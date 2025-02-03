西貢人流減　地舖一成空　士多檔主：因港人愛北上而變得冷清

西貢因爲與香港市中心有着截然不同的氛圍而一直吸引不少本地人，惟在港人北上消費熱潮下，近來亦人潮不再、吉舖湧現，市中心一帶約226間地舖，有一成、22為吉舖，老字號逐一結業成歷史。



「西貢士多」檔主溫小姐一直在西貢打工，之後自立門戶，見證着西貢的變遷。她指即使是新冠疫情期間的西貢依舊熱鬧，現在卻因港人熱愛北上而變得冷清。她大嘆可惜，認爲西貢有自己的特色，但卻沒有好好利用，「呢個要政府配合下。」



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停泊西貢公衆碼頭遊艇假期不見八成

西貢居民石先生在這裏長大，他表示小時候的西貢很多遊客、很興旺，「 咩生意都有人做，做得好就得。」疫情後，很多港人北上消費，西貢變得冷清。他指着停泊在西貢公衆碼頭的遊艇，「（現在）得返100隻，假期嘅話20隻都冇。」另一個能反映人流變少的現象，就是店舖結業，「冇人流，咩生意都冇用啦。」

石先生在西貢長大，他表示小時候的西貢很多遊客、很興旺，但已不復再。（夏家朗攝）

外籍人士離港 外國特色店舖結業走進歷史

西貢近年出現結業潮，不同類型的店舖也包含其中。老字號的有經營接近半個世紀的萬年華餐廳和38年麵包店Ali Oli Bakery & Cafe等，另一大類別是具外國特色的店舖。

西貢較鄉村的風格一直深受居港外籍人士歡迎，不少人選擇在此定居。因此，很多具外國特色的店舖亦應運而生。然而，因爲疫情及政治原因，近年大批居港外籍人士遷出，導致這些店舖亦不能從結業潮倖免，例如以30年老店美澳肉食公司爲首的一眾肉扒店。

結業前的美澳肉食公司。（夏家朗攝）

記者到西貢市中心一帶點算了吉舖，數據如下：

除了內街敬文街外，市中心一帶所有街道也有吉舖。最多吉舖的是親民街，在58個舖位中有8個是吉舖，比例達14％。諷刺的是，該街道卻有15間地產代理。吉舖比例最高的是作爲主要交通幹道的福民路，在30個舖位中有5個是吉舖，比例達17％。

統計區域。（Google Maps截圖）

在西貢長大的李小姐指，以往有很多港人在熱天時專誠來西貢游泳，但現在有一部分人寧願北上，令西貢變得冷清，她認為根本的變是人變了。

西貢冇變，係啲人變咗啫。 西貢居民李小姐

被問及西貢這些年的變化，李小姐說：「西貢冇變，係啲人變咗啫。」（洪戩昊攝）

士多負責人：如果生意額續上跌，我都會離開

不願上鏡的「西貢士多」負責人溫小姐一直在西貢打工，之後自立門戶，見證着西貢的變遷。她指即使是疫情期間的西貢依舊熱鬧，現在卻因港人愛北上而變得冷清，「咁我都理解嘅，上面啲嘢樣樣都平。雖然可能購物嘅價錢唔差太遠，但係佢哋會覺得自己去咗玩。」她表示生意額下跌了不少，「如果繼續係咁，我都會離開。」她大嘆可惜，認爲西貢有自己的特色，但卻沒有被好好利用。