九巴明起開辦旅遊線HK1　經九龍區多景點　設普英粵三語景點推介

九巴宣布明（21日）起開辦「遊．九龍」旅遊路線HK1，將遊走九龍多個名勝及景點，包括西九文化區、廟街、舊油麻地警署、花墟、黃大仙祠及九龍城等，全程收費19元。



九巴表示，巴士將以搶眼桃紅色為主調，設有「A車」的舒適座椅、Wi-fi等，並有普通話、英文及粵語廣播，廣播更設景點介紹。



九巴明（21日）起開辦「遊．九龍」旅遊路線HK1。左為九巴副車務總監 (西部)楊晉瑋，右為九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕。（九巴提供）

途經M+、玩具街、黃大仙祠 不設企位

九龍開辦全新「遊．九龍」旅遊路線HK1，路線途經多個九龍名勝及景點，包括M+、「波鞋街」、「玩具街」、黃大仙祠、宋王臺花園等，方便旅客及市民前往九龍區景點。

九巴指，該路線主力採用更舒適的巴士型號，車上座椅寬敞，設有Wi-fi上網、USB充電裝置及窗簾，並不設企位。巴士車身以桃紅色為主調，配以「遊．九龍Tour @Kowloon」字眼，並以路線途經的主要地區為點綴，讓旅客能輕鬆辨別「遊．九龍」HK1的巴士。

一周七日提供服務 全程收費19元 設17個站

HK1路線會以循環線形式行駛，由尖沙咀碼頭出發，依次途經西九文化區、佐敦、油麻地、旺角、太子、深水埗、黃大仙及九龍城，最後返回尖沙咀碼頭，全程共17個站，每個站附近都有著名景點。九巴稱，車廂廣播採用普通話、英文及粵語三語，並且會介紹景點。

HK1明日起會投入服務，逢星期一至日均提供服務，每30分鐘一班，全程收費19元，持有九巴「旅客日票」的旅客，可於24小時內無限次乘搭HK1且「隨上隨落」，參觀一個景點後，不用再支付交通費前往下一個景點。至於持有九巴月票的乘客可以全程車費之二七折乘搭路線。