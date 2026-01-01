自在秘笈｜2026年的香港家書：從心理學視角看集體效能感

自在秘笈｜周華山博士



站在2026年1月1日的門檻，回望香港，宛如經歷劇烈衝擊的家園。社會事件、疫情餘波、經濟轉型接連衝擊，刻下深刻的傷痕，迫使我們直視核心：這個家，還留存什麼？



苦難如影隨形，從未遠離人類。戰爭、奴役、暴力、天災人禍，反覆侵襲歷史；但每次崩塌，都有人彎腰拾起散落碎片，讓人類重新站立，邁步向前。

災難喚醒的利他精神

過去一年，最撕心裂肺的是大埔火災，奪走超過160條寶貴生命。這不是冰冷的數字，而是無數家庭的永恆痛楚。那一夜，香港人猛然醒悟，「安穩」原來如此脆弱。

大火暴露社區安全隱患，同時點亮人與人的溫暖連結：義工徹夜奔波，市民自發捐贈物資，陌生人提供臨時住所。這股發自內心的利他主義（Altruism），迅速編織成一張堅實的網絡。這種「自己社區自己救」的決心，正是社會心理學所說的「社會資本」，是我們家園最寶貴的無形資產。

集體效能的心理轉向

2025年，經濟壓力沉重，結構性問題如山壓頂。高樓價稍緩，經濟動能轉弱。根據政府統計處及市場數據，2025首三季零售業銷貨價值仍較疫情前低約一成，訪港旅客復甦緩慢，樓市成交持續低迷。北上消費已成常態，2025年香港居民往內地消費，估算全年達到千億港元，這股消費流向的結構性改變，迫使本地市場重新思考定位。本地小店苦苦掙扎，老字號相繼關門，商家和市民在轉型浪潮中迷失方向，被困在無盡迷霧的無力感。

這種無力感並非命運的終點。對抗它的解藥，正是心理學家Albert Bandura提出的集體效能感（Collective Efficacy）——當團隊守護信念和決心，清晰目標和方向、便容易創造更佳凝聚力、行動力和成果。

社區復原力的威力

大埔火災後，街坊自發組成支援網絡，社工、地區團體、宗教機構聯手打造臨時援助系統，為受災家庭提供輔導和情緒支援。這股社區復原力（Community Resilience），證明在正式制度之外，民間力量能迅速填補空白，為這個家撐起臨時支柱。

經濟層面，同樣有人選擇擁抱改變，而非任由浪潮吞沒。面對北上消費潮，本地小店轉向特色體驗，注入「港味」靈魂。例如，深水埗的布行轉型為手作工坊，吸引年輕人學習傳統工藝；觀塘工廈匯聚本地設計品牌，舉辦互動展覽，講述香港故事，發揮創意、品質與文化敘事。這正是美國史丹福大學心理學教授Carol Dweck所說的「成長型思維」的體現，視挑戰為成長機會，而非絕路。

香港正歷經發達城市典型的轉型陣痛，從轉口貿易與金融地產，轉向創新科技、綠色經濟與文化創意。前路漫漫，需要我們穿越「成功」與「價值」的傳統框框：關注經濟指標，同樣珍視創新、包容、心靈、社區文化等多元維度。

創傷後成長（Post-traumatic Growth）理論指出，經歷巨大困難後，往往蛻變出更強韌的生命力和嶄新價值觀，從傷痛中提煉智慧，轉化為前行動力。

重建未來讓愛流動

站在2026年首天，我們需要集體韌性和覺醒。香港不再是昔日光景，卻擁有在瓦礫中重建的潛力。支持本地小店、投入社區、提升技能、彼此連結——這些看似微小的行動，正悄然重築我們的集體效能感。想像一下，每一次小小互助，都像點亮家中的一盞燈，驅散黑暗，溫暖彼此。

我們的家，需要一起邊住邊修，邊修邊愛。願我們以傷痕為印記，以韌性為指南針，重建家園。香港的故事，由我們續寫，這封家書，也屬於每一位心繫此地的你我她，一起化痛為光。從今天起，讓我們成為彼此的光。

明天早上，當你走過那家苦撐的茶餐廳，不妨停下來吃一碗熱騰騰的雲吞麵。當你遇見鄰居，真誠問安一聲。這些微小的選擇，正在一磚一瓦，重建我們的家。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



