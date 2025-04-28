來稿｜從謝霆鋒演唱會看香港「演唱會之都」的競爭力

來稿作者：周厚立



香港確實具備很多條件來發展成為演唱會之都，包括現代化的場館、高效的交通系統、多元的文化氛圍以及強大的觀眾基礎。 這些因素使得香港成為吸引國際和本地藝術家舉辦大型演唱會的理想地點，發展為演唱會之都。於1983年就建成的紅館見證過香港樂壇的黃金時代，被視為香港流行樂最具代表性的演出場地。

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025，三場演唱會門票一開售迅速售罄，同時亦有很多歌迷買不到票，不停向主辦單位及霆鋒留言，希望可以加場，英皇娛樂今日宣佈重磅加開終極場——4月27日（星期日）加場，無疑是送給粉絲們最好的復活節禮物。從謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會，可以窺見香港作為「演唱會之都」的核心競爭力，以及香港演唱會市場的獨特生態及其背後的文化經濟現象。謝霆鋒演唱會將持續作為香港文化經濟的核心引擎，在懷舊與進化中書寫新篇章。

國家「十四五」規劃明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，演唱會屬文化藝術範疇，作為流行文化，演唱會的受眾更廣、影響更大、經濟效益更高，是中外文化藝術交流中心重要組成部分。國際及地區知名歌手的演唱會，除了吸引本地觀眾入場觀看外，更吸引鄰近地區觀眾來港，帶動旅遊業、零售及運輸業，推動本地經濟形成漣漪效應。

謝霆鋒作為影、視、歌、商多棲偶像，演唱會不僅是音樂演出，更是情懷IP的變現，IP可以理解為所有成名文創包括演唱會、文學、影視、動漫、遊戲等作品的統稱。謝霆鋒「型格硬漢」形象與創新舞臺設計（如結合電影特效）提升差異化競爭力。謝霆鋒從叛逆偶像到成熟創作人的「進化」，呼應香港社會的轉型敘事。演唱會成為觀眾尋找身份認同的情感空間，類似許冠傑、鄭秀文等「情懷場」屢掀熱潮。

謝霆鋒演唱會體現香港作為「演唱會之都」的核心競爭力。香港觀眾對演唱會消費意願強烈。以謝霆鋒為例，三場秒殺後仍能支撐加場，顯示本地及大灣區粉絲的高購買力。香港地處亞洲樞紐，免簽證政策吸引國際藝人及觀眾。中西文化交融的基因，使其成為全球巡演必選站。例如，Taylor Swift、BTS等國際巨星均曾以香港為亞洲巡演首站。紅磡體育館、亞洲國際博覽館等場館以專業度高、設備先進著稱。紅館獨特的「四面台」設計，拉近歌手與觀眾距離，成為香港演唱會文化符號。場地審批流程高效，主辦方能快速回應市場需求（如謝霆鋒迅速加場）。

新加坡、曼谷等城市以稅收優惠爭奪國際演出項目，澳門憑綜合度假村資源打造「演唱會+旅遊」套餐，香港需強化內容獨特性。部分觀眾轉向線上直播，但謝霆鋒演唱會爆滿證明線下體驗不可替代。香港可借鑒韓國「線上線下混合模式」（如Beyond Live），拓展收入來源。

紅磡體育館、亞洲國際博覽館等場館以專業度高、設備先進著稱。紅館獨特的「四面台」設計，拉近歌手與觀眾距離，成為香港演唱會文化符號。場地審批流程高效，主辦方能快速回應市場需求（如謝霆鋒迅速加場）。部分觀眾轉向線上直播，但謝霆鋒演唱會爆滿證明線下體驗不可替代。香港可借鑒韓國「線上線下混合模式」（如Beyond Live），拓展收入來源。

紅館檔期常年爆滿倒逼創新，如陳奕迅曾連開25場創紀錄，或轉向西九文化區等新場地。啟德體育園是香港歷來最大型的體育基建，隨着其落成啟用，香港可舉行更多具規模和經濟效益的大型流行演唱會和體育賽事，朝向「盛事+旅遊」的方向進發。特區政府應把握契機，積極與相關行業加強聯動，發揮協同效應，利用盛事經濟帶動零售、餐飲、酒店等消費，促進經濟收益。消費暢旺，亦會為庫房帶來可觀的稅收進賬，改善財赤。

新加坡、曼谷等城市以稅收優惠爭奪國際演出項目，澳門憑綜合度假村資源打造「演唱會+旅遊」套餐，香港需強化內容獨特性（如粵語文化、懷舊主題）。受到全球競爭加劇、旅遊和消費模式轉變等影響，香港旅遊業需要求變創新，以更貼合市場需求，發掘香港的獨特旅遊資源以吸引全球旅客，增強香港作為世界級首選旅遊目的地的吸引力。香港中西文化交融，擁有兩文三語的環境，加上獨特地理優勢，全球超過一半人口可以在5小時內飛抵香港，「辦盛事、吸外客」的條件和資格毋庸置疑。政府和業界應充分把握眾多盛事帶來的機遇，為香港打造「盛事+旅遊」的發展模式，進一步擴大盛事為香港經濟發展帶來的效益。

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025，折射出香港娛樂產業的敏捷性與韌性。未來市場需「硬體升級」如啟德體育園，啟德體育園於2025年3月1日隆重啟用，作為佔地28公頃的綜合型體育園區，不僅擁有可容納5萬觀眾的主場館，更配備完善的零售及餐飲配套。除了香港國際七人欖球賽及著名樂隊Coldplay將舉辦活動外，未來亦陸陸續續舉行各種國際演唱會和體育盛事。

香港演唱會產業正形成獨特的文化磁極，紅磡體育館年均超200場的演出，帶動周邊商圈夜間消費增長35%。這個資料背後，是每場演唱會平均300萬港元的直接消費力，以及撬動餐飲、住宿、交通的3倍乘數效應。當國際巨星選擇香港作為亞洲巡演節點，帶來的不僅是門票收入，更是全球樂迷對城市品牌的深度認知。

文化軟實力正在重塑香港經濟版圖。Clockenflap音樂節吸引半數海外觀眾，締造單日萬人消費盛況；M+博物館夜間音樂會開創藝術消費新場景。這種演出加文旅的疊加效應，使過夜旅客人均消費突破8000港元，較普通遊客提升42%。演唱會成為城市文化的放大器，讓香港在粵港澳大灣區的文化競合中佔據獨特生態位。

面對新加坡重金爭奪國際演出的挑戰，香港需構建更立體的演藝生態。西九文化區演藝綜合館落成後，將形成從2000人到5萬人的多級場館矩陣。優化電子票務系統、延長夜間交通、打造藝人創作基地等配套措施，可讓每場演唱會的經濟價值再提升25%。當文化消費與城市空間深度耦合，香港有望成為亞洲現場演唱會的超級樞紐。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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