灣仔海濱展出燈光剪影裝置Run Beyond　巨型人影奔跑躍動

illuminate！Run Beyond 光影遊樂園即日起至4月28日在灣仔海濱活動空間舉行，免費入場。由著名意大利藝術家Angelo Bonello創作的Run Beyond作品系列，2015年起先後於全球多個城市展出，今年首度登陸香港，以長達約65米的20個巨型燈光剪影裝置，展示超現實的奔跑躍動循環景象，閃耀維港。



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Run Beyond曾在阿姆斯特丹、多倫多、華盛頓、新加坡、利物浦、尼加拉加瀑布城，以及倫敦等地的地標展出。今年首度登陸香港，市民可近距離感受這件巨型作品的震撼及活力，盡情打卡。

Angelo Bonello將城市空間設想為一個舉辦環境表演，以及燈光裝置的大型舞台，作品曾於全球超過40個國家巡迴展覽。他自2014年活躍於電視媒體，曾為《Italia Got Talent》和《美國好聲音》（The Voice）等電視節目擔任藝術總監。

illuminate! Run Beyond 光影遊樂園

日期： 即日至4月28日

時間： 下午3時至晚上10時30分

地點： 灣仔海濱活動空間 (灣仔鴻興道3號，鄰近灣仔碼頭)

入場費： 全免

交通： 港鐵會展站A2出口步行約3分鐘、灣仔碼頭步行約1分鐘