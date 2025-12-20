來稿｜新加坡全民運動——健康365，走路儲積分，兌換健保費

來稿作者：陳文坪



新加坡衛生部宣布從9月18日起，40歲及以上的居民可通過「健康365」 （Healthy 365）應用程式的健康積分兌換保費折扣。每天只須快走20分鐘，一年就能省下70元（新加坡幣）的終身健保保費。換句話說，通過「健康365」應用，可用150健康積分，兌換2元的終身健保保費折扣，兌換率比目前150分可兌換1元的超市或交通等禮券多一倍。這對更多的居民來說，簡直是一項健康福利、健康資產、促進健康的好政策；更提高了人民的健康意識，多加運動，增進健康，節省保費，一舉多得。



新國衛生部屬下的法定機構保健促進局（Health Promotion Board ，簡稱HPB）三年前推出的「健康365」計劃，獲得人民的青睞、支持。該計劃透過應用程式（App）記錄個人每天的運動量如走路步數、健康指數等。當每天達到一定步數時，系統就會自動記錄積分，而積分可以兌換超市禮券或交通券或餐券。

HPB通過「健康365」，成功讓過去一大部分不想走出家門的市民，特別是一些樂齡人士自動自發出外行走、散步，從而保持身心靈健康。

HPB的做法是，免費配發電子運動手表，只要是常駐新國的居民或工作人士，都可以通過政府密碼（SingPass）申請領取。再配以下載「Healthy 365」應用程式，輸入個人資料後，系統就會與運動手表聯網，只要帶上手表，就會記錄一天的運動量。

如何讓人民保持身體健康、活躍生活，政府的推動是必不可少的。如在社區舉辦各種活動，讓居民參與其中。但這類活動是有時限的，參與人數也難以達到「全民」的性質。因此，如何鼓勵人民自動自發走出家門運動，從而培養人民對運動的興趣、對健康的重視，提升生活品質，才是重要的一環。

但是，政府單靠鼓勵、宣傳來促進全民運動，只能說是事倍功半的；如果有創意的點子，有實用的價值，再作鼓勵、進一步宣導，那效果就會不一樣，甚至達到事半功倍之效。

HPB推行「健康365」，成效相當不錯。由於有小小獎勵，讓那些平時少運動的樂齡人士，也樂於參與。因為，每天只要有行走5,000步數或以上，就能換取10至20的積分，有時甚至更高（視乎運動量）。當累積至750分，就能換取5元的超市購物禮券。鄰居一對夫婦告知，兩老都有申請運動手表，平常兩老相伴到公園走走當運動，幾乎每個月都能各換取10元禮券，到超市買醬油鹽都足夠。

HPB就是通過這樣的小「利誘」，讓更多的居民走出家門到戶外作健康運動；而居民也樂此不疲，口語相傳、積極響應。政府的目的是提倡運動，可以增強健康、快樂生活；但對居民來說，運動促健康的同時，又能累積分數換取禮券。可以這麽說，政府的小額獎勵，讓更多人參與「健康365」，而這一運動又可以是全民的、可持續性的，重點是任何時間都可以參與，不限定地點，靈活性高，隨個人喜好。

「Healthy 365」App不但是一個計步器，它更是一個鼓勵健康生活方式的平台。通過使用這款App，除了可以追蹤自身的運動情況，還能學習健康知識，以及管理健康，甚至參與有趣的挑戰，成了多運動、多獎勵，促進健康。

一個國家的人民身體體質良好、健康，自身不但可以降低醫藥費，政府也能減少衛生資源的不必要支出，從而讓有限資源可應用在其它方面。

新國HPB以最小的預算，激勵更多的人民自發參與健康運動，並取得最大的效果。換句話說，只要居民少看一次病，政府就可省下不少醫藥資源，市民更健康的話，累積省下的資源就更大。

上個月，保健促進局答覆新加坡《聯合早報》的詢問時，提供了使用「健康365」的最新數據，目前平均每月有超過83萬名居民，或約四分之一的成年人口使用當局的「健康365」應用，比2023財年高多約15%。顯示這個應用已經深入更多人的日常生活中。

新國「Healthy 365」在推進市民自發運動方面，是成功的一例，值得不同國家和地區的相關部門在推廣全民運動時的參考。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



