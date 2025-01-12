九龍東繽紛消費大抽獎｜頭獎8萬元勞力士錶　辦網紅景點攝影比賽

農曆年將至，九龍東區各界聯會（東聯）本月17日起舉辦新春「九龍東繽紛消費大抽獎」，獎品約有1,500份，總值150萬元，包括勞力士手錶、日韓及東南亞等地機票。聯會昨日（11日）舉行啟動禮，冀透過此活動鼓勵市民留港消費，吸引更多外地旅客，刺激區內經濟，為地區注入新活力，同時增添節日歡樂。



同時為進一步推動文旅融合，東聯將於同期舉辦「挖掘社區網紅景點攝影比賽」，鼓勵市民發掘和分享九龍東的美麗景致。



「九龍東繽紛消費大抽獎」昨日（11日）舉行啟動禮。（東聯提供圖片）

典禮儀式上，主禮嘉賓手持Foamboard，展示「九龍東新春繽紛消費大抽獎」的文字組合或獎品圖案，隨後工作人員遙控啟動禮炮，現場氣氛十分熱鬧。保良局林文燦英文小學的表演團體表演醒獅，為這場活動注入活力與熱情。

保良局林文燦英文小學的表演團體表演醒獅。（東聯提供圖片）

九龍東區各界聯會會長李誌峰在儀式上表示，隨著農曆新年、情人節（2月14日）及元宵節（一月十五日，2月12日)日漸貼近，這些節日將成為推動地區經濟的黃金契機，故此啟動「九龍東繽紛消費大抽獎」活動，激發觀塘及黃大仙地區的消費潛力。他希望能吸引全港市民到此體驗購物的樂趣，宣傳兩區的特色與設施。

東聯在一個月內已籌集價值高達150萬元的豐富獎品，其中包括備受矚目的頭獎——價值超過8萬元的網紅手錶。李誌峰對此衷心感謝，並強調這些支持不僅豐富了獎品內容，更彰顯了大家對社區的深厚情誼。

在活動中，大會介紹消費大抽獎的登記方法。市民只需在活動期間，於黃大仙和觀塘兩區消費並登記，即有機會參與抽獎。

為推廣九龍東旅遊，吸引更多市民及旅客到訪，九龍東區各界聯會特別舉辦「挖掘社區網紅景點攝影比賽」，鼓勵市民在消費同時，到九龍東景點拍照打卡並上傳至社交媒體平臺，參與打卡贏大獎比賽，10名得獎者可獲得限量版泡泡瑪特MEGA熊貓公仔。李誌峰表示，東聯已通過不同管道展開全港宣傳，力求擴大活動的影響力和參與度，呼籲社區各界人士給予大力支持。

九龍東區各界聯會會長李誌峰在儀式上預期費大抽獎活動激發觀塘及黃大仙地區的消費潛力。（東聯提供圖片）

主禮嘉賓、民政及青年事務局副局長梁宏正致辭時說，本次消費大抽獎活動為新春佳節增添濃厚喜慶氛圍，亦展現了政府與社會各界攜手合作、共同振興零售市場的有力舉措，他對九龍東區各界聯會的精心組織和各商戶的鼎力支持表示感謝。