全運會︱中山紀念公園體育館6月起分階段關閉　設立主媒體中心

為配合全運會及殘特奧會分別於11月及12月舉行，港府將於中西區設立主媒體中心及交通統籌指揮中心，其中主媒體中心設於中山紀念公園體育館，並定於6月1日起分階段臨時關閉體育館及其周邊設施，以進行場地所需的各項準備工作。



為配合全運會及殘特奧會分別於11月及12月舉行，中山紀念公園體育館定於6月1日起分階段臨時關閉體育館及其周邊設施。（歐陽德浩攝/資料圖片）

同時為體育館電力、通風等系統升級

文體旅局周二（13日）向中西區區議會提交文件，公布相關安排。文件指出，中山紀念公園體育館、中山紀念公園範圍近海濱長廊的部分空地，以及體育館停車場，將於6月1日起關閉；中山紀念公園停車場則於9月1日起關閉。

當局表示，在準備工作期間將採取多項措施，盡量減少對市民影響，包括為場館木地板及室內牆身加裝保護措施，並務求在全運會完結後盡快重新開放予市民使用。同時，當局亦會為體育館的電力供應、通風、照明及網絡系統進行一系列升級工程。

圖為中山紀念公園游泳池。（張嘉敏攝/資料圖片）

主媒體中心料10月初運作 中山紀念公園及游泳池如常開放

於中山紀念公園體育館用作主媒體中心期間，中山紀念公園、中山紀念公園游泳池，以及中山紀念公園的海濱長廊仍保持如常開放，市民可沿干諾道西行人路進出。

另外，主媒體中心將設有為新聞從業員提供的穿梭巴士服務，為保障主媒體中心運作暢順，當局計劃主媒體中心在10月初開始運作後，於干諾道西以北一段約150米的東邊街北，實施特別交通管制措施。

交通統籌指揮中心設於林士街多層停車場

至於交通統籌指揮中心，將設於林士街多層停車場七樓及八樓，計劃停泊接待用的全電動轎車，該兩層將於10月2日起關閉，預定在12月中起逐步重開予公眾人士使用。