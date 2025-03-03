灣仔兩餸飯推奶茶任飲白飯任裝優惠　2月搞買一送一每盒平均$17.5

消費降級，被喻為窮人恩物的兩餸飯店競爭激烈。灣仔一間兩餸飯店近期推出減價優惠，其中有套餐標榜任飲凍或熱奶茶、素菜無限添加、白飯任裝，由原價40元減至39元。該店2月曾推出多款優惠，例如顧客在下午3時至6時期間購買35元兩餸飯，可獲買一送一優惠，即平均每盒飯只收17.5元。

「香港兩餸飯關注組」版主表示，該店推出上述優惠後，已一踴成為全港最便宜的兩餸飯店。但他估計該店減價與政府福利縮水無直接關係，認為灣仔區的競爭激烈才是主因。



最近網上社交平台「香港兩餸飯關注組」有帖文稱，引述灣仔兩餸飯店「老闆娘家常飯」負責人稱，有見政府縮減2元乘車優惠（或明年9年才實施），為了與街坊共渡時艱，決定推出減價優惠。

堂食三重放題：任飲奶茶、素菜無限添加、白飯任裝

該店門外貼滿密密麻麻的宣傳海報，向顧客提供各類型優惠，其中「老闆娘二月優惠」，只要在下午3時至6時期間購買兩餸飯，可獲買一送一優惠，實付35元，即平均每盒飯17.5元。

至於「堂食三重放題」標榜任飲凍或熱奶茶、素菜無限添加、白飯任裝，並在財政預算案發表後，印上「老闆娘減一蚊幫市民打氣」，由原價40元減至39元。

關注組版主：區內競爭激烈 通過時事議題大搞噱頭

「香港兩餸飯關注組」版主Andrew表示，「老闆娘家常飯」於去年5月開業，不像其他兩餸飯店通過豐富的菜式突圍而出，主要出售日常菜式，例如咕嚕肉及炒蛋等，惟該店在推出買一送一優惠後，便一踴成為全港最便宜的兩餸飯店。

▼財政預算案．基層期望政府「派糖」▼



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Andrew分析指，該店的減價與政府減少福利並無直接關係，估計由於灣仔區開設多間兩餸飯店，因此店家需要推出各樣優惠保持競爭力。他又指，只有連鎖餐飲品牌推出噱頭優惠，沒想到自家經營的兩餸飯店，也會通過時事議題大搞噱頭，對此感到意料之外。

此外，最近川式粉麵店「傷心酸辣粉」首次推出「10餸飯放題」，每位價格更低至49元。Andrew表示，兩餸飯放題並不新鮮，但他觀察到部份食肆或因生存空間受威脅，例如燒味店及酒樓等，也相繼跨界別推出兩餸飯，因此對兩餸飯的未來發展感到期待。