸只會愈來愈多。當然，新時代的關係不再是以往那種單純提供勞動力，而是更複雜的人才與資金來往。但正如鐘樓的變遷歷史一樣，我們也應該準備好迎接新時代的變化。