每米欄杆每年平均盛惠$600安裝更換　元朗區路旁欄杆總長度冠全港

截至10月，全港由運輸署及路政署分別負責管理及維修保養的公共道路路旁欄杆的總長度約為1,600公里。根據運輸及物流局回覆立法會議員林筱魯提問，過去三年，路政署用於安裝及更換各類路旁欄杆的平均開支約為每米600元，當中包括物料及人工等相關費用。該局指，現時運輸署採取「最低限度方式」設置行人欄杆，目的是在移除無助推展提升行人環境易行度政策的多餘欄杆及減少街道障礙物，以騰出更多行人路空間予行人使用。運輸署會適時檢視轄下的行人欄杆，包括欄杆的功能、現行的指引、地點的意外記錄、公眾的意見等，以判斷應保留、移除或更換有關欄杆。



路政署轄下的路旁欄杆主要是由鍍鋅鋼材鑄造，除了因交通意外碰撞或人為不當使用路旁欄杆作承力點等異常情況而出現損壞，一般可使用數十年以上。（資料圖片/王譯揚攝）

路旁欄杆主要由鍍鋅鋼材鑄造 一般可使用數十年以上

運輸及物流局局長林世雄稱，路政署轄下的路旁欄杆主要由鍍鋅鋼材鑄造，除了因交通意外碰撞或人為不當使用路旁欄杆作承力點等異常情況而出現損壞，一般可使用數十年以上。

林世雄指，路政署會定期巡查轄下公共道路和附屬道路設施，當中包括確保欄杆處於良好狀態，例如鋼材沒有生鏽和螺絲沒有鬆脫等。如路政署在定期巡查發現或接獲報告指路旁欄杆出現耗損或損壞，會盡快安排承建商進行維修或作更換。

路政署轄下的路旁欄杆主要是由鍍鋅鋼材鑄造，除了因交通意外碰撞或人為不當使用路旁欄杆作承力點等異常情況而出現損壞，一般可使用數十年以上。（資料圖片）

林世雄指，路政署負責轄下公共道路和附屬道路設施（包括路旁欄杆）的維修及保養工作。過去三年（即2021至2023年），路政署用於安裝及更換各類路旁欄杆的平均開支約為每米600元，當中包括物料及人工等相關費用。

全港由運輸署及路政署管理欄杆的總長度約為1,600公里

截至10月，全港由運輸署及路政署分別負責管理及維修保養的公共道路路旁欄杆的總長度約為1,600公里。回覆同時披露各區欄杆的總長度，當中以元朗區路旁欄杆總長度最長。

運輸署及路政署管理及維修保養的公共道路路旁欄杆長度（米）分布：