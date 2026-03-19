藥材交易．葉澤恩｜超級聯繫人：重塑中醫藥國際貿易新標準

藥材交易｜葉澤恩

香港是全球最開放的經濟體之一，在全球貿易中擔當重要的角色，積極推動國際自由貿易和經濟合作。根據香港政府統計處資料顯示， 2025年香港的全球商品貿易總額達109，271億港元，主要貿易夥伴為中國內地、東南亞國家聯盟﹙東盟﹚、歐洲聯盟和美國。資料顯示，2024年香港中藥材的進口貨值達35億元，較2023年的33億元增長6.2%。整體出口貨值為7億元，同比下降1.7%。巴西為主要進口來源，佔46.1%，其次是中國內地（20.8%）、韓國（7.9%）、美國（7.4%）及哥倫比亞（3.2%）。出口方面，對韓國的中藥材佔整體出口貨值的47.5%，其他市場包括澳門（24.2%）、美國（7.1%）、加拿大（6.5%）及中國內地（3.9%）。



香港成為連接全球中藥材市場的橋樑

香港的中醫藥產業正站在歷史交匯點，憑藉中西融合的獨特優勢，一座連接全球中藥材市場的橋樑已形成。根據世界衛生組織（WHO）的統計，有29個成員國為中醫藥的規範使用制定了相關法律法規。另有20個成員國將其納入醫療保障體系。國家已設立高質量建設中醫藥海外中心30個、中醫藥服務出口基地31個。中醫藥已經被更多共建「一帶一路」國家的法規政策接納，已有百餘種中成藥在共建國家以藥品身份註冊上市。

香港的中藥材貿易可追溯至19世紀，長期以來作為東南亞與中國內地之間中藥材的重要轉口港，積累了豐富的貿易經驗與行業資源。至今，香港仍然是重要中藥材集散中心，對於中藥材的進口和分銷具有重要的影響力。

近年來，香港特別行政區政府持續投放資源及推行多項措施，推動本港中醫藥高質量、高水準發展。香港貿發局早前發表《香港中成藥產業機遇與挑戰》研究報告，剖析香港中成藥發展的機遇與挑戰。香港擁有約2,000間中成藥及中藥材相關企業，形成從種植、採購、加工、檢測到貿易的完整產業鏈。報告顯示，內地作為全球最大中成藥市場，中成藥流通銷售金額超過4,500億元人民幣，而中藥材作為原料，其市場規模同樣龐大。香港在中成藥出口方面表現出色，2024年香港中成藥出口額達到28.8億港元，其中93%是本地生產產品，這背後離不開優質中藥材供應鏈的支持。

香港首家中醫醫院已分階段投入服務，肩負五大發展任務，包括醫療服務、教學及培訓、科研、多方協作及創造健康價值，促進中醫藥在本港、粵港澳大灣區以至國際的發展，這也將帶動對優質中藥材的需求增長，進一步促進中藥材供應鏈的升級，這標誌着香港中藥發展邁向新里程，更是推動中醫藥國際化、服務民生、傳承文化的重要平台，對香港乃至國家的中醫藥事業具有深遠意義。

超級聯繫人連接中藥材與全球健康需求

隨着全球健康意識的提升，對中醫中藥的需求日益增加。香港作為全球重要的貿易和物流中心，具備獨特的地理和文化優勢，能夠有效地扮演「超級聯繫人」的角色，連接中藥材生產國與全球市場。這一平台不僅限於貿易與產品流通，更應當充分利用香港的科研實力和良好的商譽，推動中醫藥的創新與普及。

香港擁有一流的科研機構和院校，為中醫藥的研究提供支持。這些機構在中藥材的有效成分、應用及其影響機制上進行深入研究，為中醫藥的現代化提供堅實的科學基礎。香港的商業環境透明，法律制度健全，對於中藥材進口及流通的監管相對完善，有助於提升中藥材的國際形象。

國家「十五五」規劃已啟動，穩步推進制度型開放並促進國際經濟循環。作為全球自由港和貿易中心，香港面臨新挑戰與機遇，將專注於滿足國家需求，強化貿易功能。

藥材交易量龐大亟待品質及交易規範化

現時內地中藥材交易量龐大，但還存在較為傳統的中藥交易方式，流程較為繁瑣，價格不透明。甚至成藥生產商需要自己全產業鏈佈局，自己種植藥材，為確保所用藥材的品質及安全，但成本高，效率低。很多企業會使用自有的實驗室進行檢測出具報告，此行為也缺乏透明度及公正性。

為規範中藥材交易及中藥品質問題，2022年12月，我們在香港註冊成立了非牟利組織——「中醫藥全產業鏈香港中心」，致力於推動中醫藥全產業鏈的傳承、創新與發展。成立以來，積極搭建全國統一中藥材大市場。位於廣州南沙的「守創中藥貿易平台」（「平台」）其籌備工作已完成，作為B2B交易平台，採用企業會員制，旨在促進中藥材的標準化、規範化、市場化和透明化。

「平台」積極推廣與香港標準及檢定中心（STC）建立的「中藥認證計畫」，STC為香港獨立第三方、非牟利機構的檢測認證機構，具有63年歷史，從中藥材種植地至加工場地、存儲、文件記錄等進行實地審查，合格後頒發認證證書，每半年進行市場抽樣檢測，確保其品質及質量安全。此外，「平台」也特別關注可持續採購與野生資源保護，推動人工種植與可持續採收，確保中藥材產業的長期可持續發展。

香港在中醫藥國際化進程中扮演着不可替代的「超級聯繫人」角色。依託「一國兩制」的獨特優勢，香港正通過構建系統的政策框架、制定國際認可的檢測標準以及搭建高水準的科研與臨床平台等，更期望通過與國際市場的深度融合，構建中醫藥走向世界的橋頭堡和超級平台。守創貿易平台將在4月9日正式啟動，期待與行業同仁攜手，建設中醫藥的重要橋樑，連接全球健康需求與傳統智慧。

作者葉澤恩是中醫藥全產業鏈香港中心理事、香港促進現代化專業人士協會副會長、香港貿易發展局前副總裁。



「藥材交易」欄目旨在普及好中醫要有好藥材，香港可以助力中醫藥傳承創新發展。



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