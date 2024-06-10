端午節｜五月糭賣不停正日仍趕工　荃灣民豐糯米糍爆紅帶旺人流

今日（10日）是端午節正日，食糭是應節的習俗之一，荃灣的民豐粉麵行外有不少顧客到來買糭，有愛好者今日為應節特意前來買糭當晚餐。該店老闆娘表示，「而家仲趕緊工，仲煮緊糭，都唔夠賣。」



民豐一向是荃灣區內的人龍店，雖然五月糭供應不絕，但門外的人龍是為該店近日爆紅的新口味糯米糍而來，顧客不惜在炎炎烈日下排隊半小時，只為買店內僅售6元的爆儕開心果糯米糍。



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民豐在端午節正日門外仍是排著長長的人龍，有店員手持指示牌，把購買不同食品的顧客分流。黃小姐特意前來買鹹蛋肉糭，到店才得悉經已售罄，只得貴價的瑤柱蛋黃肉糭，「100蚊一條貴咗啲，就唔買啦。」

她表示，平日即便不是端午節都愛吃糭，尤其是鹹蛋肉糭，「一直食開係好食嘅」，今日是端午節正日想應節，晚餐食糭。她打算到隔壁食店看看，望能在正日都食到心儀口味的肉糭。

顧客戴先生之前已在該店購買糭，「一早食哂，今日端午最後一日，就唔再買啦」。他反而對店舖的糯米糍更感興趣。

他以前已試過花生、芝麻等口味，覺味道不錯，最近得知有新出兩種爆餡口味（榛子和開心果），來到見好多人買，於是都加入排隊行列，無懼烈日下排隊近半小時都要買來一試。

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民豐的老闆娘蔣太指，雖未統計過端午節前後賣糭的數目，稱「總之不停係咁做糭，隻隻（款式）都好賣」。

她表示，端午節期間會賣更多款糭，如瑤柱蛋黃肉糭、鹼水豆沙糭、紅豆糭等，平日則會賣五香肉糭和綠豆鹹蛋肉糭。現時店內還剩幾百條糭，她對銷情感信心，「而家仲趕緊工，仲煮緊糭，都唔夠賣。」