黃偉信｜行業寒冬中破冰前行：工程界代表的時代擔當

香港工程界正經歷一場深度變革。在工程量萎縮、建造業失業率創20年新高、企業營運壓力加劇的背景下，工程界代表面臨着前所未有的考驗。近年來，多家老牌承建商相繼陷入困境：擁有44年歷史的馮祥記因資金鏈斷裂於2024年宣告清盤，涉及約1.5億港元欠款，約120名員工受影響；超過70年歷史的保華建業也於2025年申請臨時清盤，進一步加劇行業動盪。這些事件凸顯了行業面臨的系統性挑戰。



特區政府在《2025/26年度財政預算案》表明，未來五年將維持平均每年約1,200億港元的基本工程開支，但業界反映實際公共工程項目的推出速度遠低於預期。與此同時，私人工程市場同樣不容樂觀，工程量大幅減少進一步加劇市場競爭，使許多中小型承建商面臨生存危機。這種「公私雙縮」的局面，讓工程界從業者感受到前所未有的壓力。然而，行業困境既是挑戰也是機遇，需要代表以創新思維開拓新路，以專業精神堅守底線，以培育新秀奠基未來。這不僅是行業生存的迫切需求，更是香港長遠發展的關鍵所在。

專業知識——工程界代表的立身之本

在技術複雜性日益增加的今天，香港工程界正全面步入數字化轉型時代。這一過程要求業界不僅要掌握建築信息模型（BIM）、人工智能、物聯網等新興技術的融合應用，還需緊跟工程法規與標準的動態調整。以《香港鐵路標準》為例，其最新更新已明確參考國家鐵路標準，體現了本地標準與國標融合的趨勢。這種融合絕非簡單的技術移植，而是需要深入理解兩套標準體系的精髓，實現無縫銜接，從而提升效率、縮短工期並降低成本。

深厚的工程專業知識已成為衡量代表勝任力的核心標準。從重大工程決策到安全事故預防，從技術標準制定到創新技術推廣，都需要建立在扎實的專業基礎之上。特別是在數字化轉型過程中，代表們還需要應對數據安全、技術債務、跨系統協同等新挑戰，這要求他們不僅要具備技術專長，更要在法規與標準層面具備創新應對能力。

專業知識的與時俱進，是工程界代表在快速變革的環境中保持話語權的基礎。只有不斷學習、持續更新知識庫，才能在全球工程技術競合的浪潮中保持競爭力，為香港工程界的轉型升級提供堅實的智力支持。

責任擔當——向公眾解釋以釋除疑慮

近期發生的MIC「組裝合成」居屋漏水、簡約公屋剪短螺絲事件和冧天秤事故，充分考驗了工程界代表的專業擔當。這些事故不僅暴露了工程質量監管的漏洞，更揭示了行業在危機應對和公眾溝通方面的不足。

在MIC居屋漏水事件中，理想的工程界代表應當及時與政府溝通並組織專家團隊，向公眾清晰解釋預製建築的工法特性和解決方案，而非僅僅表態「要求部門跟進」。同時，需要推動建立長效品質保證機制，包括引入第三方監測、強化驗收標準等系統性措施。

冧天秤事故則暴露了起重設備監管漏洞。稱職的代表應當主動協調政府及建造業議會，從制度層面推動全面檢討安全規範，不僅解決表面問題，更要建立長效機制。這需要代表具備紮實的專業知識，能夠準確識別問題根源，提出切實可行的改進方案。

更重要的是，理想的工程界代表需擔任專業與公眾之間的「翻譯者」。在事故發生後，代表應即時聯同專家主動向公眾解釋技術細節，積極透過媒體訪問、技術說明會等方式消除公眾疑慮，而非讓未經證實的猜測在社會上流傳。有效的公眾溝通不僅能維護行業聲譽，更是建立社會信任的關鍵環節。

審批議案——涉大量工程需專業評估

在香港立法會90個議席中，工程界代表的存在絕非僅是界別利益的象徵，更是提升議會整體專業性的關鍵支柱。面對立法會審議中涉及大量工程相關的政策撥款、技術標準、安全規管與項目審批，工程界代表的專業知識成為議會理性決策不可或缺的要素。

