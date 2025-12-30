自在秘笈｜火運時代，溫柔紮根——化痛為光，邁向2026

自在秘笈｜周華山博士



站在2025年的尾聲回望，大埔宏福苑火災在香港這片土地上，留下深刻的集體傷痕。這不僅是失去生命的哀痛，更喚醒了蟄伏內心深處的無奈與脆弱。逐漸熄滅的店舖燈光，悄然垂落的鐵閘，映照着整座城市近年瀰漫的經濟焦慮與無力感。



當不可控的打擊接踵而至，我們容易陷入習得性無助（Learned Helplessness）的漩渦，如同被困在玻璃罩中的飛蛾，逐漸放棄振翅的嘗試。

親愛的香港人，請記得，創傷不是終點，而是轉化的起點。當我們允許悲傷被述說、允許痛苦被聽見，創傷後成長（Post-Traumatic Growth）的種子就悄悄萌芽，在裂縫中，重新反思生命的價值，調整認知的方向。

離火運啟示：以水之柔馭火之勢

2026丙午離火年，在東方五行智慧中，象徵強烈而迅速的能量轉換。「離」卦代表火，亦代表「明」。火既能焚毀腐朽的舊結構，也能照亮新道路。這正是香港此刻的寫照：外在環境急速變動，如火焰躍動，資訊洪流不斷衝擊，情緒輕易被點燃，心靈卻難覓安頓的空間。

東西智慧，高度互補：西方心理學強調「內在控制信念」（Internal Locus of Control），重建掌控感；而東方智慧則「調和身心能量」。兩者猶如太極陰陽，一者賦予方向，一者奠定根基，相輔相成。二者相合，便是風火年代中睿智的平衡。

「離火運」成為扭轉乾坤的文化隱喻，火象徵着轉化與覺醒；若火氣過盛而無水滋潤，人易陷入浮躁與耗竭。我們需要安頓自身能量，回歸內在，學習水之智慧，行雲流水，繞過障礙，將火的暴烈，轉化為細水長流的生命能量。

東西合璧的四重修行法

第一重：以西方之錨，定東方之火（認知重構）

每天早晨，用五分鐘清晰區分「可控」（我能改變的）與「不可控」（我要接納的）。將西方心理學的認知重構（Cognitive Restructuring），融入東方靜心覺察練習。當焦慮如火升騰，無須壓抑，宜如太極推手般，溫柔承接其能量，將之轉化為穩定前行的動力。

第二重：以東方之土，承西方之學（接地練習）

當資訊過載、情緒紛亂，請把注意力帶回身體與土地。放下手機，感受腳下的重量與溫度，大地厚德載物。這是東方「接地氣」（Grounding）的智慧，也符合西方神經科學和正念研究，讓神經繃緊系統回歸平靜。

第三重：以知行合一，作具體行動（覺醒行動）

透過西方心理學的深層反思，覺察潛意識的限制性信念，重新釐清方向和目標，落實為具體行動。此正呼應王陽明心學所倡導的「知行合一」——表裏如一，守護初心，每天一個微小行動，踏實前行。

第四重：以陰陽之衡，調能量頻率（順應節律）

覺察自己的能量流動，每天一小步，像中醫調理般順應身體的節律。高能量時積極行動，低能量時允許休息；接地氣，順流動，求平衡，折射出東方養生智慧與西方心理學的圓滿結合。

邁向2026：火的年代，心的修行

身處火運年代，最勇敢的姿態，並非變得強硬，而是如實接納脆弱，活得真實摯誠，並能付諸行動。覺醒不是瞬間的頓悟，而是每天具體踏實的深耕細作：拆解幻想、不卑不亢、細水長流。

真正的力量，源於向內紮根、身心合一。願我們將集體創傷，淬煉成內心的光芒；不是刺眼的烈焰，而是溫暖的燈火——足以照亮自身前路，亦溫柔映亮每位同修。

邁向2026年，願我們都能成為「柔韌的發光體」：兼容東西方智慧，虛懷若谷。在這片我們深愛的土地上，以完整而謙卑的心，一起創造無愧大地恩情的覺醒路。

烈焰終將燃盡，溫光恆久長存。願我們攜手同行，安頓身心，踏實前行。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

