M+文化博物館5.3辦百變港風活動　以音樂光影探索香港風格美學

位於西九文化區的M+文化博物館將於下月3日(星期五)晚舉辦「M+夜不同」活動,以「百變港風」為主題,聯同致力推動跨文化交流的音樂計劃Canton Mambo曼波策劃了一系列活動,讓參加者投入音樂、舞蹈及沉浸於多樣的視覺文化元素,體驗多個年代的百變香港風格,並探索1960至1980年代本地文化的獨特美學,包括時裝、設計、電影、音樂和舞蹈等文化元素,融合本地色彩及海外文化。



「M+夜不同:百變港風」(M+提供)

是次「M+夜不同」的設計概念、方向和策劃為M+與Jason Swamy(Do What You Love Asia Ltd)和Hugo Belloy(Dreams and Dreams Ltd)的合作項目,Studio Raito負責活動當晚的燈光設計。

活動以音樂、光影及創意活動為主打。音樂方面,M+邀來著名音樂人黃志淙博士主持播碟和分享環節,與多位來自不同音樂領域的收藏家包括Gia Fu、Canton Disco的創辦人Andrew Bull、Johnny Hiller,暢談香港不同年代的黑膠唱片如何受外來文化影響,並分享其黑膠珍藏。

M+亦期望參加者可感受從1950年代的拉丁音樂、1970年代的搖滾,到1980年代的經典的士高,這數十年間派對音樂和舞步的演變。

演出陣容包括音樂計劃Canton Mambo 曼波的創辦人Gia Fu及其團隊、涉獵廣泛音樂類型的雙人組合DJ Brahms和Johnny Hiller,以及由Jordie Guzman領軍的Carnivale拉丁樂團。此外,還有DanceMos (HK)舞蹈學校的Sherman Mosquito和一眾專業社交舞者將教導莎莎舞、恰恰舞等拉丁舞步,讓參加者可隨節奏搖擺起舞。

「百變港風」除有音樂及舞蹈,也有工作坊令參加者體驗1960至1980年代香港製造業鼎盛的時期,感受當時塑膠產品受不同文化的衝擊影響下,在設計、物料運用和色彩配搭上十分創新,並以這些多姿多彩的產品為靈感,「穿」出復古又時尚的珠仔飾物,展現獨特的香港美學。或是運用形形色色的布料和雜誌素材動手拼貼出時尚造型,吸收不同時代、地域的造型特色,創造獨特風格來表達自我。

活動亦請了藝術家林兆榮,與參加者對談,拆解Y2K的流行文化元素如何造就現今新生代追捧的Y2K風格,參加者可帶同自己的Y2K物件,與藝術家分享自己的潮流故事。此外,來自不同範疇的M+員工將為參加者介紹一件作品,讓訪客從不同角度認識作品,並了解鮮為人知的博物館工作點滴。

而是次活動,參加者可即場購買各種酒精和非酒精飲料,更可換領一張優惠券於活動當晚以半價購買一杯飲品。在進入博物館前,參加者須接受行李檢查。不可攜帶食物及飲品入場。

票務安排:

M+會員及贊助人可免費參加「M+夜不同」,M+贊助人最多可攜同三位賓客免費參加。公眾人士及會員之同行賓客可以港幣180元購買「M+夜不同」門票,所有參加者可憑活動門票或有效會員證於活動當晚10時前參觀「香港賽馬會呈獻系列:黑白──攝影敘事」特別展覽及所有標準門票展覽。此活動只限18歲或以上人士參加。

