摩羯襲港後多區國旗區旗現「披口」　寶琳行人天橋70面僅3面完整

為慶祝75周年國慶，全港各區懸掛國旗再區旗慶祝，不過，上星期超強颱風「摩羯」吹襲後，多區國旗及區旗都出現損壞情況，主要旗幟邊角位置出現破損。其中在將軍澳寶琳北路行人天橋，70面旗幟中，只有3面是完整，即只有4%。



在新蒲崗橫跨太子道東、連接Mikiki商場的行人天橋上，也有國旗區旗在打風後出現「披口」。《香港01》正向路政署查詢。



將軍澳寶琳北路行人天橋，70面旗幟中，大部份都現「披口」，只有3面是完整。（倪清江攝）

《香港01》記者今午視察將軍澳寶琳北路行人天橋，共70面國旗及區旗，僅僅只有三面完整無缺，其他均出現不同程度的破損。國旗及區旗破損位置均為旗幟的下邊角位，線口脫落、物料散開呈現「披口」。

根據《國旗及國徽條例》及《區旗及區徽條例》，行政長官規定破損、污損、褪色或不合規格的國旗及國徽，須交到指定回收點。

將軍澳寶琳北路行人天橋，70面旗幟只有3面是完整。（倪清江攝）

將軍澳寶琳北路行人天橋，70面旗幟只有3面是完整。（倪清江攝）

《條例》又列明，凡在活動中使用國旗或國徽，活動主辦方有責任把活動現場使用的國旗或國徽妥善收回或重用，活動主辦方和市民亦可將破損、污損、褪色或不合規格的區旗及區徽交到指定回收點。

本港上周四及五受超強颱風「摩羯」吹襲，連日狂風暴雨，更曾懸掛八號風球。