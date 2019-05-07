【龍窯告急】政府疑偷步拆校　恐損龍窯結構　區議員：或司法覆核

政府為配合屯門顯發里公營房屋發展，現正進行培愛學校舊址的前期拆卸工程，不過，多位區議員於今早舉行的屯門區議會會議要求煞停工程，批評政府未完成區議會諮詢，就偷步拆卸學校建屋，而工程位置只距離被評為三級古蹟的龍窯不足30米，恐損龍窯結構，惟政府未有交代工程如何提出空間保育龍窯不受影響。不過，今次會議政府只派地區署方代表出席交代回覆文件，有議員對政府漠視區議員聲音「表示遺憾」，不排除「司法覆核」。

香港01早前報道，政府近日正進行拆卸屯門一間廢校「培愛學校」的前期工程，以準備改作興建逾40層高的公營房屋，但因位置與三級歷史建築的「青山龍窯」保育範圍僅相差30米，惹來不少反對聲音。

屯門區議員林頌鎧與多位議員今早於區議會會議提出，政府在今個財政年度將會預留 200 億元購買物業，讓社福機構作為辦事處用途。目前政府提出一地多用的概念之下，他們冀政府取消39區的房屋發展計劃，保留培愛學校舊址重新規劃給勞福局，以作社區服務用途，以避免拆卸一所仍有重要利用價值且花費數千萬元興建的建築物，更可以為政府節省成本，亦可將培愛學校舊址作為活化龍窯的歷史價值提供支援。

他亦批評，過去區議會多次全數反對建屋項目，但政府未完成區議會諮詢，包括未詳細解釋建屋類型、交通影響和如何保育龍窯等，認為政府現時「偷步」拆卸學校建屋，做法不公。

房屋署物業總經理：需要盡快完成拆卸工程

房屋署物業總經理（屯門及元朗）黃沛津稱，3月5日已向屯門區議會介紹屯門中公營房屋發展計劃，並已諮詢議員及持份者意見，又指當中已交代政府展開培愛學校舊址的拆卸工程，工程完成後會由房安會接管及興建公營房屋。署方又指，政府需要盡快完成拆卸工程，需時11個月以配合下年初公去營房屋的動工及2023/2024年完工，而署方會考慮提供合適地方促進陶窯文化保育。至於社福設施的關注，署方透露，社署現階段建議在顯發里公營房屋發展項目中加入到校學前康復服務。

拓展署：工程距離龍窯逾五十公里

土地工程拓展署總工程師（新界西）張家亮稱，為配合屯門第39區顯發里以南的公營房屋發展，署方於顯發里路口進行道路改善工程，以改善路口的車容量及行人過路設施。署方稱，有關工程距離龍窯逾五十公里，不會涉及深坑挖掘，預計不會對龍窯和舊培愛學校造成不良影響。

區議員葉文斌的「善用培愛學校舊址，增設社福機構辦事處及活化龍窯用途」的修訂動議，獲區議會表決通過。（李智智攝）

區議員歐志遠隨即抨擊政府仍未有派局方代表出席會議，只是由地區署方代表「照稿讀」回覆文件，未有清楚議員的疑慮，一度稱「如政府態度照舊，無理地區聲音照開工，不排除司法覆核」。區議員黃麗嫦補充，政府所興建的公營房屋只有約950多戶，供應1700人口，恐只屬「納米樓」，又擔心多項工程只有數十米，「房署一旦打樁，龍窯一定冧」。

區議員譚駿賢亦指出，房屋署提及「會考慮提供合適地方促進陶窯文化保育」，質問為何經過數月至今仍未交待細節，又稱「除非署方交代清楚如何確保龍窯結構不受影響，及證明舊培愛學校結構有問題，否則項目有必要煞停」。對此，房署代表稱「需時了解」。

在場的龍窯關注組副主席劉琬珊稱，會繼續爭取「留學校、保龍窯」。（李智智攝）

最後區議員林頌鎧提出的原動議「保留培愛學校舊址，作為社福機構辦事處及活化龍窯用途」，被區議員葉文斌修訂為「善用培愛學校舊址，增設社福機構辦事處及活化龍窯用途」，並獲區議會表決通過。

在場的龍窯關注組副主席劉琬珊擔心「善用」字眼暗示同意拆卸學校，又稱關注組會繼續堅持爭取「留學校、保龍窯」決定，未來再與各持分者商討對策，強調「不會放棄」。