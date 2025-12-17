馮廣榮｜宏福苑火災陰影下，我們該慶祝聖誕節嗎？

來稿作者：馮廣榮



聖誕節臨近，香港的街頭逐漸亮起燈飾，商場響起熟悉的節日音樂。然而，今年的氛圍卻與往年不同。大埔宏福苑火災奪走了多條生命，近兩千戶居民流離失所，社會情緒深受震撼。這場災難不僅是物質上的損失，更是一場「集體創傷」：悲劇透過媒體迅速擴散，全港市民都被捲入情緒洪流，恐懼、焦慮與無力感蔓延，甚至影響了人們對社區安全的信任。在這樣的背景下，聖誕節是否仍應如常慶祝，成為社會的疑問。



有人認為節日應暫停或縮減，以示尊重；有人則主張如常舉行，因為過度壓抑只會加深創傷。這個問題的背後，折射出我們如何理解悲傷、如何面對復原，以及如何在文化與心理之間找到平衡。

慶祝與悲傷並非二元對立

集體創傷不同於個人創傷，它是整個社會在面對重大災難時所共同承受的情緒衝擊。大埔火災的畫面透過媒體反覆播放，市民不僅同情災民，更在心底感受到自身的脆弱。這種情緒蔓延，容易讓人陷入「二次創傷」，甚至影響日常生活。若社會長期停留在悲傷中，災民可能會覺得自己「拖累了大家」，承受額外的心理壓力。

行政會議成員、精神健康諮詢委員會主席林正財醫生提醒，聖誕活動可以如常舉行，但必須保持尊重。立法會選舉委員會界別議員、聖公會法政牧師管浩鳴則強調，聖誕節代表愛與盼望，慶祝活動能傳遞正能量，幫助市民舒緩不安情緒。這些觀點協助我們揭示了一個核心：慶祝與否並非二元對立，而是如何在「尊重」與「復常」之間找到平衡。

紓緩焦慮提供情緒出口

聖誕節在香港早已超越宗教界限，成為一個全民共享的文化節日。它象徵着團聚、關懷與希望。對許多人而言，聖誕燈飾與音樂是生活的一部分，是一年中與親人朋友的溫暖時刻。在心理層面，節日慶祝能提供「正常感」，讓人感受到生活仍在繼續。對災民而言，看到社會如常運作，反而能減少罪咎感，幫助他們逐步走出陰影；對大眾而言，節日活動能紓緩焦慮，提供情緒出口。

國際經驗亦顯示，災難中的節日並非必然取消，而是轉化為支持災民的契機。美國在「911事件」後，感恩節與聖誕節照常舉行，但多了紀念與反思的元素。日本在311大地震後，社區活動並未完全停擺，而是以慰問與互助為主。這些例子說明，節日慶祝可以成為復原的一部分，而非與悲傷對立。

避免娛樂狂歡過度消費

然而，慶祝並不等於狂歡。在集體創傷的背景下，聖誕活動應避免過度娛樂化或消費化，而是以莊重、關懷為主。節日可以加入紀念元素，例如在慶祝中安排祈禱或默哀，表達對災民的支持；也可以推動社區互助，透過義工活動或捐款，把節日的喜悅轉化為實際的幫助；更可以強調家庭與社區的連結，鼓勵市民與親友共聚，重建人際信任。

這樣的慶祝方式既能保留節日的意義，又能顧及災民的感受。它提醒我們，聖誕節的精神不在於消費，而在於愛與和平。當社會能以這樣的方式慶祝，節日便不會顯得不合時宜，而是成為復原的力量。

聖誕的光：黑暗中的盼望

總結而言，我們確實可以慶祝聖誕節，但方式需要調整。聖誕節不只是節日，更是一個象徵。它提醒我們上帝選擇與人同在，進入人類的痛苦與掙扎，帶來盼望與救贖，即使在創傷中，仍能透過愛、和平與希望走向復原。

聖經的話語為我們提供了深刻的反思。《詩篇》34篇18節說：「耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人。」這提醒我們，在哀傷中，神的同在能帶來安慰，社會的陪伴亦能減輕孤單。《約翰福音》8章12節記載耶穌的話：「我是世界的光，跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得着生命的光。」這句話為我們提供了另一層意義：聖誕的燈飾不只是裝飾，而是象徵光明戰勝黑暗。

今年慶祝聖誕，不是忘記悲傷，而是以尊重的方式，讓社會與災民一同前行。當我們意識到在黑暗中仍能尋找光亮，聖誕節便成為復原的力量，提醒我們即使在哀傷中，仍能孕育希望和意義。

作者馮廣榮是東華學院人文學院高級講師，美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。



