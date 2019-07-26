【元朗黑夜】襲擊事件後圍村旁農場無訪客　原居民籲雙方平心靜氣

周日（21日）元朗發生白衣人無差別暴打途人事件，造成45人受傷。事後傳出多區將會有同類事件發生，令新界部份地方變為「死城」，香港人人心惶惶。有市民發起本周六（27日）「光復元朗」遊行，惟警方發出反對通知書，禁止相關遊行。然而，有市民仍然呼籲示威者無視警方決定，繼續參與元朗示威活動。有元朗農場負責人指因最近的事情，幾乎沒有人到農場參觀；也有圍村原居民表示，希望雙方平心靜氣解決問題。

元朗農場無人到訪 負責人：「大家都將精神放晒落社會到」

歐羅有機農場的位於元朗錦田，最近舉辦了種植水稻的活動，讓公眾參與種植自己的農作物，然而受近日元朗白衣人施暴事件影響，農場變得冷清。「大家都冇晒心機，唔會點入元朗，將精神放晒落社會到。」農場負責人黃如榮表示，客人都擔心元朗有特殊情況，也因為社會上發生的事情而沒有心機到農場參與活動，令這些日子幾乎無人到訪農場，「大家入嚟都係為咗關心元朗、關心香港，而唔係入嚟休閒，除非真係好有心。所以活動都停咗喺到，平時星期六日都有特別活動，例如係農場導賞，今個星期都冇。時局動盪有幾可一家大細走入嚟農場。」

於圍村長大 元朗襲擊前已察覺動靜

黃如榮自己也是從小在圍村大江埔村長大的村民，他指大江埔村並非原居民村，原居民的活躍度比較低，故不會出現元朗暴力襲擊等類似事件，但當有附近的圍村有事，他們也會察覺得到。「元朗襲擊其實事前都知，就係大家係網上睇到嘅消息，可能當時外面嘅人都覺得唔知係真定假，但我地從朋友口中得知道係真。」

元朗農場負責人黃如榮表示，農場每周也會有活動，但因為最近的社會運動，令參加者大減。（資料圖片／受訪者提供）

相信示威者目標明確 呼籲政府盡快解結

暴力事件後，元朗如同死城，不少街坊怯於受襲，不敢踏出家門，黃如榮就直言不怕。而明天有人發起「光復元朗」遊行，黃如榮的農場會如常開放，他未擔心有人會走入農田，也預計示威者不會入圍村抗議，「都唔會驚嘅，雖然我都係住圍村，我嗰邊治安都算太平。同埋一直以嚟示威者做嘅嘢目標都好明確，我覺得佢哋唔會入村。」他直言，目前就只有特首林鄭月娥一人能夠解決治安危機，令市民安心，「要睇政府點解呢個結，民間自己係解唔到。」

村民想法較單向

自小從圍村長大的黃如榮說，原居民有自的一套與市區人比較不同思考方式，其想法較為單面和封閉，而這種思想是源於生活圈子和主流傳媒，「鄉村人都係習慣咗淨係睇電視，所以比較信任電視媒體嘅訊息，叫佢突然唔接受呢樣嘢係好難。同埋佢地身邊嘅人都係咁諗，咁自然佢地自己都會咁諗。」他解釋，自己的原居民朋友，同樣是非常堅持自己想法是正確，亦相信有外國勢力干預社會運動的講法，「身邊都有原居民朋友，亦都有同學都做警察，所以明白佢哋呢個群體，太急要佢地改變係不可能。」

周日（21日）有大批手持武器的白衣人在元朗襲擊途人。（資料圖片／香港01記者攝）

屏山原居民望雙方平心靜氣

屏山村原居民李太在村內生活數十年，很多代都是住在圍村，到結婚她才搬出村外居住。她直言，發生元朗暴力事件後，她沒有擔心自己的安全，照樣如常落街，但對香港發生如此事情感到非常心痛，「無論係新界圍村人定係示威者，我反而係擔心佢地，覺得好痛心。」她表示，目前的事態發展下，雙方若不平心靜氣，對大家都沒有好處，「兩方都唔能夠贊同，遊行示威係香港人有既權利，但後來發展到暴力就唔係咁好。」

原居民非如外界所想難相處

李太說，她所認識的圍村人，並非如外界想像一樣難相處，反而很和平。「圍村大部份人都好和平，想安居樂業。就算有人係有背景，咁一個社會都有黑、白、灰，互相包容尊重，犯法就會有法律公平判決。」她認為蠻不講理只是外界對圍村人的誤解，而她覺得村內文化和市區沒有分別。

屏山村原居民李太呼籲村民和示威者雙方心平氣和解決問題。（資料圖片）

希望示威者不要入村破壞 憂最後受害都是香港人

對於「光復元朗」示威行動，李太就呼籲雙方理性，亦希望示威者不要入村進行破壞，「一隻筷子敲唔響，雙方都要平心靜氣。有啲人揚言入村拆祠堂，破壞人地墓地，咁就真係接受唔到。正如入你屋企打爛你啲嘢，大肆破壞咁都唔好。」她也明白有些圍村人較為衝動，受到挑釁便還以顏色，但她認為最後受害的都是香港人。