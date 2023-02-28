口罩令的結束是檢討的開始

因為買不到口罩而落淚的情景，不少人仍然記得。香港社會是在2020年2月開始普遍戴口罩的，那時政府沒有強制要求，只是市民出於自主防疫。



到了同年7月，源頭不明的個案愈來愈多，病毒在社區持續傳播。行政長官會同行政會議於是制定第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，亦即是俗稱的「口罩令」，要求市民乘搭公共交通工具時必須配戴口罩，並在兩個星期內將強制範圍擴展至所有公眾地方。由2020年7月15日起計，「口罩令」至今共生效了959天。



因應疫情惡化，政府當時還將禁堂食的規定由「晚六朝五」擴大至全日廿四小時。被問到打工仔何處午飯的問題，張建宗的「郊野公園論」有如現代的「何不食肉糜」。禁令生效第一天，不少市民冒着雨、露天吃飯盒，政府在民怨沸騰之下翌日只得取消全日禁令，改為要求食肆加強防疫。

若說「口罩令」象徵着香港三年抗疫之路，由自主防疫到政府強制，這三年來防疫政策所引起的混亂則折射出政府的決策以及行政局限。除了食肆禁堂食之外，去年醫務衛生局局長倉促廢除免針紙的決定，是另外一個明顯例子。高等法院的裁決便明確指出，法例第599L章並未制定廢除免針紙的機制，政府的新聞稿亦沒有說明法律依據。

法例第599章《預防及控制疾病條例》規定，行政長官會同行政會議為了應對公共衞生緊急事態，有權制定規例。包括上述「口罩令」的599I、規管食肆的599F以及疫苗通行證的599L在內，當局由2020年2月到2022年2月總共制定了十條規例，章號字母由C排到L。

能力愈大、責任愈大的行政主導

去年11月，有市民曾經入稟高等法院，以疫情不再嚴峻為由，試圖推翻因應第599章而訂立的規例。法官高浩文在判詞強調政府享有寬闊的裁量權力，以不合理為由而挑戰的門檻很高。不過隨着疫情緩和，社會復常，立法會議員江玉歡在去年底亦曾要求全面撤銷第599章而訂立的規例後。如今「口罩令」終於結束，政府專家顧問劉宇隆亦認為其餘規例可以功成身退。

毋庸諱言，一切還得看行政長官會同行政會議如何決定。可以說，這就是香港行政主導的憲政秩序。不過能力愈大，責任愈大。特首以及行政機關既有寬闊的權力，自然必須充份善用。像是禁堂食般的朝令夕改，或者是廢除免針紙的法例漏洞，都不是與行政主導所相稱的管治表現。

行政主導不是官僚主導

若說防疫規例的制定往往時間緊迫，近日引起批評的入境政策便無可推諉。要不是賀建奎的個案被揭發，高端人才通行證計劃、一般就業政策、輸入內地人才計劃、科技人才入境計劃、非本地畢業生留港／回港就業安排，以及輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃，總共六項入境政策仍然不會要求申報刑事定罪紀錄。

即便是旅遊入境，申請案底也是慣常做法，可以較長期居留的人才入境竟然沒有要求申報，實在叫人難以理解。入境計劃需要申報多少資料是入境處的裁量權力，過去顯然沒有恰當地運用權力。人才簽證是勞工及福利局的政策，不知局方是否也有責任。但不論如何，涉及跨部門範圍不會是推卸責任的理由。香港的憲政秩序是行政主導，而不是官僚主導。

過去在港英年代，香港有所謂「行政吸納政治」的特色。在沒有民主選舉之下，以公務員為主的港英政府以高效以及執行能力高，維繫了社會的支持和信任。今天的特首以及司局長是政治官員，需要戰略規劃以及長遠政策，但他們同時必須兼備行政能力，高效、負責任地領導政府。

「口罩令」的結束是一個階段的終結，政府交回市民自主防疫。隨着應對緊急事態的權力退場，管治檢討——不論何種形式——現在應該上路。