例如，在審批「北部都會區」等大型基建計劃時，工程界代表的專業判斷直接影響公帑運用效率與社會長遠發展。其需要從工程可行性、成本效益、安全風險等角度提出專業評估，確保項目建立在科學和理性的基礎上。

工程界代表的核心價值，在於將複雜的技術語言轉化為政策論述，彌合理論與實踐的落差。在處理工程審批程序精簡、建築安全條例更新等議題時，代表需以專業知識修正缺乏工程依據的提案，同時推動以數據為本的改革方案。例如引入電子審批平台縮減流程時間，正是工程思維融入治理的具體體現。

地價高昂——以創新方案促多元發展

當前香港工程界面臨的嚴峻挑戰之一，是「高地價」對行業的負面影響。2023-2024財年，香港賣地收入同比下跌逾40%，多個地塊流標，顯示開發商在樓價下行周期無力承擔高地價；私人工程量斷崖式下滑，2025年私營建築項目審批量同比亦大幅減少，直接導致建造業失業率飆升至7.2%，約2.6萬人失業。這些數據證明，高地價嚴重制約行業發展。

在此背景下，工程界代表需要展現技術領導力，連同業界向政府提出具體可行的替代方案。例如可協助推動政府從「依賴賣地收入」轉向「多元土地開發模式」：加快公營主導開發，通過公營項目穩定工程量；創新地價定價機制，對偏遠地塊採用「成本加成」定價，或允許開發商以「建成後分成」模式參與，減輕前期土地成本壓力；釋放閒置土地，推動簡化棕地、工業用地轉住宅的審批流程。

同時，工程界代表應積極向政府建言，強調政策調整的緊迫性，並提出具體過渡措施：實施短期稅費減免，對中小型承建商的地價付款提供分期或延遲繳納選項；推動公私合作示範項目，由政府提供土地，開發商負責建設，以「服務置換」替代全額地價；建立政策調整指標，與政府約定自動啟動地價檢討機制的條件。

在行業轉型期，技術創新成為破局關鍵。領先企業通過引入數字化監測系統，實現工程質量全過程可控。這種技術創新不僅提升工程品質，更需要代表具備推動技術革新的遠見與魄力。與此同時，專業堅守更顯重要。工程質量是行業生存的基石，在當前市場環境下，代表更需堅守專業底線，推動建立全流程質量管控體系，將標準化要求落實到每個施工環節。

溝通角色——以專業監督助良性互動

工程界代表應避免淪為「天氣報告式」監督，被動複述政府工程批出金額、項目數量等表面數據。相反，需建立工程界關鍵績效指標（KPI），例如：政策倡導成果（如成功推動法規修訂數量）、就業保障效果（失業率改善幅度）、事故預防成效（工程安全事故降低率）。透過專業監督，確保政府工程項目符合安全、效率與創新三大原則。

真正的監督應當是建設性的。例如，代表可以要求引入智能監測系統以實時追蹤工程質量，而非僅關注預算執行率。這種基於專業知識的監督，能夠及時發現問題、提出改進建議，推動工程項目的持續優化。

此外，工程界代表應當成為行業與政府之間的橋樑，既要反映業界的合理訴求，也要基於專業知識為政府決策提供支持。這種雙向溝通的角色，有助於形成政策制定與實施的良性循環。

社會責任——推制度改革破業界困局

未來幾年，香港將面臨工程法規與標準的密集調整，從鐵路標準融合到大灣區工程協作，均需工程界代表在議會內外發揮知識轉譯與制度創新功能。其角色不僅是技術把關者，更是推動行業與政策對話的催化劑。

真正的工程界代表，應當是技術創新的推動者、專業標準的守護者、業界與公眾溝通的促進者。在行業發展的關鍵時期，需要代表以專業素養、卓越溝通能力和社會責任感，帶領業界突破困局。

在愛國者治港的新時代，工程界代表更應以香港長遠繁榮和市民福祉為依歸，將個人事業與香港未來、國家發展緊密相連。隨着北部都會區等新基建項目的推進，工程界將迎來新的發展機遇。期待工程界代表能夠把握時代脈搏，在專業知識、技術創新、公眾溝通等多方面展現領導力，以專業精神、創新思維和戰略眼光，引領香港工程界開創新的篇章，共同建設更美好的明天。

作者黃偉信工程師是「香港新方向」工程及交通專業召集人，「未來都會願景」始創主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。