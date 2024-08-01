電影《紅Van》取景地大埔華輝餐廳突貼停業告示 曾獲米芝蓮推介
撰文：吳美松
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本港市道持續低迷，食肆結業潮繼續席捲各區。其中在大埔開業43年的「華輝小廚餐廳」，周四（8月2日）被發現店舖門外貼出「停業」告示，不少街坊都感到驚訝。該餐廳曾為電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》取景地，店方出產的蘋果批和雞批最為有名，又在2010年獲得米芝蓮推介。
華輝小廚餐廳位於大埔鄉事會街13號，由1981年開業至今有43年歷史；以往24小時營業，是不少的士司機通宵期間來「打躉」聚腳之地。該餐廳曾於2010年獲米芝蓮推介，以出品蛋球、蘋果批和雞批而聞名，其自家製蘋果批更被譽為「大埔名物」之一，每日限量供應。
但以最為人熟知應是該餐廳曾是電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》的取景地，電影中多個主要場景都在華輝餐廳內拍攝，電影其後在2014年上映。
華輝小廚餐廳停業消息傳出後，有網民發現已有拍賣行登報指要拍賣餐廳的家具及設備。有街坊得知消息後，留言說昔日在華輝餐廳「成日凌晨睇波氣氛好好」，但亦有不少聲音指華輝餐廳近年的出品質素未如理想，連蘋果批亦大不如前。
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