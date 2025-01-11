谷埔鄉郊豐年節｜本月兩個周末舉行　參加者體驗鄉村文化傳統美食

沙頭角谷埔村的李氏大宅，近日見證了新派西餐與傳統客家菜餚的文化交匯，成為推廣鄉郊保育與本地農業的場所。由環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）主辦的「和諧滋味：谷埔豐饒之旅」活動，日前於谷埔村順利舉行，參加者在沉浸式體驗中，感受鄉郊文化的深厚底蘊與當代創新。



谷埔村是一條有300多年的客家村，荒廢數十年後，至近年復育，鄉郊辦將於下兩個周末（月18至19日及25至26日）舉行「鄉郊豐年節：谷埔『聲—色—味』之旅」，是谷埔首個結合鄉村文化特色、音樂表演、藝術展覽和傳統美食的活動，讓參加者深度遊體驗，增強公眾對自然保育的意識，並促進城鄉共融。



「和諧滋味：谷埔豐饒之旅」在過去的周末於沙頭角谷埔村的李氏大宅舉行。（倪清江攝）

藍帶廚師與客家村長在李氏大宅交匯

藝人黃翠如三妹、畢業於西班牙馬德里藍帶廚藝學院的廚師黃麗茵親身到后海灣、河上鄉、荔枝窩及梅子林等地，搜羅新鮮的漁獲與農產品後，結合西式烹飪技法，創作出多款新穎菜餚。同場，谷埔村李木星村長以祖傳秘方烹調出正宗的客家菜，在對上周末（4及5日），二人在李氏大宅的飯桌上交匯，傳遞本地飲食文化的多樣性與創造力。

廚師黃麗茵（左）及谷埔村村長李木星（右）在李氏大宅宴客，黃麗茵以西式烹飪漁獲與農產品，李村長則以烹調正宗客家菜。（活現香港提供圖片）

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政府政策助力鄉郊復育 濕田種植生態米、保留傳統魚塘運作

「和諧滋味：谷埔豐饒之旅」活動生動展現了鄉郊辦如何通過政策與鄉郊保育資助計劃，復育本地農田與漁業，並締造人與自然的和諧共存。例如，河上鄉的傳統濕田在資助計劃的支持下，得以延續耕作，成功種植生態米與西洋菜等優質農產品。同時，后海灣魚塘的養魚戶在資助下繼續採用傳統的曬塘與降水技術，除了為市民提供本地鮮魚，亦為水鳥營造了理想棲息地，實現魚、鳥、人共生畫面。

荔枝窩復耕計劃改善生境 復育延伸至梅子林

荔枝窩在鄉郊辦的支持下，進行了多年的復耕計劃，令自然生境大幅改善，並為鄉村注入新活力。透過以生態友善方式種植農產品與加工製品，荔枝窩成功創造品牌，為村民和農夫帶來了穩定的經濟收入，進一步推動復育工作的永續發展。這份復育成果更延伸至鄰近的梅子林，透過多元化的體驗活動，將遊人從荔枝窩引導至梅子林，打造更豐富且深度的沉浸式鄉郊體驗。

黃麗茵在活動上表示，能夠使用本地新鮮食材進行創作，是一種回歸自然、尊重土地的體驗，與當代可持續發展理念一致，亦完美契合她推廣「由農場到餐桌」(farm-to-table)的理念，讓在地食材的美好被更大程度地展現。

「鄉郊豐年節」谷埔之旅未來兩個周末舉行

這次活動為「鄉郊豐年節：谷埔『聲—色—味』之旅」的精彩前奏。鄉郊辦將於1月18至19日及25至26日，一連兩個周末在沙頭角谷埔村舉行「鄉郊豐年節」，藝術展覽則持續至2月16日。「鄉郊豐年節」是谷埔首個結合鄉村文化特色、音樂表演、藝術展覽和傳統美食的活動，旨在為參加者提供嶄新深度遊體驗，增強公眾對自然保育的意識，並促進城鄉共融。

活動詳情及前往交通，可瀏覽官方網頁：「鄉郊豐年節：谷埔『聲—色—味』之旅」

谷埔村古老建築群活化 村長：讓年輕一代了解根源

谷埔村不僅擁有豐富的自然資源，還蘊藏著濃厚的歷史與文化背景。在資助計劃的支持下，谷埔村的紅樹林與蘆葦叢等生態景觀，以及部分具有近百年歷史的古老建築群，得以復育和活化，讓遊人可感受鄉村的安靜與純樸氛圍，認識到鄉郊的獨特魅力。

李木星村長分享，村內的環境經過保育與改善，不僅提升了生產力，還吸引了更多年輕人參與鄉村活化。他希望透過保護和傳承這條村落的文化遺產，讓年輕一代了解和珍惜他們的根源。

鄉郊保育推動當地旅遊 陳智遠：與「無處不旅遊」方向不謀而合

是次活動的合作機構「活現香港」共同創辦人及CEO陳智遠指出，鄉郊保育與當地旅遊的結合，讓遊客不僅能欣賞自然美景，更能透過多樣化的活動，體驗鄉村文化的深度。例如在谷埔村，遊客透過生態導賞、建築物欣賞及文化互動，深入了解農村生活與傳統智慧。這種將自然生態、歷史建築及人文故事相結合的旅遊模式，展現了鄉郊保育與旅遊相輔相成的潛力，亦與政府發展「跳島遊」及「無處不旅遊」這些方向不謀而合。

鄉郊辦：促進村落經濟發展、增強大眾支持鄉郊保育

鄉郊辦則強調，通過資助與政策支持，村民得以活化當地資源並發展旅遊服務。這不僅促進了村落的經濟發展，亦讓訪客能夠深度參與並理解鄉村的多元價值，從而增強大眾對鄉郊保育的支持。未來透過更多創新的旅遊形式，鄉郊有望成為連繫城市與自然的橋樑。