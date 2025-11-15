楊華勇｜立法會選舉論壇：告別譁眾取寵，體現君子之爭

由特區政府主辦的39場「愛國者同心治港」選舉論壇，自11月11日啟動以來，已成為本屆立法會選舉的重要亮點。論壇不僅是候選人展示政綱的平台，更是市民認識政策、比較人選、參與民主的重要渠道。其形式創新、內容貼地、互動性強，充分體現出香港在新選制下邁向高質量民主的堅定步伐。



辯論環節理性激烈，無人身攻擊、無譁眾取寵，真正體現君子之爭，這種風格不僅提升了選舉文化，也有助於選民理性判斷。論壇設計多元，涵蓋自我介紹、助選團動員、問答及議題辯論，提升互動性與信息透明度。候選人聚焦經濟與民生，回應市民關切，展現政策落地能力。論壇的成功不僅在於形式創新，更在於內容貼地、互動真誠，真正實現了「比政綱、比理念、比承擔」的選舉精神。

例如在新界北和新界西北選區的論壇中，候選人就北部都會區發展、交通配套、青年就業等議題展開深入討論，展現出政綱落地能力與政策承擔。

161名候選人全部通過資格審查，涵蓋多元背景與專業領域，顯示制度對「立場堅定、能力卓越」的候選人有明確篩選機制。功能界別全面競爭，告別自動當選現象，例如社福界、勞工界均出現多名候選人爭奪一席的局面。地區直選選區平均每區5至6人競爭兩席，競爭激烈但有序，這些安排不僅提升了選舉的代表性與參與度，也為「高質量民主」奠定了制度基礎。

本屆立法會選舉是在完善選舉制度後的第二次換屆選舉，制度設計更趨成熟，競爭格局更為合理。這種制度安排不僅提升了選舉的代表性與公平性，也為選民提供了更具選擇性的民主空間。

選舉論壇作為制度配套的一部分，進一步強化了選舉的公開性與透明度。透過直播、重播、社交媒體推廣等方式，論壇內容得以廣泛傳播，讓市民能夠全面了解候選人的理念與能力，真正做到「知情投票」。

本屆論壇在形式上突破傳統，融合自我介紹、助選團推介、即時問答、議題辯論等環節，提升了節目張力與觀賞性。候選人不再只是陳述政綱，更需在互動中展現臨場反應、政策理解與溝通能力。這種設計不僅考驗候選人的綜合素質，也讓選民能夠更立體地認識人選。

論壇內容聚焦經濟發展、社會民生、交通規劃、青年就業等貼地議題，回應市民最關心的生活問題。候選人以理性辯論為主，避免人身攻擊與情緒化表達，展現出成熟的政治文化與君子之爭的風範。這種良性競爭不僅提升了選舉質素，也有助於塑造香港民主的新風貌。

特區政府亦積極動員社會各界參與選舉，包括致信公務員、拍攝宣傳短片、鼓勵企業與團體推動投票文化，形成全民參與的氛圍。這種由上而下、由內而外的動員模式，有助於提升投票率，鞏固選舉的合法性與代表性。

選舉的最終目的是市民參與，而論壇與制度設計的優化，正是為了激發市民的民主意識與參與熱情。論壇直播安排覆蓋電視、電台、網絡平台，擴大接觸面與參與度。選民可透過論壇比較候選人，提升投票決策的理性與信息基礎，這是民主實踐的核心。社會各界響應政府號召，企業、團體鼓勵員工投票，形成全民參與氛圍。這種由上而下、由內而外的動員模式，使選舉不僅是制度事件，更是社會共識的展現。

選舉論壇不僅體現在選舉制度的完善，更體現在選舉文化的昇華——理性辯論、貼地政綱、公務員擔當、市民參與，構成了「高質量民主」的四大支柱。這場選舉不只是一次投票，更是一次制度信任的重申、社會共識的凝聚、民主文化的深化。在特區政府的統籌下，香港正以穩健步伐邁向「由治及興」的新階段。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



