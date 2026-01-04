醫善同行｜年紀越大越怕凍　健脾溫腎不可少

醫善同行｜彭子芯中醫師

本港最近發出寒冷天氣警告，不少長者會明顯覺得手腳冰冷、怕風，甚至即使穿得再厚，仍然感到由內到外都暖不起來。長者特別容易感到怕冷，與陽氣及氣血不足有密切關係。中醫認為，人體隨着年齡增長，臟腑功能會自然衰退，尤其是腎氣逐漸虧虛。腎為先天之本，內藏元陽，是陽氣的根本來源；腎氣不足會導致陽氣衰減，如同爐火火力減弱，溫煦身體的能力下降。同時，「氣血」由脾胃化生，長者脾胃功能較弱，氣血生成不足，無法充分濡養四肢臟腑，亦會令身體更易感到寒冷。



中醫所說的「氣」，是身體內具有推動、溫煦作用的能量；氣虛即「氣」不足，常見表現包括乏力、氣短、易出汗、抵抗力差等，如同電力不足，機器運轉無力。當氣虛程度加劇，氣的溫煦功能受到折損，便會出現陽虛。陽虛的常見症狀包括畏寒、手腳冰冷、腰膝酸軟、小便清長等；長者往往同時存在氣虛與陽虛，導致身體產熱不足、氣血循環較差，禦寒能力下降，因此即使外在保暖，也未必能從根本改善怕冷。

此外，「寒邪」屬陰邪，易傷陽氣；長者陽氣本弱，寒邪入侵後可造成多方面影響，如寒邪阻滯經絡，氣血運行不暢，從而引發關節痛，例如風濕痛。寒邪耗傷陽氣，也會加重疲倦、乏力與怕冷感；衛氣功能下降亦會增加易感冒或舊病復發的機會。若臟腑陽氣不足，臟腑功能亦會下降，例如脾胃陽虛時，脾胃功能變弱，便可能出現食慾減退、消化不良、腹瀉等情況。

如何判斷偏寒體質

長者可先從日常狀況作初步判斷，留意自己是否屬偏寒體質：

手腳冰冷：即使室溫不低仍覺冷

喜暖惡寒：偏好溫熱食物、穿衣較厚

精神不振：易疲勞，白天想睡

排泄物清稀：小便色淡、大便偏軟

舌脈特徵：舌質淡白、舌體胖嫩，脈搏沉細弱

在冬季，長者常見因怕冷而求診的情況，包括手腳冰冷麻木、關節冷痛（尤其膝蓋、肩頸）、頻尿或夜尿、反覆感冒或氣喘加重、消化不良及遇冷腹瀉等。

內外兼顧的調理方向

外層保暖只能減少熱量散失；若自身陽氣不足或氣血循環差，穿得再多也未必能從核心溫暖起來，因此需要從內在調理，提升陽氣與氣血運行。由於長者身體較虛弱，加上多數兼有長期疾病，中醫角度而言應辨證施藥，不要自行服用任何中藥材。

臨床上常見較溫和的調理方向，可概括為補氣、溫陽、養血三類：

補氣：黃芪、黨參、白朮（健脾益氣）

溫陽：肉桂、乾薑、杜仲（溫腎散寒）

養血：當歸、枸杞、紅棗（滋養氣血）

亦可見較平和的藥膳搭配，例如黃耆當歸燉雞、肉桂紅棗茶等，但仍需因人而異。

食療方面，我通常建議以簡單、溫和、可持續為主：

湯水：羊肉蘿蔔湯（可加少量生薑）

粥品：小米桂圓紅棗粥

茶飲：生薑紅糖茶、肉桂蘋果茶、紫蘇葉茶

食材：南瓜、山藥、黑豆、核桃、韭菜等偏溫食物

穴位與養生方面，可透過按摩足三里（健脾溫陽）、關元（補益腎陽）、湧泉（引火歸元），每日3至5 分鐘；亦可配合艾灸或其他溫暖作用的工具。日常可配合睡前溫水泡腳（可加生薑或艾葉），以及太極拳、八段錦、散步、養生操等溫和運動，以促進氣血流通。

針對長者慢性病方面，高血壓者需避免過度溫燥（例如進食過量肉桂）；糖尿病者宜慎用紅糖、龍眼等；腎病患者需控制蛋白質及電解質攝入（例如濃肉湯未必合適）；心臟病患者在補益與通絡之間亦需取得平衡，部分大補滋膩或化瘀力強、破血的中藥更要慎用。共通原則是，調理前宜諮詢中醫師與西醫，確保中藥與西藥無相互作用。

若長者已在服用西藥，使用中醫藥或補品前，首要原則是告知中醫師目前服用的所有西藥及健康狀況。服用時間方面，中藥與西藥宜相隔1至2小時，亦不應自行疊加民間偏方或補品（例如人參、當歸可能影響抗凝藥效）。開始中藥調理後，需留意血壓、血糖等變化並定期回診檢查；理想情況下，由中西醫溝通後共同制定方案會更為安全。

長者禦寒需要內外兼顧：外防寒邪、重點保暖頭頸、腰腹與足部；內調根本，透過溫和食療、穴位按摩及適度運動提升陽氣；並以辨證為先、謹慎用藥為本。若畏寒持續或伴隨其他症狀，宜尋求註冊中醫師作系統調理，以達安全而有效的養生目標。

作者彭子芯是「醫善同行」醫學顧問，註冊中醫師。



