【認知障礙】煮飯記得撳掣卻忘了加水　老友記學畫禪繞畫減慢退化

簡單線條配上繽紛色彩，畫出火柴人、哈哈笑等，一幅幅以密集圖案構成的畫作，驟眼一看充滿童真，但畫畫的卻是一班年過七旬的長者。隨着年紀漸長，部分長者或會患上認知障礙症，漸失記性、判斷、理解等能力，不可正常表達自己。但透過畫畫，他們「我手畫我心」， 一個個猶如返老還童，大呼「畫畫真係好開心！」

「長者版」的禪繞畫，對一些認知障礙患者來說，可以幫助表達自己。(譚威權攝)

近年興起一種禪繞畫，在畫紙上畫上密密麻麻的密集圖案，被認為有治癒心靈的效用，亦可以反映畫者當下的心情。而「長者版」的禪繞畫，對一些認知障礙患者來說，可以幫助表達自己。近日明愛元朗長者中心舉行「悟入耆塗」畫展，展出逾15幅由中心長者一同繪畫的畫作，希望喚起大眾對他們的關注。

長者學畫畫，猶如返老還童甚是享受。(譚威權攝)

參與的長者之一蓮婆婆，有輕微認知障礙問題。她今年84歲，在元朗區獨居，因女兒長居廣州並已另有家庭，間中才可回港探她。她表示，日常生活中，常常都忘東忘西，「啲嘢會唔記得咗擺喺邊，煮飯嘅時候，加咗水又唔記得撳掣，撳咗掣又唔記得加水，到夠鐘食飯，打開飯煲先知道冇得食！」與很多老人家一樣，蓮婆婆患有高血壓、糖尿病，而獨居生活，起初亦很無聊，直至後來她在社區中心認識了一班好友，並接觸畫畫。

84歲的蓮婆婆指，多年來從沒學過畫畫，但可以將一些心情、看法放入畫中讓人感受，令她很有滿足感。(譚威權攝)

「我畫嘅有啲太陽、月亮，又有海，點解呢，因為太陽好溫暖，放啲光出嚟，海就有啲生物游嚟游去，希望大家睇到都會開心啲、活躍啲。」蓮婆婆指，最初中心姑娘只給予她和長者朋友一堆畫紙，著她們「想畫咩就畫咩」，其後每星期都有導師來到，指導她們逐步將小圖案砌成大圖案，以及如何將心情融入畫筆內。蓮婆婆形容，多年來從沒學過畫畫，但可以將一些心情、或是對社區的看法和期望放入畫中讓人感受，是很有滿足感的事，「我哋係唔識畫畫，但係我哋都可以隨意表達，譬如我想個社區多啲綠化就畫多啲樹，想同屋企人見多啲就畫佢哋囉！」

自發現母親出現認知障礙的癥狀，劉小姐開始多抽時間，陪母親參與各類活動。(譚威權攝)

至於劉小姐87歲的媽媽，情況則較嚴重。據劉小姐形容，媽媽現時幾乎不能自理，「佢會唔記得食嘢，成日話自己好飽，如果我哋唔陪佢佢就唔會食......有時洗完啲衫，摺好晒擺喺度，佢都唔認得係自己啲衫嚟。」亦正因如此，劉小姐搬回家與母親同住。雖然平日工作繁忙，但自發現母親出現認知障礙的癥狀之後，她開始多抽時間，陪母親參與各類活動，其中亦包括到社區中心學畫畫，「媽媽現時係一路一路咁唔記得嘢，好快就完全咩都唔識，所以同佢畫多啲畫，透過呢啲經常互動又用下手、腦，可以減慢退化程度。」今次她們和其他長者及職員一同協力，創作了一幅主題為「手」的畫作，「就係希望社區各方面人士會去多啲了解，伸出一隻援手，幫助照顧者同有認知障礙嘅人士！」

以下為部份畫展作品：

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名為「悟入耆塗」的畫展，上星期五於元朗大會堂禮堂內展出，亦將於明天(2月27日)上午11時半至下午8時在元朗劇院展覽廳繼續舉行，屆時將展示由患有認知障礙症長者、家人及與地區領袖、學生、神父、醫生等共同創作的藝術作品，免費讓社會大眾了解患者和家人的心聲和盼望。