自在秘笈｜《再見UFO》——療癒「內在小孩」的香港故事

【內文含劇透，慎入】恭喜《再見UFO》獲選香港電影評論學會年度最佳電影、第16屆《香港亞洲電影節》開幕電影。



電影由一段純真的記憶展開——1980年代華富邨，三位小孩子目擊UFO，不只是奇異現象，而是用童真的眼睛望向天空，充滿好奇和可能性。

孩子長大後，各自被主流社會的軌道牽引。多年後重逢，不再是仰望星空的孩子，而是傷痕累累的成年人。

電影最動人，是結尾三位主角一起高喊國際通用呼救語言「Mayday」。那是允許自己脆弱的集體求救，讓心靈需要被聽見，讓內在小孩被救贖。

UFO象徵美好未來

UFO憾動人心，因為無法被解釋、無法被控制。對孩子而言，那不是科學問題，而是一份純真，世界不只限於眼前所見，人生不必困於既定框架。孩子看見UFO，觸動生命的無盡可能性，深信世界有更美好的體驗：不需即時成功，不必符合標準。

我們成長後，卻被現實所馴服，逐漸壓抑對生命的信任。UFO便象徵這份遺忘：曾經有個小孩，相信夢想、純真和愛。

香港人的三種創傷

何家謙（黃又南飾）、陳子健（徐天佑飾）、林可兒（蔡卓妍飾），自幼一起成長，在同一座城市，被塑造成三種典型人格，努力追逐「成功人生」。他們在成長過程中，與「真我」漸行漸遠——映照出社會單一成功定義，讓個體付出沉重代價。

何家謙自幼罹患血癌，在過度保護中長大，對「生命意義」感到迷失。1997年香港回歸前夕，祖父離世，他所依賴的舊秩序瞬間崩塌。靈堂上那句「阿爺你仲會唔會繼續錫住我」，既是對祖父的追問，也是對失去安全感的無奈求助。

陳子健拼命賺錢、炒股、向上流動，內心卻空洞。父親臨終前揭露的背叛，摧毀他對親情與信任的想像。與淪落風塵的舊同學重逢，如同一面殘酷的鏡子，映照出他的失落、遺憾和抑壓。

林可兒看似擁有完美人生，卻長期被訓練成乖巧、順從的人，內心無奈、鬱結。婚宴的悔婚非常熱血，是一場遲來的自我拯救，平生第一次為自己作出選擇，撕開「完美人生」的假象。她的處境，也許反映社會對女性長期施加的無形壓力，被要求順從，忽略壓抑的委屈。

被遺忘的內在小孩

三位主角的困境，皆源於長期忽略真實感受，將「自我」塞進社會標準劇本。直到人生失序，才被迫停下來，重拾久違的童真。

Carl Jung（卡爾榮格）心理學講述「內在小孩」意象，象徵生命最純粹的完整性與創造力。若這份初心被否定，便容易迷失自我。療癒，就是重新擁抱內在小孩。這種向內修復的愛，不只是個人的，更會向外擴散至身邊每個人。

劇末，三位成年人先後擁抱內在小孩，極具象徵意義，尤如神聖宣告：「我值得被愛、被看見。」這不光是個人自我整合，也象徵集體擁抱最美的初心。

讓Mayday允許脆弱

個人的療癒，與城市的集體情緒悄然交織。電影多次提及「重啟」，修復純潔的創造力，守護生命的韌性。像三位主角重聚，喚醒了塵封的兒時UFO夢想，重新點燃內心世界團火，成為星夜的亮光。

結尾三位主角一起呼喊「Mayday」，既是集體療癒，仿佛也邀請大家暫時停下來，溫柔地問自己：「我渴望什麼？我需要療癒什麼？」

Carl Jung認為，連結內在小孩時，可能會觸及到集體潛意識的情感。《再見UFO》尤如溫馨提示：當我們願意擁抱內在小孩，那份純真的愛，會開拓更美好的未來。因此，承認自身脆弱、發出求救訊號，並非軟弱，而是一種成熟的生命智慧和愛。

這聲「Mayday」，既是對自我迷失的呼喚，也是重啟愛己愛人的溫柔。

療癒不是回到過去，而是允許當下脆弱，承認那個曾經仰望天空的純潔內在，仍然渴望被看見和擁抱。

