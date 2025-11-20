來稿｜從分裂到共融：一名香港青年對民主發展的思考與期盼

來稿作者：韓鋕泓



作為在香港回歸後出生、成長的年輕一代，我們對這片土地的民主發展有着獨特的觀察視角。我們的人生軌跡與特區同齡，我們的成長經歷本身就是香港民主制度演進最真實的見證。



記得小時候，每逢農曆新年，家人圍坐一堂吃團圓飯，本該溫馨和睦的時刻，卻常常因為大人們關於社會議題的爭論而變得緊張。我們這些孩子不解地看着熟悉的親人因立場不同而爭執，然後默默扒着碗裏的飯，感受着親情被撕裂的無奈，一頓團圓飯最終在沉默或不滿中收場。

團圓為初心的飯局，最終導向了親情的割裂，這無疑是一種本末倒置。而這樣的場景，成為我們這一代人共同的成長記憶。

不僅如此，走出家門，我們看到的是一個同樣動盪的社會。街頭曾經的混亂、議會裏的對立與空轉，種種亂象讓整個香港徬彿陷入停滯。那段日子，我們這一代人最寶貴的青春歲月，似乎也在無盡的爭拗與內耗中悄然流逝。

面對這一切，我們不禁反覆自問：這難道就是我們所追求的民主嗎？為何初衷美好的理念，最終卻帶來如此多的撕裂與傷痛？

這樣的困惑，一直伴隨着我們這一代人的成長。直到後來，隨着《香港國安法》的實施與新選舉制度的落實，我們親眼見證了社會從動盪走向安定，立法會從空轉重回實幹。

第七屆立法會以扎實的工作成績向我們展示了優質民主應有的模樣：規管簡樸房制度，取締劣質劏房、規管網約車服務、落實三隧分流，這些實實在在的進步讓我們看到民主的真正價值。

如今，第八屆立法會選舉更展現出多元、專業的新氣象，越來越多的年輕面孔站上政治舞台。在競選期間，我觀察到社會氛圍更加理性務實，競爭的核心從「你的立場有錯」變成了「我們能為社會做什麼」。候選人不再只靠口號動員，而是提出具體政綱，關注房屋、就業、創新科技等與我們未來息息相關的議題，展現出建設香港的承擔與能力。

我們親眼見到社會由亂到治、議會重回正軌，過去令人迷惑的亂象在事實面前逐漸清晰，思想的迷霧也一步步被廓清。我們逐漸理解到，原來香港在回歸前根本沒有真正的民主：總督專權、華人長期被排斥在管治架構以外，而回歸後在「一國兩制」框架下所建立的制度，才是真正為香港長遠發展而設的民主框架。

那些年我們所經歷的種種亂象，並非民主發展的必然，反而是偏離正軌的代價。這讓我們更加堅信，真正的民主應當是建設性的，是能夠凝聚共識、推動進步的力量。

我們期盼的民主，不是讓親人反目、社會分裂的民主，而是像一頓溫馨和諧的團圓飯，讓每個人都能安心享用、暢想未來的民主。這種民主，是「優質民主」，它不僅意味着投票的權利，更意味着有效的參與、績效的追求和福祉的落實。這種民主既保障我們的權利和自由，又維護社會的和諧穩定；既尊重多元聲音，又確保有效治理；既立足當下，又放眼長遠。

新一屆立法會選舉即將來臨，這是我們這一代回歸後出生的香港青年書寫歷史的重要時刻。我們不再是團圓飯桌上不知所措的孩子，而是能夠用實際行動決定香港未來的主人。讓青年選民珍惜手中的選票，選擇那個能夠讓香港持續繁榮穩定、讓青年夢想得以實現的優質民主。

作者韓鋕泓是香港對外交流友好協會青年大使。



