逸東酒店更換巨型展板內容　籲關注亞馬遜原住民生活

逸東酒店巨型展板昨日(5日)換上一張由烏拉圭攝影師拍攝的亞馬遜雨林被砍伐的照片,代替原本展示的「What does your……look like?」而展板對上一次被更換是在今年7月,以「What does your……look like?」取代本來至少展示了半年的「What does your revolution look like?」 今日(6日)有網民發起九龍大遊行,表達反對「港版國安法」、延後選舉和推出健康碼等訴求,部分示威者以逸東酒店作遊行起點。下午2時許,有示威者一度集結在逸東酒店對出,大批防暴警員亦在附近戒備。

逸東酒店巨型展板換上一張由烏拉圭攝影師拍攝的亞馬遜雨林被砍伐的照片。(香港01記者攝)

位於彌敦道和加士居道交界的逸東酒店,昨日巨型展板換上一張由烏拉圭攝影師Pablo Albarenga的攝影作品,照片於亞馬遜雨林的一片森林被砍伐的地區中拍攝。酒店表示,作品展現出黎明時分一棵傲然挺立的大樹,充滿張力的影像讓人產生無限想像及情感。這幅作品是攝影師Albarenga以亞馬遜雨林為主題的其中一張照片,酒店指,原住民社區長久以來一直擔起生態管家的角色,守護其家園及土地,以免受到威脅,作品主要想引起大家對迅速萎縮的自然資源、以及關注雨林為家的原住民社區所面對的重大挑戰。

酒店亦認為,透過在香港最繁忙的社區中展現Albarenga的作品,可把自然世界帶來的力量、永恆及脆弱,真實地呈現在城市人面前,指這張照片不但激發起人們的深層思考,同時亦具有緊急呼籲的作用,提醒人們大自然正面對的威脅,並且逼切需要大家的保護。酒店引述Albarenga表示,「影像對我們如何塑造對世界的認知,具有強大的影響力。只要不停地重覆同樣的故事,它們就能產生定型觀念。多年以來,亞馬遜雨林都充滿異國情調和神秘主義,但如果我們能更深入地了解樹木背後、在這個生態系統已成為氣候變化關鍵因素的時代,我們不但需要保護樹木、氧氣和獨特物種,亦要着眼於生活在亞馬遜地區的3,000萬人,尤其許多站在前線的傳統社區原住民,他們不但捍衛自己,同時亦守護我們的家園。」

來自烏拉圭的Pablo Albarenga是早前獲得「2020年索尼世界攝影獎」的年度攝影師,在他的攝影作品《抵抗的種子》中追尋與土地間的連繫。照片於南美洲亞馬遜雨林上拍攝,充滿張力,展現出原住民捍衛土地的精神。Albarenga的照片提醒大眾需懂得珍惜、尊敬土地及它的人民,否則可能會失去所有。

翻查資料,逸東酒店去年在該巨型展板上展示句子「What does your revolution look like?」,時間長達至少半年。至今年7月,句子則換上「What does your……look like?」

逸東酒店於2014年由鷹君主席羅嘉瑞的大女兒、在美國及香港均擁有社運經驗的羅寶璘接手,出任行政總裁,推動品牌改革,除了營運酒店,亦兼顧社會及環境等議題,不時就性別、環境、藝術、文化及社運等議題發聲。