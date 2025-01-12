九龍東繽紛消費大抽獎｜頭獎8萬元勞力士錶 辦網紅景點攝影比賽
農曆年將至，九龍東區各界聯會（東聯）本月17日起舉辦新春「九龍東繽紛消費大抽獎」，獎品約有1,500份，總值150萬元，包括勞力士手錶、日韓及東南亞等地機票。聯會昨日（11日）舉行啟動禮，冀透過此活動鼓勵市民留港消費，吸引更多外地旅客，刺激區內經濟，為地區注入新活力，同時增添節日歡樂。
同時為進一步推動文旅融合，東聯將於同期舉辦「挖掘社區網紅景點攝影比賽」，鼓勵市民發掘和分享九龍東的美麗景致。
典禮儀式上，主禮嘉賓手持Foamboard，展示「九龍東新春繽紛消費大抽獎」的文字組合或獎品圖案，隨後工作人員遙控啟動禮炮，現場氣氛十分熱鬧。保良局林文燦英文小學的表演團體表演醒獅，為這場活動注入活力與熱情。
九龍東區各界聯會會長李誌峰在儀式上表示，隨著農曆新年、情人節（2月14日）及元宵節（一月十五日，2月12日)日漸貼近，這些節日將成為推動地區經濟的黃金契機，故此啟動「九龍東繽紛消費大抽獎」活動，激發觀塘及黃大仙地區的消費潛力。他希望能吸引全港市民到此體驗購物的樂趣，宣傳兩區的特色與設施。
東聯在一個月內已籌集價值高達150萬元的豐富獎品，其中包括備受矚目的頭獎——價值超過8萬元的網紅手錶。李誌峰對此衷心感謝，並強調這些支持不僅豐富了獎品內容，更彰顯了大家對社區的深厚情誼。
在活動中，大會介紹消費大抽獎的登記方法。市民只需在活動期間，於黃大仙和觀塘兩區消費並登記，即有機會參與抽獎。
為推廣九龍東旅遊，吸引更多市民及旅客到訪，九龍東區各界聯會特別舉辦「挖掘社區網紅景點攝影比賽」，鼓勵市民在消費同時，到九龍東景點拍照打卡並上傳至社交媒體平臺，參與打卡贏大獎比賽，10名得獎者可獲得限量版泡泡瑪特MEGA熊貓公仔。李誌峰表示，東聯已通過不同管道展開全港宣傳，力求擴大活動的影響力和參與度，呼籲社區各界人士給予大力支持。
主禮嘉賓、民政及青年事務局副局長梁宏正致辭時說，本次消費大抽獎活動為新春佳節增添濃厚喜慶氛圍，亦展現了政府與社會各界攜手合作、共同振興零售市場的有力舉措，他對九龍東區各界聯會的精心組織和各商戶的鼎力支持表示感謝。