國金商場用電量比十年前升4%　四個商場平均溫度低於政府建議下限

環保組織「綠惜地球」今日（21日）公布本港十大商場進行調查，發現有八個的能源耗用表現較十年前佳，能源使用指數（EUI）下跌6.2%至37.74%；當中只有國際金融中心商場（IFC Mall）反上升 4.19%，而海港城海運大廈則逾期未有數據。



綠惜地球又量度十大商場夏季室內空調溫度，是否符合政府自願性《節能約章》所建議的攝氏24至26度之間。結果有四個商場平均溫度都低於建議的下限24度，差距最大為1度，時代廣場為最凍商場 ；港鐵的圓方商場曾量度到21.7度，最高也只有23.8度，港鐵表示不了解相關調查的詳情，包括量度溫度的方法、位置或次數等。



▼十大商場平均溫度▼



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156幢建築物用電量高於十年前 佔已更新指數建築物18%

港府於2012年實施《建築物能源效益條例》，設定公共電力裝置的能源效益標準，以及規定商業建築物每十年進行能源審核，以檢視能耗表現。政府去年告提出修訂《建築物能源效益條例》，擴大對更多類別的建築物的節能監管，並要求指定建築物管理公司聘請能源顧問，檢查建築物能源使用指數（EUI）及找出能進一步節能的能源管理機會，物管可透過執行能源管理機會以減低能源使用。

綠惜地球調查發現，《條例》所規定的2,656 幢商業建築物當中，有880幢已更新EUI，新的整體平均值為每年104千瓦小時/平方米，比起舊均值減少約21%，惟當中156 幢建築物的用電量高於十年前，佔總數近五份一（18%）。

綠惜地球認為，數字反映制度欠缺監督和全面推動的力量，仿佛只要達到整體節能目標，就可以放任部份物業做能源「大嘥鬼」。綠惜地球環境事務主任陳霆軒說：「若然放任業界自由節能，恐怕會拖慢節能的步伐，令表現較佳的建築物也因此放慢腳步，有違條例推動業界節能減排之原意。」

十大商場能源使用指數（EUI）10年變化。（綠惜地球文件截圖)

八個商場指數下降 一半減幅低於平均 海港城逾期未交報告

綠惜地球又對本港十大商場進行調查，發現有八個商場的EUI較十年下降，但當中一半的耗電量減幅低於全港平均21%水平，包括新城市廣場三期、 YOHO形點II、 MegaBox及圓方，比率介乎6.20%至16.01%。

國際金融中心商場（IFC Mall）的EUI不跌，反升 4.19%；海港城海運大廈逾期數個月仍欠交報告。機電工程署表示已經提醒海港城的負責人，但截至9月底，署方仍未收到審計資料的更新。商場向綠惜地球解釋，去年底已聘請技術顧問進行能源審核，但技術顧問因未能準時交出報告已被解僱，商場現已另聘技術顧問進行相關審核。

（綠惜地球文件截圖)

綠惜地球表示，根據機電工程署發表的《香港能源最終用途數據2023》，在2021年，空氣調節是商業類別中使用電力最多的單一用途，佔總用電量28%，其次是照明，佔12%。

4個商場走廊光度超建議上限八成或以上 時代廣場最光

香港綠色建築議會建議商場室內長廊及購物中心的參考照明度為50至300 Lux(勒克斯）。綠惜地球派員到十間商場內沒有自然採光的走廊量度光度，發現有七間的室內光度高於建議值。當中新都城中心、MegaBox、 新城市廣場及時代廣場超出上限八成或以上，時代廣場超標88.67％最嚴重。東薈城名店坊最佳，只有46.4勒克斯，比標準下限還要低。

綠惜地球認為大部分商場的室內光度高於建議值，反映即使進行了能源審核，都未必能發現這些易於執行的能源管理機會，更未必會獲商場採納。

陳霆軒表示，光度過高的商場只要減少一半光度，除了能符合室內光度建議，照明的用電量也能減少一半。他指商場只需作些微改動，例如移除或關掉走廊一些燈泡，相信也能保持光度適中，既可節省能源和開支，又可以減少碳排放，一舉兩得。

十大商場光度數據。（綠惜地球文件截圖)

時代廣場平均氣溫23度 圓方曾錄得21.7度

綠惜地球又發現，十大商場中，七間早前已簽署《節能約章》，惟在四間所量度到的平均溫度低於《約章》建議的最低溫度。該組織又指，十間商場內，雖然大部分商場的能耗表現較十年前好，但有八間的最低溫度低於政府所建議的夏季室內空調溫度，尚有不少節能的空間。

當中最凍商場為時代廣場，平均氣溫攝氏23度；其次是圓方，平均也只有23.2度； 海港城及國際金融中心商場同樣未達建議最低下限24度，東薈城名店坊也只剛達標。綠惜地球人員在圓方曾錄得21.7度，比在時代廣場所錄得最低氣溫還要低0.5度。

十大商場平均氣溫數據。（綠惜地球文件截圖)

港鐵：不了解量度溫度的方法、位置或次數

港鐵表示，不了解相關調查的詳情，包括量度溫度的方法、位置或次數等，已聯絡綠惜地球，希望能了解他們調查的細節，作出跟進工作。

港鐵指圓方商場由2012年開始已參與《節能約章》計劃，積極支持推動能源效益及節約能源，並且致力將平均室內溫度維持在攝氏24至26度之間；商場客務處因應商場的人流、出入口、商戶的冷氣及天氣等因素，在有需要時作出局部調節，致力維持相應平均溫度，根據商場定期量度的紀錄顯示， 平均室內溫度符合約章的建議。

綠惜地球倡政府加入更嚴謹監管機制

綠惜地球建議政府修例，加入更嚴謹監管機制，要求能耗上升的建築物擁有人向署方作合理解釋及有時效的改善方案；改善EUI 文件的設計，方便公眾查閱和比較場所的EUI 表現，例如參考現行的電器「能源效益標籤」，以簡潔易懂的顏色和圖形來標示場所的能源使用情況。