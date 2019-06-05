【硬地滾球】肌肉萎縮拿不起筆　輪椅少女靠食腦「爛滾」入港隊

電影《淪落人》中，主角黃秋生說了一句：「你講Dream，我有咩Dream？廢人一個。」身軀被困，輪椅人士連日常生活也不容易，但是否代表，就此失去談夢想的權利？ 今年26歲、患有脊椎肌肉萎縮症的何宛淇，近日在被稱為殘奧前哨戰的香港硬地滾球世界公開賽中，擊敗來自世界各地的選手，取得一面銅牌。這項運動看似沉悶，只把球拋出襲中目標球，但對終生不能走動，肌肉萎縮症狀越來越嚴重的宛淇而言，這是她唯一可以玩到的運動。身患不治之症，她更珍惜每分每秒，「唔放棄自己。」

上月中一連五天在馬鞍山體育館內舉行的「BISFed 2019香港硬地滾球世界公開賽」，雲集了來自世界各地的高手，而90後的何宛淇，繼在去年的亞殘運中奪得一金一銅的成績，今次在季軍戰中面對來自英國、技術和經驗都比她多的對手，仍能穩定發揮，以3比1的局面再度奪下銅牌。

自幼患絶症不能動 曾問生存意義何在



患脊椎肌肉萎縮症的何宛淇，小時候已坐輪椅，膊頭以下都動不來，別說跟其他小朋友四處跑，連跌包紙巾，也因彎不到腰，需別人代勞。「以前覺得自己好冇用，乜都做唔到，連攞枝筆都要人幫手拎。」行動力受阻外，這個病更帶來感冒、肺炎等併發症，住院期間也曾經「諗唔通」，「有段時間我成日瞓醫院，甚至入深切治療部......喺病床上諗：點解成日病？乜都做唔到，我生存嚟做乜？」

2008年加入硬地滾球香港代表隊，宛淇十年來獲得過不少獎項。(楊榮飛攝)

「龜速」滾球 成唯一可參與的運動



中小學都讀特殊學校，從未接觸過運動的她，首次參加了硬地滾球的興趣班。玩法很簡單，就是將紅、藍色的球，盡量丟向白色目標球，就叫贏。相比其他球類運動，硬地滾球較靜態「龜速」，「初初玩嗰陣，年紀又細，會覺得打場波都咁耐，好似有啲悶。繼續玩，係因為呢個係我唯一可以玩到嘅運動。」宛淇指，硬地滾球的體力需求不大，反著重用腦計算，甚麼角度能掟中目標球。到慢慢長大，她開始學懂如何運用佈局來戰勝對手，有成功感後才愛上這運動。

「我覺得呢個運動幾似捉棋，易學難精。」宛淇形容，硬地滾球是一項「幾得意」的運動，隨年紀漸長，她的技術亦愈見成熟，到了2008年加入硬地滾球香港代表隊，2009年出戰東京青少年殘亞運會，並奪得個人及雙打金牌，「(硬地滾球)係其中一件令我搵到價值嘅事，令我知道自己有嘢擅長。屋企人都好支持，我覺得我唔應該輕易放棄生命，唔好放棄自己。」

玩硬地滾球，令宛淇重新找回人生意義。(呂諾君攝)

身體狀況每況愈下 也堅持滾球不放棄



大多數的滾球活動，都以手拋為主，不過宛淇卻會將木製管道內的球，用棒子輕輕一戳，讓它滑去目標球方向。她身旁還有名助手，按著她的指示調較管道方向、高度。原來硬地滾球按運動員的身體壯況區分了四個組別，分別是BC1、BC2、BC3及BC4。宛淇過去也是參加BC4手打組別，但肌肉活動能力每況愈下，今天她已做不到發球動作，教練鼓勵她轉到BC3組別，用管道加助手協助發球。「嗰刻都有諗，係咪繼續打都冇乜意思呢，不如疊埋心水讀好書算啦。」

悶也繼續 目的拿東京殘奧入場券



宛淇表示，在浸會大學中國研究科系畢業後，當時有兩條路可以選擇：其一是到心儀的公司市場任職營銷工作，安安穩穩地當上班族；其二是加入第一屆香港殘疾運動員的全職先導計劃，當全職硬地滾球運動員。「諗咗好耐，都好掙扎，究竟係追夢好，定係好似大家一樣，搵份工好呢。」運動員生涯短，宛淇也擔心畢業後沒有工作經驗，他日退役後不知如何是好，但最後還是決定，要趁着年輕，看自己可以衝得多遠。她現在一星期五天都到體育學院進行訓練，「平時練波，練來練去都係嗰個位，話唔悶都呃你啦。但係係必須嘅，因為我知道自己目標喺邊，就算悶都要繼續。」

她下個目標，是拿到東京殘疾人奧運會的入場劵，走上運動員的最高舞台，證明即使動不來，生命仍然有價值。