楊莉珊｜立法會選舉：無人自動當選　體現選舉正義

2025年香港立法會換屆選舉提名期結束，共有161人報名參選，較上屆增加8人，競爭激烈，展現多元高質新格局，顯示制度穩定後的政治參與意願提升。若所有人通過資格審查，將實現「全席有競爭」，無人自動當選，體現選舉的程式正義與民意授權。



161位參選人構成多元競爭格局，展現制度成熟與政治活力。未來選舉進程與議會表現，將成為觀察香港治理能力與民主實踐的重要視窗。隨着選舉進程推進，選舉主任於11月7日進行抽籤，決定選票排列及廣告展示位置，候選人名單將於14天內在憲報公佈。這些程式將進一步確立選舉的公平性與秩序，不僅反映選舉制度改革後的篩選效應，更折射出香港政治生態的深層轉型。

本屆選舉呈現三大結構特徵：在地區直選方面，有51人參選，平均每區5人競爭兩席，九龍中更出現「6人爭兩席」的激烈局面；在功能界別方面，60人參選，涵蓋專業、行業及社會服務領域，如旅遊界、教育界、工程界等，部分界別出現新晉專業人士參選；至於選委會界別，50人參選，即1.25人爭一席，競爭雖相對溫和，但仍有多位新面孔加入。

地區直選的競爭尤為激烈，九龍中、新界北、港島東等區均出現多名候選人角逐兩席的局面。這不僅反映地區政治活力，也突顯選民對代表人選的多元期待；功能界別方面，部分界別如旅遊界、教育界出現具爭議或話題性的參選人，這類事件反映制度對參選人背景的審慎要求，也提醒候選人需具備清晰的界別認受性；選委會界別則呈現穩健競爭，部分候選人具備政黨背景或選委提名支持，顯示選委會作為「大選民團體」的政治影響力仍然深厚。

參選人背景的「高質」體現在三個層面：其一，專業資歷普遍優秀，涵蓋法律、工程、教育、醫療、金融等多個領域，顯示立法會正朝着「專業治港」方向發展；其二，不少參選人具備地區服務經驗，熟悉社區脈絡，能夠在議會中更有效地反映民意；其三，新面孔比例上升，年輕化趨勢明顯，為議會注入新思維與活力。

制度設計本身促成了競爭的多元性。三大界別——地區直選、功能界別、選委會界別——各具特色，吸引不同背景人士參與。地區直選中，九區出現「五人爭兩席」局面，九龍中更有「六人爭兩席」的激烈競爭，顯示民間參政意願提升。功能界別則聚焦行業代表性，選委會界別則強調整體利益與政治穩定，三者互補，構成立法會的多元結構。

「多元高質」競爭亦是制度篩選效應的體現。完善選舉制度後，候選人需通過資格審查，確保其符合「愛國者治港」原則，具備政治忠誠與治理能力。這一機制雖引發部分爭議，但在實際操作中確實提升了候選人整體素質，避免過往「政治素人」或「民粹候選人」的亂象。

「高質」不應僅限於履歷與專業，更應體現在政策能力與議會表現。未來的立法會議員需在立法、監察、政策倡議等方面展現實效，回應市民關注，推動社會進步。選民亦應以理性標準審視候選人，不僅看其背景，更看其理念與承擔。

2025年立法會選舉的「多元高質競爭」是一個積極信號，標誌着香港政治參與的質量提升與制度成熟。如何將這種競爭轉化為治理效能，將是新一屆議會的關鍵課題。這是香港在完善選舉制度後的第二次立法會換屆選舉，延續「愛國者治港」原則，強調政治安全與治理效能。選舉制度改革後，立法會由90席組成，分為地區直選（20席）、功能界別（30席）及選委會界別（40席），三軌並行，旨在平衡地區民意、專業代表與整體利益。

值得注意的是，本屆有35位現任議員不競逐連任，包括多位資深政壇人物如梁君彥、張宇人、葉劉淑儀等，為新一代提供政治空間。這種「薪火相傳」的現象，既是自然更替，也是制度成熟的表現。

然而，制度設計下的競爭仍面臨挑戰：如何激發選民對選舉的認同與參與，是制度穩定後的關鍵指標；若審查過程引發爭議，可能影響選舉的合法性認受；在制度框架下，政黨如何定位自身角色，推動政策議程，仍需探索。

展望未來，第八屆立法會將肩負多重任務：推動政策落地與社會治理——需在立法、監察與政策倡議上展現專業與實效；深化「愛國者治港」原則的實踐——如何在制度框架下實現治理效能與民意回應，是議會運作的核心；促進社會共識與政治穩定——議會作為政治協商平台，需在多元聲音中尋求共識，維持社會穩定。

